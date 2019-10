Maurice Künning (vorn) und der SC Twistringen verloren beim FC Sulingen. (Thorin Mentrup)

Sulingen. Da stand Friedhelm Famulla also und musste schon wieder eine Niederlage erklären. Zum vierten Mal in Folge. Dass das dem Coach des Fußball-Bezirksligisten SC Twistringen nicht schmeckte, war ihm nach dem 1:3 (1:2) beim Spitzenreiter FC Sulingen durchaus anzumerken. Besonders weil er die Niederlage nicht an der Stärke des Kontrahenten festmachen, sondern mit den Aussetzern seines Teams erklären musste. Nicht umsonst sprach Famulla von Katastrophenfehlern.

Explizit meinte der Twistringer Trainer mit diesem Ausdruck die Gegentreffer zwei und drei. Beim Tor zum zwischenzeitlichen 0:2 aus Sicht der Gäste missglückte Keeper Jannik Blome ein Querpass komplett, sodass Sulingens Marian Pingel im Strafraum freie Bahn hatte und nur noch ins leere Gehäuse vollstrecken musste - einfacher ging es nicht (36.). Allzu leicht machten es die Delmestädter den Gastgebern auch in der 84. Minute: Trotz einer Drei-gegen-eins-Überzahlsituation verursachten sie einen Foulelfmeter. Bennet Lüdeke nutzte die Gelegenheit zur Entscheidung. Blome ahnte zwar die richtige Ecke, kam aber nicht mehr heran.

Mesloh reagiert am schnellsten

Wer es ganz genau nahm, der konnte auch das erste Gegentor in die Katastrophenfehler-Kategorie einordnen. Wobei mit Blome zumindest ein Twistringer zunächst alles richtig machte. Denn er warf sich mit allem, was er hatte, dem freien Pingel entgegen und entschärfte dessen Abschluss mit einem starken Reflex. Das Problem: Keiner seiner Mitspieler reagierte - Lars Mesloh dagegen schon. Er jagte den Ball unter die Latte (24.). „So bringen wir uns selbst um alles“, haderte Famulla, der mit dieser Einschätzung allzu richtig lag.

Bis auf in diesen Situationen habe er „keinen großen Unterschied zwischen beiden Mannschaften“ ausgemacht, fand der Trainer. Er erhielt zumindest teilweise Zustimmung von Stefan Rosenthal, der die Gastgeber gemeinsam mit Frank Fischer betreut. Rosenthal sprach von einem Arbeitssieg. Schon dieser Ausdruck zeigte: Restlos überzeugt hatte ihn seine Mannschaft nicht. „Das war eher hingewürgt als herausgespielt“, fand er. „Das war kein gutes Spiel von uns. Punkt.“ Aber es reichte.

Die einzige gute Phase machte er zwischen dem 1:0 und dem 2:0 aus. „Da haben wir es geschafft, uns aus der Passivität zu lösen“, fand Rosenthal. Begeistert war er nicht. Den Weg zum Sieg ebneten dann aber die Gäste. Das schmerzte alle Twistringer besonders. Während des Spiels hatten die Gäste durchaus einige Momente, in denen sie die Sulinger vor Probleme stellte. Der FC hatte zwar insgesamt mehr vom Spiel, doch richtigen Schwung nahmen die Gastgeber nur selten auf. Sie ließen dem SCT durchaus die eine oder andere Gelegenheit, nach vorn zu kommen. Maurice Künning zielte nach der Ablage von Lennart Bors, der im Sturm ein großes Pensum abspulte und auch viele Wege mit zurück machte, ein gutes Stück zu hoch (16.), Till Thiedes Schuss wurde jedoch geblockt (20.).

Nach dem Rückstand wacklig

Situationen, in denen die Sulinger die Luft anhielten, waren das allerdings nicht. Die gab es auf der anderen Seite allerdings bis zum Führungstor auch nicht. Danach wackelte der SCT, der zu wenige zweite Bälle gewann und sich nun mehr Fehler erlaubte. Alper Yildirim und Mesloh verpassten das 2:0 (27., 34.), doch die Gastgeber mussten nur auf die Aussetzer der Gäste warten.

Das schönste Tor des Tages aber ging auf das Konto der Twistringer. Leon Timmermann traf mit einem tollen Schlenzer genau in den Winkel. Über Künning und Bors war der Ball zu ihm gekommen. Er behauptete sich dann rechts im Strafraum, legte sich das Spielgerät auf links und schloss unhaltbar ab (39.). Der SCT war wieder im Spiel - bis er sich am Ende wieder selbst rausnahm. Sehr zum Frust von Famulla. „Wir schlagen uns selbst“, stellte er fest. Eine Erkenntnis, die nicht zum ersten Mal in dieser Saison richtig weh tat.