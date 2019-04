Twistringen. So richtig konnte es Michael Schultalbers nicht fassen: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind am Ende bitter bestraft worden“, sagte der Co-Trainer des Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen und schüttelte den Kopf. Viel vorwerfen konnte er seinen Blaumeisen nach dem Auftritt gegen den TSV Mühlenfeld nicht. Am Ende standen sie nach einer 2:3 (2:1)-Niederlage dennoch mit leeren Händen da.

„Das tut natürlich weh“, sagte Schultalbers ehrlich. Schließlich hatte es lange nicht danach ausgesehen, als würde der SCT das Duell als Verlierer beenden. Dank Lennart Bors waren die Gastgeber bereits nach wenigen Sekunden in Führung gegangen und hatten zudem das unglückliche 1:1 durch Jan-Gerrit Fischhöfer (20.) weggesteckt. Sie konterten es prompt durch Christoph Hainkes 2:1 (21.). Danach ließen die Twistringer lange Zeit kaum etwas anbrennen. Die neu formierte Defensive war bissig und jederzeit Herr der Lage. Schultalbers machte die Probleme auf der anderen Seite des Feldes in der fehlenden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aus: „Wir haben das Spiel in den ersten 25 Minuten nach der Pause verloren. Da müssen wir das 3:1 und das 4:1 machen.“ Doch weder Christoph Harms, der den Ball nicht richtig traf (58.), noch zweimal zweimal Lennart Bors, der zunächst mit dem Kopf (60.) und dann mit dem linken Fuß (71.) scheiterte, konnten die Partie zugunsten des SCT entscheiden. Das rächte sich spät: Zunächst glich Mesenbring per Strafstoß aus, nachdem Kim-Andre Harz gefoult hatte (76.), dann entriss Justin Wesley Drechsler den Gastgebern sogar noch den einen Punkt (87.). Mühlenfeld machte aus wenig sehr viel, Twistringen aus sehr viel zu wenig – das war der entscheidende Unterschied.