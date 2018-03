Sudweyher Toptalente: Noah Wallenßus, Tom Köppener und Leonit Basha (v. l.). (Janina Rahn)

Sudweyhe. Der Weg aus der Fußball-Landesliga Hannover der C-Junioren in eines der Nachwuchsleistungszentren eines Bundesligisten ist gar nicht so weit, wie man vielleicht denken mag. Das zeigen die Beispiele von drei talentierten Nachwuchskräften des TuS Sudweyhe, die das Interesse der Bundesligisten SV Werder Bremen und Hannover 96 geweckt oder bereits einen der begehrten Kaderplätze ergattert haben. „Die Nachwuchsleitungszentren haben uns auf dem Radar. Wir sind da schon eine Art Sprungbrett in diesem Bereich“, weiß Sudweyes C-Junioren-Coach Benjamin Jacobeit, dessen Team in der Landesliga und somit in der höchsten niedersächsischen Klasse dieses Jahrgangs mitmischt, von regelmäßigen Besuchen der Scouts vom SV Werder Bremen, Hannover 96 oder des VfL Wolfsburg zu berichten. Die Sudweyher belegen in der Landesliga zurzeit einen hervorragenden sechsten Platz.

Mit Tom Köppener hat ein ehemaliges Sudweyher Nachwuchstalent den Sprung zu einem Bundesligisten vor etwas mehr als einem Jahr vollzogen. Während der Spielzeit 2016/17 wechselte der mittlerweile 14-Jährige in der Winterpause in den Nachwuchsbereich des Bundesligisten Werder Bremen und startet dort aktuell in der U15 richtig durch. Der Stürmer markierte in der laufenden Spielzeit 15 der insgesamt 33 Treffer der Werderaner, die die C-Junioren-Regionalliga anführen und den Meistertitel in der höchsten Spielklasse dieser Altersklasse anstreben. Mit der Bremer Landesauswahl gewann der in Gessel wohnhafte Köppener zudem im vergangenen Jahr den Ländervergleich der Norddeutschen Auswahlmannschaften. „Tom geht bei Werder gerade richtig durch die Decke“, freut sich Benjamin Jacobeit über den Höhenflug seines ehemaligen Schützlings. „Ich habe im Moment einen guten Lauf“, beschreibt Köppener, der die achte Klasse des Syker Gymnasiums besucht, seine aktuelle Situation. „Der Wechsel in der Winterpause ist eher ungewöhnlich und kam zustande, weil Werder regen Bedarf auf Toms Position hatte“, sagt Vater Oliver Köppener, der als Betreuer bei den C-Junioren des TuS Sudweyhe agiert.

Die Fortschritte seines Juniors in diesem einem Jahr im Nachwuchsbereich des Fußball-Bundesligisten sind unübersehbar. Gerade im körperlichen Bereich hat der Angreifer mit dem gewissen Torinstinkt, der viermal pro Woche trainiert, enorm zugelegt. „Er ist wesentlich robuster und athletischer geworden. Doch Tom ist auch sehr diszipliniert, achtet selbst auf die richtige Ernährung“, berichtet sein Vater. Zurzeit laboriert Tom an einer Bänderverletzung, genießt bei der Behandlung die Vorzüge der medizinischen Abteilung Werders.

Das Talent besitzt bei den Bremern einen Fördervertrag, der eine Zusammenarbeit und Förderung bis einschließlich zur U19 garantiert. „Die Regionalliga ist sehr ausgeglichen. Da muss man um jeden Sieg hart kämpfen“, beobachtet Vater Oliver Köppener, der kurioserweise während seiner Jugendzeit ebenfalls von den C- bis zu den A-Junioren bei Werder spielte. „Highlights waren für mich auch die großen Turniere, bei denen man auf Teams wie Bayern München oder Borussia Dortmund traf, oder auch die Einsätze in Werders U16“, ergänzt Tom Köppener. Neben Benjamin Jacobeit zählt Oliver Köppener auch die Sudweyher Trainer Lutz Schröder und Sven Helms, die seinen Filius vier Jahre begleiteten, zu den großen Förderern seines Sohnes. Sie seien für dessen tolle Entwicklung mitverantwortlich.

