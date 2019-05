Zeigte einen guten Auftritt: Tobias Marquardt (links) vom TSV Weyhe-Lahausen. (Dinev)

Voll des Lobes für den Auftritt seiner Mannschaft war nach Spielende des Fußball-Kreisligaspiels des TSV Weyhe-Lahausen und des Barnstorfer SV TSV-Trainer Rainer Dismer: „Das war heute wohl das beste Spiel seit ich die Verantwortung trage. Von Anfang an haben wir den Ball laufen lassen und uns Chance um Chance erspielt. Ein wahnsinnig starker Auftritt der Mannschaft.“ Dass die Tore zum 2:0 (1:0)-Heimsieg jeweils erst in den Endphasen der Halbzeiten fielen, spiegelte den Verlauf dieser Begegnung nur bedingt wider.

Schon in den ersten 15 Minuten hatten die Gastgeber drei dicke Möglichkeiten durch Tarek Azeldin (4., 14.) und Jannis Berendt (9.). In schöner Regelmäßigkeit schlossen die Spieler von Rainer Dismer erfolgversprechend ab. Doch auch die Versuche von Tobias Marquardt (24., 35.) und Moritz-Tizian Anton fanden zunächst nicht ihr Ziel. Kurz vor dem Führungstreffer setzte Kevin Gibek in der 38. Minute einen Freistoß an den Pfosten. Das erlösende 1:0 gelang Christian Wiesner, der eine Flanke zur Halbzeitführung einnicken konnte (43.).

Auch nach dem Seitenwechsel ging es fast nur in eine Richtung. Zwar probierten es die Gäste nun mit einem früheren Anlaufen. Doch immer wieder lösten die Gastgeber die Situationen spielerisch. Wie in einer Kopie der ersten 45 Minuten vergaben die Spieler des TSV Weyhe-Lahausen jedoch gute Möglichkeiten. Hinzu kam etwas Pech, als Tobias Marquardt an der Latte scheiterte (74.). So dauerte es bis zur Schlussminute, ehe Jannis Berendt letztendlich den Deckel drauf machte. Auf der Außenbahn setzte sich Tarek Azeldin stark durch und legte den Ball in den Rückraum. Dort nahm Berendt Maß und jagte das Leder in den Torwinkel.

Weyhe-Lahausen behält den Anschluss

„Heute hat wirklich alles gepasst. Ich hatte eigentlich auch nie das Gefühl, dass sich die vergebenen Chancen rächen könnten. Barnstorf hatte kaum eine Möglichkeit. Einziges Manko war heute wirklich unsere schwache Chancenverwertung“, hält Rainer Dimer mit seinem Team weiterhin den Anschluss zur Tabellenspitze.