Meik Evers spielte trotz Verletzung und feierte einen Sieg mit dem SC Weyhe. (Kako)

Weyhe. Gegen die BTS Neustadt II hat der SC Weyhe in der Badminton-Verbandsliga mit 7:1 gewonnen und überwintert damit auf Rang drei. Das Ergebnis sieht zwar deutlich aus, „doch das täuscht“, betonte SCW-Teamsprecher Lothar Kattner und verwies auf die Personalprobleme des Schlusslichts: „Ihnen standen nur wenige Spieler zur Verfügung, da einige unter anderem bei der ersten Mannschaft ausgeholfen haben.“ Dazu verletzte sich Neustadts Neele Stoltze im Spiel, sodass die Punkte im Damen-Einzel kampflos an den SCW gingen.

In den Herren-Doppeln legten die Weyher mit Lothar Kattner/Kai Müschner gegen Nils Ohldebusch/Marc Linne und Meik Evers/Marc Kosten gegen Kristian Zeipert/Felix Huschle einen starken Auftritt hin und gewannen beide Begegnungen. Allerdings verletzte sich Evers am Fuß, zog dennoch das Spiel durch und trat sogar im Einzel gegen Nils Ohldebusch an. „Aufgrund der Verletzung hatte er aber das Nachsehen“, sagte Kattner, der seine Partie gegen Kristian Zeipert souverän mit 21:10 und 21:5 entschied.

Sein Teamkollege Marc Kosten machte es gegen Felix Huschle zwar spannend, doch auch er sicherte den Gastgebern einen Punkt. Im Mixed gestaltete sich das Spiel aus Weyher Sicht etwas schwieriger. „Ich hatte meine Bedenken“, gab Kattner zu. Kai Müscher und Claudia Bekedorf ließen im ersten Satz gegen Marc Linne/Sandra Kelly jedoch nur wenig zu – 21:11. Dann folgte eine kleine Schwächephase und die Gäste glichen mit 21:16 nach Sätzen aus. Müscher und Bekedorf behielten aber die Nerven und sorgten mit ihrem Sieg für den 7:1-Endstand.

Mit 8:6 Punkten pausieren die Weyher nun auf dem dritten Platz und haben sich zur SG Aumund-Vegesack II, mit 5:7 Zählern Vierter, ein kleines Polster aufgebaut. „Wir wollen uns auf den Lorbeeren aber nicht ausruhen, sondern zur Rückrunde direkt gut weitermachen“, kündigte Kattner an. In der Winterpause folge aber erst einmal die Regeneration. Beim Badminton-Neujahrsturnier in Oslebshausen legen die Weyher dann wieder los und bereiten sich auf das wichtige Spiel am 26. Januar gegen den Favoriten BTS Neustadt I vor. „Nach der unglücklichen Niederlage im Hinspiel haben wir noch eine Rechnung offen und sind natürlich heiß“, sagte Kattner.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse: Kai Müscher/Lothar Kattner - Nils Ohldebusch/ Marc Linne 22:20, 18:21, 21:18; Meik Evers/Marc Kosten - Kristian Zeipert/Felix Huschle 21:19, 21:14; Claudia Bekedorf/Sabine Gutsmann - Neele Stoltze/Sandra Kelly 21:3, 21:0; Meik Evers - Nils Ohldebusch 15:21, 19:21; Marc Kosten - Felix Huschle 21:18, 21:17; Lothar Kattner - Kristian Zeipert 21:10, 21:5; Sabine Gutsmann - Neele Stoltze 21:0, 21:0; Kai Müscher/Claudia Bekedorf - Marc Linne Sandra Kelly 21:11, 16:21, 21:15 NKN