Noah Wallenßus ist der Nächste, der im Sommer dieses Jahres den Sprung von den Sudweyher C-Junioren zum Bundesligisten wagt. Der zwölfjährige Angreifer wird dann in der U14 Werders sein Glück versuchen. „Noah könnte eigentlich noch bei den D-Junioren spielen. Doch die Maßnahme, ihn bereits bei den C-Junioren mitspielen zu lassen, hat sich voll ausgezahlt. Seine Entwicklung hat unsere Erwartungen übertroffen. Er ist meines Wissens der einzige Landesliga-Akteur des Jahrgangs 2005, hat in Sachen Laufwege und Schnelligkeit enorm dazugelernt und bereits sechs Tore in dieser Saison erzielt“, zählt B-Lizenz-Inhaber Jacobeit die Vorzüge seines Youngsters auf.

„Jetzt kommt einiges auf uns zu. Das wird schon eine Aufgabe mit der Fahrerei“, ahnt Carolin Wallenßus, Mutter des jungen Stürmers. Bereits nach den Osterferien wird Noah Wallenßus regelmäßig am Montag und Dienstag dem Training Werders beiwohnen, mittwochs und donnerstags stehen dann die Übungseinheiten in Sudweyhe auf dem Programm. Ins Visier des Bundesligisten geriet Wallenßus, der ebenfalls in Gessel lebt, zum einen durch seine guten Leistungen im Heimatverein, andererseits aber auch durch seine Einsätze am Stützpunkt in Sulingen. In den Reihen von Werder durfte er bei einem Turnier bereits gegen den FC Ausgburg, Eintracht Frankfurt, die TSG Hoffenheim, Austria Wien und den FSV Mainz 05 mitspielen. Er besucht das Bremer Gymnasium Links der Weser. Diese Eliteschule des Fußballs wird von Werder gesponsert.

Für den Fußball nimmt auch Leonit Basha viel auf sich. Der Stürmer, der auch auf der Zehnerposition im zentralen offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, nimmt mehrmals wöchentlich die Bahnfahrt von Twistringen nach Weyhe in Kauf, um beim Landesligisten zu trainieren und zu spielen. Der 14-jährige Schüler stieß im vergangenen Jahr von der JSG Mörsen-Twistringen zu den Sudweyhern, schaffte es über den Stützpunkt Sulingen bis in die niedersächsische Landesauswahl und klopft an die Tür zweier Bundesligisten. So absolvierte Basha, dessen Eltern aus dem Kosovo stammen, diverse Freundschaftsspiele in den Reihen von Hannover 96. „Da habe ich gegen den VfL Wolfsburg und den SC Paderborn mitgewirkt. Aber auch die Stützpunktturniere mit Spielen gegen Werder, St. Pauli, VfL Wolfsburg oder VfL Osnabrück waren für mich echte Highlights“, verrät Basha. Auch bei Werder hat das Offensivtalent vorgespielt, kam im Talentteam zum Einsatz und absolvierte diverse Probetrainings. „Die JSG Mörsen-Twistringen hat bei Leonit ganz tolle Arbeit geleistet“, lobt der 36-jährige Coach Benjamin Jacobeit die Arbeit des vorherigen Klubs. Mit Joris Dettmer und Torhüter Raphael Etienne Hensel gibt es zudem noch weitere Spieler im aktuellen Kader der Sudweyher, die bereits Talentmaßnahmen bei Werder durchlaufen haben.

Die Nähe der Sudweyher Nachwuchsabteilung speziell zum Nachwuchsleistungszentrum Werders hat einen weiteren Grund: Mit Luke Schierenbeck agiert der Sohn von Björn Schierenbeck im aktuellen Kader des Landesligisten. Und Björn Schierenbeck ist bekanntlich Direktor des Nachwuchsleistungszentrums von Werder und besucht viele Spiele seines Juniors beim TuS Sudweyhe. „Wir sehen uns als Ausbildungsverein und wollen als Sprungbrett für die talentierten Nachwuchskräfte dienen, jedoch auch anderen, nicht so ambitionierten Spielern eine Basis bieten“, sagt Jacobeit, der genau wie Betreuer Oliver Köppener den TuS Sudweyhe auch in den Jahrgängen 2005/2006 gut aufgestellt sieht. „Zusammen mit diesen Akteuren sowie einigen Neuzugängen werden wir auch in der kommenden Saison in der Landesliga eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können.“

Dass der Weg von dort aus durchaus noch weiterführen kann, beweisen die bereits jetzt schon vielversprechenden Laufbahnen von Tom Köppener, Noah Wallenßus und Leonit Basha eindrucksvoll.