Wird künftig für den SC Weyhe den Schläger schwingen: Meik Evers. (Jonas Kako)

Als erstes fällt ein peitschendes Geräusch auf, wenn der Schläger den kleinen Ball trifft. Ein sattes Geräusch. Der Luftzug beim Schlagen fügt sich nahtlos in die Szene mit ein. Der Aufschlag ist so stark, dass man den Ball kaum noch erkennt und dieser nur noch wie ein kleiner, weißer Schleier wirkt. Hinzu kommen die quietschenden Schuhsohlen der übrigen Spieler, die sich bewegen, um den Ball zu erreichen. Die Rede ist vom Badminton. Die Protagonisten, die für diese Geräuschkulisse zuständig sind, sind die Spieler des SC Weyhe, die am kommenden Montag als Aufsteiger in die neue Saison in der Verbandsliga Nord starten.

Im März sind die Badminton-Spieler ins Training eingestiegen – allerdings ohne Trainer. „Wir organisieren das unter uns und versuchen, so oft wie möglich gemeinsam zu trainieren“, sagt SCW-Sprecher Lothar Kattner. Doch auch das funktionierte in diesem Jahr nicht immer. „Da die Urlaube für uns eher ungünstig aufgeteilt waren, mussten wir das Training oftmals ausfallen lassen“, erzählt er.

Dennoch haben sich die Badminton-Spieler einmal die Woche in der Sporthalle der KGS in Leeste oder im Dassbecker Sportcenter in Dreye zusammengefunden und an ihrer Taktik geschraubt. „Gerne hätten wir auch an unserer Technik gefeilt, allerdings fehlt uns einfach der Trainer“, stellt der SCW-Sprecher mit Bedauern fest.

Nichtsdestotrotz schafften sie in der vergangenen Saison als Vizemeister den Sprung in die Verbandsliga und haben hierfür einen, aus Sicht von Lothar Kattner, guten Neuzugang eingetütet: Meik Evers, der unter anderem für die SG Syke/Okel/Gessel-Leerßen gespielt hat und auch schon höherklassig aktiv gewesen ist, hat sich dem SCW angeschlossen und soll in der Rückrunde im Einzel und zu Beginn der Saison im Doppel mit Mark Kosten die Spiele gewinnen. „Mit Meik haben wir uns gut verstärkt, außerdem bringt er junges Blut in die Mannschaft“, freut sich Kattner. Denn der Altersdurchschnitt der Mannschaft liegt bei circa 50 Jahren und soll in Zukunft sinken.

Dass die Mannschaft für die höhere Klasse gerüstet ist, daran besteht für Kattner keine Zweifel. Dennoch glaubt er, dass sein Team gegen den Abstieg kämpfen wird. „Wenn wir auf dem fünften oder sechsten Platz landen, wäre das schon ideal.“ Vor allem weil mit den Weser-Liga Absteigern Neustadt I und OT Bremen starke Gegner auf den SCW zukommen. „Neustadt gehört zu meinen Favoriten. Sie sind spielerisch sehr stark und es wird nicht einfach sein, gegen sie zu punkten“, glaubt Kattner und setzt SG Arbergen-Mahndorf I und die SG Aumund-Vegesack II ebenfalls auf die Favoritenliste. Das liege vor allem daran, dass bei den genannten Mannschaften die Jugendarbeit viel besser sei als in den eigenen Reihen. „Uns fehlen einfach die Trainer und wenn keine feste Stütze vorhanden ist, bleiben die Leute auch weg“, bemängelt Kattner die momentane Situation im Verein. Belegten vor einigen Jahren noch zehn Herrenmannschaften die Halle und mussten einige Spieler auf der Bank warten, bis sie trainieren durften, sieht es heute ganz anders aus.

„Dass wir keinen Trainer haben, ist das Hauptproblem bei uns. Wir brauchen unbedingt einen, der das regelmäßig macht“, betont Lothar Kattner und weist daraufhin hin, dass sich interessierte Trainer bei ihm melden können. Auch die Suche nach neuen Spielerinnen gestalte sich beim Badminton schwierig. „Jeder Verein sucht eine Dame“, weiß Kattner, wie begehrt gute Spielerinnen sind. „Da Sabine Gutsmann angeschlagen ist, brauchen wir auch hier Verstärkung.“ Deswegen werde man auf der Suche nach neuen Kandidatinnen auch alte Bekanntschaften aufleben lassen.

Im ersten Spiel gegen die SG Geestemünde II erwartet der SC Weyhe einen Gegner auf Augenhöhe. Daher fordert der SVW-Sprecher: „Die sind zwar auch sehr stark, aber es ist eine Mannschaft, gegen die wir punkten können. Und das wollen wir auch, damit wir in der Verbandsliga bleiben.“