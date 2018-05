Weyhe. Richtig rund läuft es nicht für die Basketballer des SC Weyhe im Bezirksklasse-Heimspiel gegen Bremen 1860 IV. Auch für Maik Lindemann nicht. Er kommt wie seine Mitspieler ungewohnt schwer in Schwung. Kurz vor der Pause aber zeigt er, was ihn so wertvoll für den SC macht: Er stellt zunächst einen Block, läuft sich dann clever unter dem Korb frei, bekommt den Ball, windet sich um seinen Gegenspieler und schließt mit einem Korbleger zum 31:31-Ausgleich ab.

Obwohl er erst seit dieser Saison für Weyhe spielt, ist Lindemann schon eine Führungsfigur. Wenn es eng wird, dann suchen ihn seine Mitspieler. Wie bei seinem Korbleger zum 31:31. Dass er in der zweiten Halbzeit fast durchspielt, unterstreicht seine Bedeutung noch mehr. Erst als die Partie beim Stand von 73:62 bei noch 74 Sekunden Spielzeit entschieden ist, darf er verschnaufen. Lindemann ist in Weyhe der Mann für die wichtigen Momente, einer, der Verantwortung übernimmt. „Go-to-Guy“ werden Spieler wie er in der amerikanischen Profiliga NBA genannt. „Ich versuche nur, der Mannschaft zu helfen“, wiegelt er selbst ab, obwohl die Zahlen für ihn sprechen – und zwar nicht nur am Sonnabend, als er zum 75:64-Sieg 32 Punkte beisteuert. In der gesamten Bezirksklasse trifft niemand so konstant wie der 38-Jährige: 220 Zähler hat er in acht Spielen gesammelt, 27,5 im Schnitt pro Spiel. Auch seine Freiwurf-Quote – gut 84 Prozent seiner Versuche haben ihr Ziel gefunden – ist Liga-Spitze.

Lindemann ist ein Grund dafür, dass Weyhe auf dem Weg zum Titel ist. Er ist der Dominator der Bezirksklasse. Dabei spielen Zahlen für ihn eine untergeordnete Rolle. „Sie interessieren mich nicht so sehr. Ich gucke nach dem Spiel auf sie, aber während des Spiels sage ich nicht: Ich habe zu wenig gepunktet, jetzt muss ich selbst abschließen. Für mich ist wichtig, dass wir gewinnen.“ Das tut der SC in schöner Regelmäßigkeit: Sieben seiner acht Saisonspiele hat er für sich entschieden.

Dem Erfolg hat der 1,90 Meter große Lindemann seit Beginn seiner Laufbahn harte Arbeit vorangestellt. „Ich habe sicherlich öfter als andere trainiert und war bereit, für Basketball ein bisschen mehr zu geben“, hat er viele Sonderschichten eingelegt. Auch deshalb hat seine alles andere als typische Laufbahn eine so steile Entwicklung genommen. Lindemann ist kein Basketballer der ersten Stunde. Als 16-Jähriger hat er noch Streetball gespielt, mit 20 war er zum ersten Mal in einem Verein aktiv. Zu dieser Zeit habe er gemerkt, dass Basketball für ihn mehr als nur ein Hobby ist. „Ich wollte dann immer so hoch spielen, wie es nur geht“, sagt Lindemann. Sein Ehrgeiz brachte ihn Stück für Stück voran, bis in die 1. Regionalliga, in die er 2008 mit Rasta Vechta aufstieg. Er spielte teilweise vor bis zu 500 Zuschauern. „Das war Wahnsinn. Eine tolle Zeit mit tollen Menschen, die sehr viel für den Verein getan haben“, blickt Lindemann zurück. Viermal die Woche sei er für die Trainingseinheiten und Spiele nach Vechta gefahren. Ein großer Aufwand. „Aber das war es allemal wert“, findet er. Diese Zeit wolle er nicht missen.

