Rüber über die Stange: Jannick Voß meisterte in Hannover 4,20 Meter. (Niklas Golitschek)

Hannover. Der erste Blick ging zu seinem Vater Burkhard. Jannick Voß lächelte nach dem Moment purer Erleichterung. Der hochveranlagte Stabhochspringer des LC Hansa Stuhr kann es doch noch. Mit überquerten 4,20 Metern meldete sich der 17-Jährige zurück – noch nicht auf dem Niveau vergangener Glanzleistungen, aber darauf kam es bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Hannover auch nicht an. „Es ging darum, wieder ein Gefühl für den Wettkampf zu bekommen und überhaupt mal wieder zu springen“, erklärte Voß nach dem Sprung ins Glück.

Diesem Glücksmoment am Sonntag in der Männerkonkurrenz war am Freitag große Enttäuschung vorausgegangen. Dreimal war Voß angelaufen, dreimal sprang er nicht. Er lief durch. Raus ohne gültigen Versuch. Das Bild danach hätte keinen größeren Kontrast zu dem bilden können, was sich am Sonntag abspielte: Regungslos lag Voß auf der Matte, die Hände verdeckten das Gesicht. Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Vielleicht spukte zu diesem Zeitpunkt auch der eine oder andere Gedanke an das vergangene Jahr im Kopf des 17-Jährigen herum. 2019 war nicht einfach gewesen für ihn. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Das begann Anfang des Jahres in Hannover mit Rückenproblemen und setzte sich mit Problemen im Beckenkamm fort. Komplett beschwerdefrei war er selten, unter anderem verpasste er die Deutschen Jugendmeisterschaften. Im Jahr 2018 hatte der Westersteder, der seit 2017 beim LC Hansa ist, noch Silber mit 4,60 Metern gewonnen. Nach 4,70 Meter beim Season-Opening in Leverkursen im Januar 2019 schien die Fünf-Meter-Marke das nächste logische Ziel für ihn zu sein. Dieses Unterfangen musste er dann allerdings aufschieben.

Der Körper spielt wieder mit

Nun ist er wieder auf der Höhe. „Die körperlichen Werte sind richtig gut und auch die Sprünge im Training sahen wieder gut aus“, freute sich Burkhard Voß im Hannoveraner Sportleistungszentrum. Trotzdem erlebte sein Sohnemann, der in dieser Saison auch Wettkämpfe im Zehnkampf bestreiten wird und in der Landeshaupstadt im Kugelstoßen der U20 Silber gewann, einen Start mit Tücken. „Der Anlauf passte nicht“, blickte Jannick auf Freitag zurück. Dieses Thema beschäftigt den Athleten derzeit. „Ich laufe momentan mit sechs Schritten Anlauf rein, normal sind 14 oder 16“, erklärte er. Richtig hoch hinaus geht es eben auch nur mit einem ordentlichen Anlauf. In Hannover aber ging es für Voß, der erst seit etwas mehr als drei Wochen wieder springt, vor allem darum, wieder Sicherheit und Routine zu bekommen. Für große Höhen in der Zukunft machte er einen vermeintlichen Schritt zurück. „Hauptsache er springt“, hatte sein Vater deshalb vor Beginn der Männerkonkurrenz festgestellt. Auch ihm war die Erleichterung anzusehen, als er mit Jannick nach dem 4,20-Meter-Sprung abklatschte.

Die 4,40 Meter packte der 17-Jährige dann nicht mehr und wurde nach drei Fehlversuchen Zweiter hinter dem Bremer Joshua Olabisi. Für Voß war die Platzierung allerdings nebensächlich. „Alles ist gut. Das war ein besseres Training unter Wettkampfbedingungen. Es tat gut, die Atmosphäre einer Meisterschaft mitzunehmen. Dass ich noch nicht wieder da bin, wo ich schon einmal war, ist ganz normal. Ich war halt lange verletzt. Wir werden jetzt den Winter mitnehmen und schauen, was wir da erreichen können. Das Wichtigste kommt dann im Sommer. Ich bin überzeugt davon, dass ich dann wieder richtig angreifen kann“, zeigte sich Voß durchaus zufrieden. Auch wenn ein Jahr zum Vergessen hinter ihm liegt – seinen Ehrgeiz hat der Stabhochspringer nicht verloren. Der erste Schritt zurück zu alter Stärke ist ihm in der Landeshauptstadt gelungen. Weitere sollen bald folgen.