Mike Gabel hätte mit seinem Brinkumer SV gerne um den Aufstieg in die Regionalliga gespielt. (Thorin Mentrup)

Das Warten für den Brinkumer SV hat ein Ende. Die Fußballer vom Brunnenweg werden auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bremen-Liga auflaufen. Im Rahmen einer Videokonferenz hat sich das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) mit einem mehrheitlichen Votum am Sonntag dafür ausgesprochen, die Saison mittels der Quotienten-Regelung und ohne Absteiger aus den Regionalligen Nord sowie ohne Aufsteiger aus den höchsten Landesverbandsspielklassen zu vollziehen.

„Wir sind nach Abwägung aller zur Diskussion stehenden Möglichkeiten, der rechtlichen Grundlagen und unter Berücksichtigung der Empfehlungen unserer spieltechnischen Ausschüsse sowie der einheitlichen Meinungsbilder aller Regionalligisten letztendlich zu dem Entschluss gekommen, in allen Regionalligen Nord auf Auf- und Absteiger aus und in die höchsten Landesverbandsspielklassen zu verzichten“, fasste NFV-Präsident Günter Distelrath die Ergebnisse zusammen. Das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes hatte die Modalitäten zum beschlossenen Abbruch der Saison 2020/21 in den Regionalligen Nord bereits am vergangenen Dienstag verabschiedet.

Dem Präsidium sei bewusst, dass diese Beschlüsse vor allem für die potenziellen Aufsteiger aus den Landesverbänden eine harte Entscheidung darstellen. "Es galt aber im Zusammenspiel aller norddeutschen Ober- und Regionalligen auf Basis der rechtlichen Grundlagen verhältnismäßige und vor allem zumutbare Beschlüsse zu treffen“, erklärte Distelrath. Die Umsetzung der Entscheidungen werde zeitnah erfolgen.

BSV-Manager Jörg Bender kann die Entscheidung des Norddeutschen Fußball-Verbandes nicht ganz nachvollziehen. (Thorin Mentrup)

Die Enttäuschung bei den Verantwortlichen des Brinkumer SV ist groß. „So richtig verstehen kann ich es nicht. Wir haben in den vergangenen Wochen viel geplant und mussten auch bestimmte Dokumente einreichen und dann kommt diese Entscheidung“, sagt BSV-Manager Jörg Bender auf Nachfrage unserer Zeitung. Auch Mike Gabel, Trainer des Brinkumer SV, hätte sich gerne eine andere Entscheidung gewünscht. „Ich finde es schade. Ob wir jetzt nun direkt aufgestiegen wären oder unsere Leistung bei den Aufstiegsspielen unter Beweis gestellt hätten, was mir persönlich sogar lieber gewesen wäre: Der NFV hat sich nun mal so entschieden und das müssen wir erst mal so hinnehmen.“

Beide sind sich aber auch einig, dass der Verband nicht allen gerecht werden kann. „Für den Verband ist es schwierig, alle zufriedenzustellen. Wichtig ist es, dass es möglichst wenig Verlierer gibt“, betont Bender. Mike Gabel kommentiert kurz und knapp: „In deren Haut möchte ich aktuell nicht stecken.“

Eine Sache, die Mike Gabel besonders komisch findet, ist, dass die Vereine der Regionalliga aktuell Testspiele bestreiten dürfen. „Alle Vereine waren für einen Saisonabbruch und jetzt finden Testspiele statt? Aufstiegsspiele dürfen aber nicht gespielt werden. Für mich ergibt das keinen Sinn“, stellt der Trainer des Brinkumer SV klar.

Die Modalitäten des Abbruchs sollen in den kommenden Tagen finalisiert und durch ein Votum des NFV-Präsidiums entschieden werden. „Wir werden jetzt erst mal auf die Begründung abwarten. Dann sehen wir weiter“, kündigt Jörg Bender an.