Im Raum Bremen hat Lindemann die meisten Spuren hinterlassen. Vor allem in Lesum, wo er fünf Jahre für den TSV Lesum-Burgdamm und Basketball Lesum/Vegesack in der Oberliga und 2. Regionalliga aktiv war, und bei der BTS Neustadt, bei der er zweimal spielte und auf insgesamt sieben Saisons kommt. Bei der Bremer Turn- und Sportgemeinde war er vor seinem Wechsel nach Weyhe am Ball.

Aus den vergangenen Jahren ist Lindemann Oberliga-Basketball gewohnt – mindestens. Da passt Bezirksklassist Weyhe auf den ersten Blick nicht ins Bild. Im vergangenen Herbst sprach allerdings alles für den SC. Nach zwei Verletzungen direkt hintereinander, einem Meniskusriss sowie einem Muskelfaserriss in der Wade, wollte Lindemann zunächst komplett mit dem Basketball aufhören. „Das waren meine ersten beiden Verletzungen. Das hat mich sehr runtergezogen“, erklärt er. Früh aber habe er gemerkt, dass er sich ein Leben ohne Basketball nicht vorstellen kann. „Es hat schnell wieder gekribbelt. Basketball ist einfach mein Sport. Ich will so lange spielen wie möglich.“ Auf höchstem Niveau muss Lindemann allerdings nicht mehr spielen. Der Sport steht nicht mehr an erster Stelle. Da ist zum einen seine kleine Familie mit Frau Irina und Tochter Laura. „Es ist schön, dass beide nun bei meinen Spielen dabei sein können“, freut sich Lindemann über den Beistand. Auch am Sonnabend schauen beide in der Halle zu. „Hallo, Mäuschen“, winkt der stolze Vater seiner Tochter zu, als er sie entdeckt. Basketball ist bei den Lindemanns zur Familienangelegenheit geworden. Der 38-Jährige genießt das, auch deshalb fühlt er sich pudelwohl beim SC, der für ihn wie die Bezirksklasse zunächst komplettes Neuland war. Mittlerweile ist er vollständig angekommen.

Und auch für sein Berufsleben ist der Wechsel nach Weyhe, wo er seit 2006 wohnt, sinnvoll. Lindemann arbeitet im Außendienst, ist manchmal über Nacht weg. Dass sein neuer Klub nur einmal pro Woche trainiert, passt ihm gut, genauso wie die Möglichkeit, seinem Hobby direkt vor Ort nachzugehen. „Ich bin viel entspannter“, hat der Weyher eine neue Lockerheit und Ruhe entdeckt. Auf dem Feld kommt ihm diese manchmal noch abhanden. Gegen Bremen hadert er selbst dann noch mit Fehlern, als sein Team schon auf den Sieg zusteuert. „Das gehört dazu. Wenn ich spiele, dann will ich, dass alles klappt“, hat Lindemann, der früher als Power Forward gespielt hat und in Weyhe eher auf dem Flügel eingesetzt wird, seinen Ehrgeiz nicht verloren.

Alles gelingt dem SC und Lindemann gegen Bremen nicht. „Wir sind nach der langen Pause nicht im Rhythmus. Das war nicht unser bestes Spiel“, analysiert Lindemann. Zum Sieg reicht es trotzdem. Dem Titel ist Weyhe einen Schritt näher gekommen. „Die Meisterschaft ist unser Ziel, und ich glaube, das werden wir auch erreichen. Wir haben noch vier schwere Spiele vor uns. Aber den Vorsprung wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen.“ Ob der SC im Falle des Titels auch aufsteigen wird, steht noch nicht fest. „Das werden wir in Ruhe entscheiden“, sagt Lindemann, der in dieser Frage zum Zünglein an der Waage werden könnte. Wenn es ihm gelingt, ein paar Spieler mit höherklassiger Erfahrung und ähnlicher beruflicher und familiärer Situation nach Weyhe zu locken, dann ist die Bezirksliga keine Utopie. Druck macht sich Lindemann nicht. Er ist tiefenentspannt – seinem Wechsel zum SC Weyhe sei Dank.