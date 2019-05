Einen großen Kampf lieferten sich Mörsen-Twistringen um Luca Ben Lampe (vorne links) sowie Dean Nobis und die Gäste aus Hannover mit Samuel Owusu. (Thorin Mentrup)

Als sich die C-Juniorenfußballer der JSG Mörsen-Twistringen nach der 5:6-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die JSG Arminia/Langenhagen aus Hannover enttäuscht und niedergeschlagen in Richtung Kabine bewegten, da bekamen sie donnernden Applaus von den rund 100 Zuschauern auf der Mörsener Sportanlage. Vollkommen zurecht, denn sie hatten eine tolle Partie gezeigt. Nur die Belohnung verpasste das Team von Markus Rasche und Ralf Beckmann.

Deshalb überwog natürlich zunächst die Niedergeschlagenheit. Der Stolz, das ahnte nicht nur Rasche, würde sich wohl erst später seinen Weg bahnen. Zur Pause hatten die Gastgeber verdient mit 0:1 hinten gelegen und noch Glück gehabt, dass die Gäste, für die Rojat Gürcin per Freistoß erfolgreich war (19.), einmal am Pfosten scheiterten. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie komplett. „Da haben wir viel mehr Leidenschaft und Laufbereitschaft gezeigt und den Respekt abgelegt“, registrierte Rasche zufrieden.

Der Schachzug, Kapitän David Rottmann in die Offensive zu beordern und dafür Justus Schlake etwas zurück zu ziehen, erwies sich als vollkommen richtig. „Dadurch haben wir mehr Möglichkeiten bekommen“, sagte Rasche mit Blick auf die überraschend einseitige zweite Hälfte. Überraschend, weil die Gastgeber, die als Bezirksligist eine Klasse tiefer spielen als die Hannoveraner, dominierten und nicht der favorisierte Gast. Noah Greve verbuchte einen starken Abschluss (41.), dann verzog Schlake aus ordentlicher Position recht deutlich (44.). Die Gastgeber belohnten sich nach 59 Minuten für ihre Steigerung, als Malte Harms einen Freistoß Schlakes per Kopf ins Tor wuchtete.

Gastgeber am Drücker

Und es hätte sich wohl niemand aufseiten der Gäste beschweren können, wenn die Partie komplett gekippt wäre. Rottmann verpasste das 2:1 kurz nach dem Ausgleich (62.), ehe es in den letzten Minuten noch einmal hektisch wurde: Die Nerven der Gäste lagen blank, Schlakes Freistoß hielt Jannes Meyer im Tor glänzend (70.), bei der letzten Ecke der Partie klärte Arminia/Langenhagen gleich zweimal in höchster Not auf der Linie. „Ein 2:1 wäre nicht unverdient gewesen“, fand Rasche. Letztlich aber musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen, in dem die Gastgeber durch Rottmann, Elias Wilkens, Schlake und Daniel Mais trafen. Pechvogel Greve schoss über das Tor. Den Applaus der Zuschauer hatte er sich dennoch genauso sehr verdient wie alle seine Mitspieler – auch wenn das erst einmal nur ein kleiner Trost war.