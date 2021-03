Gertrud Just und ihr Sportgerät: Die Schützin aus Syke hat im Schießen viele tolle Momente erlebt und einige Siege gefeiert. (Vasil Dinev)

„Die Gemeinschaft mit den Schützenschwestern und -brüdern sowie mit Freunden und eine gewisse Spannung bei den Wettkämpfen“, so beschreibt die Sykerin Gertrud Just den Grund, weshalb sie von ihrem Sport so begeistert ist. „Und wenn es klappt, der Erfolg“, ergänzt die 73-jährige Sport-Auflageschützin, die mittlerweile für den SV Okel antritt.

Gertrud Just, die Schwimmen, Reisen und Radfahren zu ihren weiteren Hobbys zählt, kam relativ spät zum Schießsport, denn erst 2004 besuchte sie auf Einladung des damaligen Vorsitzenden des Schützenvereins Syke, Karl-Heinz Meyer, erstmals das Übungsschießen im Verein. Sie war offensichtlich so begeistert davon, dass sie bis heute dieser sportlichen Betätigung treu geblieben ist. In den zurückliegenden Jahren gab es für Just neben einigen gesundheitlichen Rückschlägen viele großartige Erfolge und ein besonders interessantes Erlebnis.

Zunächst bei der Deutschen Meisterschaft gestartet, dann Bezirks-Alterskönigin geworden: Gertrud Just vom Schützenverein Syke befand sich 2018 in einem Wechselbad der Gefühle. Der SYKER KURIER und die REGIONALE RUNDSCHAU berichteten damals: Bei den Senioren-Wettkämpfen in Westfalen erzielte sie mit ihrem aufgelegten Luftgewehr 305,6 Ringe und war damit ganz und gar nicht zufrieden.

Das DM-Limit von 308,5 hatte Just auf Landesebene mit 310,0 Ringen übertroffen. Mit ihrem Ergebnis in der Klasse Seniorinnen III auf der Anlage des Westfälischen Schützenbundes, wo es insgesamt 1677 Starts gab, belegte die Sykerin den 89. Rang. Ganz vorne landete sie hingegen beim Alterskönigs-Schießen, weil sie im Endkampf mit 23,0 den besten Teiler vorzuweisen hatte.

Doch es kam im darauffolgenden Jahr noch besser für die Sykerin. Als 72-Jährige wurde sie nämlich 2019 Landesverbands-Alterskönigin des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB). Die Proklamation erfolgte in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck auf dem Landeskönigsball. „Das war für mich ein sehr emotionaler Augenblick. Als es soweit war, glaubte ich, mein Herz bleibt stehen. Dieser Titel gehört mir allein. Ich bin sehr stolz darauf“, sagt sie. Außerdem wurde sie damals Syker Stadtkönigin und gewann mit der Okeler Mannschaft den Mannschaftspokal der Stadt Syke.

Just, die Titelhamsterin

Erfolge hat die Sykerin viele gefeiert. Bei Deutschen Meisterschaften hat sie fünf Mal in Hannover, wo die Kleinkaliber-Wettbewerbe ausgetragen werden, und sieben oder acht Mal in Dortmund (Luftgewehr) geschossen, immer begleitet von ihrem Mann Manfred. Auf Landesebene erreichte sie nicht nur die DM-Limit-Zahlen und überbot sie sogar, sondern gewann auch Medaillen. „Diese Erfolge haben mich schon ein wenig stolz gemacht“, gibt Gertrud Just zu. Landesmeisterin war sie 2006 und 2019 jeweils mit Landesrekord in der Disziplin 100-Meter-Kleinkaliber-Auflage sowie 2015 und 2019 mit Landesrekord im Wettbewerb Luftgewehr-Auflage.

Eine Auszeichnung nach der anderen: Sie zeugen von Gertrud Justs Erfolgen. (Vasil Dinev)

An ein Ereignis erinnert sich die Sykerin noch genau: „Die Aufregung war sehr groß. Ich hatte meinen Wettkampfpass mit meinem Impfpass verwechselt. Der Wettkampfpass wurde mir schnell von meinem Sohn per Fax geschickt und von der Wettkampfleitung auch anerkannt. Ende gut, alles gut“, erinnert sich Just an ihre erste Landesmeisterschaft 2006, als sie in Hahn 100-Meter-Kleinkaliber-Auflage schoss. Gut, dass es mit dem Pass doch noch geklappt hat, denn mit dem Landesrekord gab es für die Sykerin den Titel. Stärken und Schwächen beim Schießen umschreibt die Sportschützin ganz einfach: „Die Nervosität vor dem Start, aber ab dem Start die totale Ruhe.“

Es gibt aber auch schwierige Zeiten: Zuletzt stoppte nicht nur Corona die Sport-Auflageschützin. „Im Januar 2020 wurde ich an der Hüfte operiert. Meine Rückenschmerzen waren oft so stark, dass ich das Schießen unterbrechen beziehungsweise abbrechen musste. Vier verschiedene Orthopäden haben mich vier Jahre lang auf Gleitwirbel behandelt, bis sich einer meine Hüfte angesehen hat. Sie wurde ersetzt und die Rückenschmerzen waren weg“, berichtet Just.

Die Hüfte war jedoch nicht das einzige Handicap. „Im Oktober bekam ich Probleme mit dem rechten Auge. Die Notfalldiagnose brachte Klarheit – Makulaforamen“, sagt die Sykerin. Eine Operation unter Vollnarkose folgte. Der Heilungsprozess wird rund ein Jahr dauern. So wird noch einige Zeit vergehen, bis Gertrud Just wie früher zwei bis drei Mal die Woche in Okel und die 100 Meter eventuell in Barrien trainieren kann. Ein festes Ziel hat sie nicht im Blick. „Das hängt vom Ergebnis der Heilung nach meiner Augenoperation ab“, sagt sie vorsichtig und bleibt im Wartestand.