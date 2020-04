Heiligenfelde. Maximilian Wirth, Tobias Marquardt, Mustafa Cali, Yanik Klenke, Jannis Meyer, Torben Lieker – der SV Heiligenfelde hat bereits schon mehrfach auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn der Fußball-Bezirksligist hat sich jetzt die Dienste eines weiteren Duos gesichert. Bennet Hansen und Nick Plate schließen sich zur kommenden Saison dem SVH an. „Es könnte sein, dass noch ein weiterer Spieler dazukommt. Doch im Grunde soll es das jetzt gewesen sein“, meint Trainer Torben Budelmann.

Bennet Hansen wechselt vom Liga-Konkurrenten TV Stuhr zu den Heiligenfeldern. Dort kommt der Jungspund auf 16 Einsätze in der laufenden Saison. Die meisten Begegnungen hat Hansen als Linksverteidiger absolviert. Auch beim SV Heiligenfelde soll er vorrangig auf dieser Position agieren und den Konkurrenzkampf um Marcel Albers anheizen. Doch Budelmann hat auch offensivere Pläne mit seinem Zugang: „Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn weiter vorne einsetzen. Es kommt eben drauf an, mit welcher Aufstellung wir in die jeweilige Partie gehen.“

Auch im Zentrum könnte Budelmann Hansen gebrauchen. „Er ist technisch sehr versiert und hat ein gutes Passspiel. Daher wäre das auf alle Fälle auch eine Option“, erklärt der Übungsleiter, der Hansen schon im vergangenen Jahr fast verpflichtet hätte. Der Youngster spielte damals noch beim TuS Varrel, absolvierte ein Probetraining bei den Heiligenfeldern. Doch dann entschied sich der Linksverteidiger bekanntlich für den TV Stuhr. „Ich kenne ihn sogar noch aus der Jugend, obwohl ich ihn selber nie trainiert habe. Er muss schon noch eine Menge lernen, doch ich bin froh, dass wir ihn jetzt zu uns holen konnten“, unterstreicht Torben Budelmann voller Vorfreude.

Neuer Innenverteidiger für den SVH

Doch nicht nur Bennet Hansen wird sich dem SV Heiligenfelde in der kommenden Spielzeit anschließen, auch Nick Plate wird dann dem Bezirksliga-Kader angehören. Der Jungspund kommt vom Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen zum SVH. Der Innenverteidiger hat sich in der laufenden Spielzeit als feste Größe etabliert und wurde in den meisten Partien von Anfang an eingesetzt. Beim SV Heiligenfelde soll Plate in der Zentrale oder als Linksverteidiger zum Einsatz kommen. „Die Abwehr war bislang unsere Schwachstelle. Das ist kein Geheimnis. Wir hoffen, dass mit Nick ein bisschen mehr Stabilität einkehrt. Ich bin gespannt, wozu er in der Lage ist. Er ist ein bisschen eine Wundertüte, denn spielen gesehen habe ich ihn noch nicht“, sagt Budelmann über den Polizisten. „Doch wir hatten von Anfang an gute Gespräche.“ So umfasst der Kader nun insgesamt 26 Akteure. 27 könnten es eventuell noch werden. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit.