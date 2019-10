Weyhe. Der SC Weyhe hat mit einem 5:0 (4:0)-Erfolg über den TSV Farge-Rekum den Kontakt zu den Top-Teams der Bremer Fußball-Bezirksliga gehalten. „Das war wichtig für uns“, stellten Harald Meyer und Dennis Lingnau nach der einseitigen Begegnung fest. Vor allem mit der ersten Hälfte konnten die beiden Coaches zufrieden sein.

„Im ersten Durchgang war das schon gut. Wir wussten nach der Niederlage gegen Burg und der Pflichtspielpause nicht so genau, wo wir stehen. Aber nach zehn Minuten haben die Jungs es stark gemacht“, fand Meyer. Gegen tief stehende Gäste hatte der SC deutlich mehr von der Partie und machte durch Dennis Rohmeyer, zweimal Marco sowie einmal Dennis Lampe bereits bis zur Pause alles klar. Weyhe zeigte die nötige Ruhe, lief nicht pausenlos an, sondern setzte auf Ballbesitz, bis sich eine Lücke auftat. Wenn die Gäste dann noch individuelle Patzer einstreuten wie etwa vor dem ersten Tor, dem ein zu kurzer Rückpass vorausging, dann agierten die Gastgeber konsequent. Der SC zeigte sein Heimgesicht. Früh war der fünfte Sieg im fünften Spiel an der Zentralsportanlage unter Dach und Fach.

Mit der zweiten Hälfte zeigte sich das Weyher Trainerduo dann weniger einverstanden. Es war nicht mehr so viel Zug drin im Spiel seiner Mannschaft. „Gute Ansätze waren da, aber die Geschwindigkeit in den Aktionen hat gefehlt“, monierte Meyer. Er und Lingau vermissten die Konsequenz des ersten Durchgangs. Gegen den auf Schadensbegrenzung bedachten TSV tat sich ihre Elf nun schwer. Immerhin traf Dennis Lampe noch, Rohmeyer scheiterte zudem am Pfosten. Am Ende sahen es Meyer und Lingnau pragmatisch: In erster Linie zählte der Sieg.