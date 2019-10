Immer den Ball im Blick: Martin Mohrdieck macht sich stark für Bassums Basketball. (Thorin Mentrup)

Bassum. Martin Mohrdieck ist in Bassum bekannt wie ein bunter Hund. Er ist der Marathon-Martin. Viele Jahre seines Lebens hat der 31-Jährige auf den Laufstrecken und bei den Wettbewerben der Region und weit darüber hinaus verbracht. Er versuchte sich nicht nur im reinen Laufen, sondern auch im Triathlon. „Aber ich hatte auch immer Bock auf Mannschaftssport“, sagt er. Und genau den hat er für sich entdeckt: Er spielt Basketball. Wenn er das in Bassum jedoch erzählt, kommt meist dieselbe Frage zurück: Wo denn? „Dann habe ich mich am Anfang immer gewundert“, gibt Mohrdieck zu. Denn er spielt quasi vor der Haustür, beim TSV Bassum nämlich. „Viele wissen gar nicht, dass es hier Basketball gibt“, sagt er kopfschüttelnd. Das will Mohrdieck ändern. Er will den Sport in Bassum ein Stück weit aus dem Schattendasein holen.

Erste Erfolge hat er bereits gefeiert. „Letztens“, erzählt er, „waren fast 30 Leute in der Halle.“ Für einen Basketballer, der wie in Bassum in der Bezirksklasse spielt ist das eine stolze Kulisse. Aber eigentlich, findet Mohrdieck, könnten es deutlich mehr Zuschauer sein. Er verteilt derzeit kleine Flyer, Schwarz-weiß-Kopien. Darauf zu sehen sind ein Logo des TSV Bassum und eines des SC Weyhe und der Hinweis auf den 3. November. Dann werden die Lindenstädter gegen die Zweite des SC in der Halle am Hallenbad ab 16 Uhr ihr drittes Saisonspiel bestreiten. Mit Schützenhilfe könnten sie sogar die Tabellenführung übernehmen. Von dem guten Start mit zwei Siegen in zwei Spielen habe fast niemand Notiz genommen, findet Mohrdieck. Das sei schade. „Es geht ja auch darum, möglichst vielen Sportarten vor Ort nachgehen zu können. Deshalb ist es doch toll, dass wir hier in Bassum Basketball im Verein spielen können“, sieht er Vielfalt als Standortvorteil an.

Als die Bassumer Basketballer wegen des Umbaus ihrer Trainingshalle in der Lindenstadt vor einigen Jahren nach Syke umzogen, sei der Sport vor Ort etwas von der Bildfläche verschwunden. Dass er wieder da ist, haben nur wenige registriert. Ein weiterer Grund dafür, dass Basketball in Bassum in der öffentlichen Wahrnehmung nach Mohrdiecks Empfinden kaum eine Rolle spielt, ist, dass der TSV die vergangenen Spielzeiten im Bezirk Hannover verbrachte. Er hatte quasi keine Anknüpfungspunkte zur eigenen Region. Denn der SC Weyhe und der FTSV Jahn Brinkum, die ebenfalls im Punktspielbetrieb gemeldet sind, gehören spielen offiziell im Bezirk Lüneburg, der mit dem Bremer Verband kooperiert. Die Bassumer zog es dagegen Auswärtsspiel für Auswärtsspiel in Richtung der niedersächsischen Landeshauptstadt. „Die kürzesten Fahrten waren nach Nienburg“, blickt Mohrdieck zurück. Etwas Besserung war kurzzeitig in Sicht, doch 2017/18 meldeten Syke und Hoya ihre Teams vom Spielbetrieb ab. Stattdessen hießen die Gegner in den vergangenen Jahren Langenhagen, Bordenau, Bückeburg oder Luthe. „Es war immer dann frustrierend, wenn man so lange unterwegs war und verloren hat, besonders wenn man dann auch wenig gespielt hat“, erklärt Mohrdieck.

Viel Spielzeit bei deutlich weniger Fahrzeit bringt den Bassumern nun ihr Bezirks-Wechsel nach Lüneburg. Es sei wesentlich angenehmer, nach Weyhe und Brinkum oder auch nach Achim zu fahren. „Brinkum und Weyhe sind ja fast Heimspiele. Da kennt man außerdem ein paar Jungs. Das macht die Spiele dann noch interessanter“, fällt Mohrdieck ein weiterer Vorteil ein. Die weiteste Fahrt ist nun nach Bremerhaven, rund 100 Kilometer sind es pro Weg. „Einmal kann das wohl machen“, findet der 31-Jährige. Die gesamte Abteilung, die ausschließlich aus Hobbysportlern besteht, könne vom Bezirks-Wechsel profitieren.

Er selbst arbeitet auf vielen Wegen daran, den Sport bekannter zu machen. Bei Facebook hat er seinem Team eine eigene Präsenz geschaffen. „Da bekommen wir sogar relativ häufig Nachrichten“, freut er sich. Oft seien es Eltern, die ihr Kind zum Training schicken wollten. Gut, dass Mohrdiecks Tatendrang fast unerschöpflich ist: Er ist nämlich auch ausgebildeter Trainer. Eine Jugendmannschaft im Spielbetrieb – „das wäre schon toll“, findet er. „Das wäre das Wichtigste, weil das die Zukunft sichert.“ Darüber hinaus sucht er Sponsoren, hat gerade erst mit einem griechischen Restaurant einen gefunden. Mohrdieck ist auf dem Weg, sich zu einem weiteren Gesicht der Abteilung neben Gerhard Stein, dem Urvater des Bassumer Basketballs, der die Sparte 1994 aus der Taufe hob, aufzuschwingen. In dieser Rolle sieht er sich selbst allerdings nicht. „Ich habe einfach Bock auf Basketball und will helfen, dass der Sport hier größer wird“, will er sich nicht in den Mittelpunkt drängen. Dafür werde er sich weiter einsetzen. 100 Zuschauer beim Spiel gegen Weyhe wären da schon ein toller Schritt. Dann wäre Sonntag tatsächlich mal wieder Basketball-Tag in Bassum.