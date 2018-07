Der SV Bruchhausen-Vilsen jubelte nach einer tollen Rückserie über den Aufstieg. Nun will er auch in der Bezirksliga feiern. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Auf dem Aufstiegsfoto ist Lutz Wiederhold mittendrin. Er hat die Fäuste geballt, schaut ein bisschen grimmig und sieht mit seinem mächtigen roten Vollbart aus wie ein Wikinger. Das Foto ist ein Déjà-vu. Denn als der SV Bruchhausen-Vilsen 1999 schon einmal aufstieg, feierten die Spieler im Wikinger-Outfit. Anders als in der abgelaufenen Saison war Wiederhold damals nicht nur Teilzeit-, sondern Stammspieler. Während er seine Stiefel nun endgültig an den Nagel hängt, wird Trainer Frank Fischer wie 1999 erneut mit den Vilsern in die Fußball-Bezirksliga gehen.

„Es wird eine schwere Saison“, meint er nach der in ziemlich letzter Sekunde gesicherten Vizemeisterschaft in der Kreisliga. Personell gehen die Vilser mit vielen neuen jungen Spielern aus den eigenen Reihen, aber ohne vermeintlich renommierten Zugang von extern ins Rennen. Doch Fischer scheut das Abenteuer keineswegs, ist lang genug im Geschäft und war auch schon mit dem TSV Bassum und SV Heiligenfelde aufgestiegen. Er weiß, dass ein Aufstieg immer schwieriger ist als der Klassenerhalt. „Man muss ja auch erst mal aufsteigen“, so seine Worte nach einer in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Rückrunde.

Denn Vilsen und Fischer hatten den Aufstieg im Februar noch nicht auf dem Zettel. Zum einen, weil Fischer zumindest nach außen hin immer eher defensiv argumentiert. Zum anderen war da der deutliche Rückstand auf den SV Mörsen-Scharrendorf und den TuS Lemförde. Doch Vilsen spielte nach dem Winter konstant und holte Punkt für Punkt auf – vor allem auf die Mörsener, die am Ende wieder den Aufstieg verpassten und zu einer Art Leverkusen auf Kreisebene zu werden scheinen.

Das Wunder von Mörsen

Vilsen war spätestens nach dem 3:0 beim SV Jura Eydelstedt auch nach eigener Sichtweise im Aufstiegsrennen. Und dann patzten die so starken Vilser – und selten war das Wort „ausgerechnet“ passender – in Mörsen. Zumindest schien es so, denn zehn Minuten vor dem Ende lagen die Fischer-Mannen mit 1:4 zurück. „Unser schlechtestes Spiel“, so Fischer über die ersten 80 Minuten. Doch in den letzten Minuten änderte sich alles. Jan-Christoph Kornau, Mathis Wohlers und Kai Schiffbach sorgten noch für das 4:4.

Das war mehr als ein Punktgewinn gegen den direkten Konkurrenten, das war so etwas wie der mentale Knock-out für Mörsen. Denn Vilsen ließ sich den Aufstieg nicht mehr nehmen, auch dank einer Mörsener Pleite gegen Okel und trotz eines eigenen Remis gegen den TuS Sudweyhe II. Das 3:0 am letzten Spieltag gegen den TuS Wagenfeld, laut Fischer das beste Saisonspiel, ließ keine Zweifel mehr. „Wir haben durchgängig gepunktet, haben gegen jeden Gegner mindestens einen Zähler geholt, mindestens ein Tor pro Spiel erzielt“, zählt der statistik-affine Coach auf.

Die gewachsene Konstanz mit einer Rückrunde ohne Niederlage schreibt er der Tatsache zu, dass sein Team erwachsener und erfahrener geworden sei. „Aus den 19-Jährigen sind 21-Jährige geworden“, so Fischer, der vor zwei Jahren erneut nach Vilsen kam und jetzt in seine insgesamt zehnte Saison bei den Lilahemden beziehungsweise Wikingern geht. „Vilsen wird immer ein besonderer Verein für mich bleiben“, erklärt der Bassumer Fischer.

Den Aufstieg hatten die Vilser quasi als Diskussionsgrundlage vor einem Jahr auf dem Zettel. Niederlagen gegen Sudweyhe II, Wagenfeld und Holzhausen waren Symptome einer unrunden Leistung. Mit zwei Zählern aus den ersten drei Partien war der SVBV gestartet, zwei 5:1-Siege sorgten dann für etwas Beruhigung. Es folgte ein bemerkenswertes Spiel in Dickel. Mit Niklas Schröder musste ein Feldspieler ins Tor und Topscorer Dennis Böschen sah schon nach zehn Minuten die Rote Karte. Vilsen drehte ein 0:1 und gewann durch jeweils zwei Tore von Feizal Alkozei und Malte Löffler mit 4:2. Als Fünfter mit dennoch deutlichen zehn Punkten Rückstand auf Mörsen lief das Team im Winter ein.

Mit dem Frühjahr kam das Erwachen und alle Spieler steigerten sich und stabilisierten sich auf hohem Niveau. Konstanz ist das Wort, das Fischer immer wieder verwendet. Exemplarisch nennt er Torwart Bennet Knake, der „zu einem richtigen Kerl geworden ist“. Moritz Warnke sei auch ohne regelmäßiges Training eine wichtige Stütze geworden, habe sich auf der neuen Position als Sechser gemeinsam mit Kornau bestens entwickelt. Ein Beispiel für die junge Garde ist Mathis Mann, Sohn der Torwartlegende Andreas Mann. „Mathis denkt schon sehr strategisch und ist zudem als Bufdi im Verein.“

Mit Timo Brauer, Tjark Czernek, Eric Helms und Walid Garaf rücken ehemalige A-Junioren auf, Dorian Klinger und Nico Schröder kommen aus der Zweiten und Marius Nedeliczi ergänzt den Kader. Mit etwas Sorge schaut Fischer auf die Offensive. Denn mit Dennis Böschen (nach Hoya) und Marek Löffler (nach Heiligenfelde) verlassen zwei Torgaranten den Verein. Ersatz ist nicht in Sicht. „Wer gern bei uns Fußball spielen möchte, ist herzlich willkommen“, schmunzelt Fischer angesichts dessen, dass es beim Aufsteiger keinerlei finanzielle Anreize gibt. „Aber wir werden 2020 hundert Jahre alt und da wird es sicher einen hochkarätigen Gegner als Highlight geben.“

Wie schon vor 20 Jahren, als Fischer Trainer und Wiederhold Abwehrchef war. „Lutz können wir als Typen nicht ersetzen“, sagt Fischer über seinen ehemaligen Co-Trainer. Doch Fischer wäre nicht Fischer, wenn er nicht längst einen Nachfolger gefunden hätte. Kai Schiffbach wird Teile des Trainings übernehmen, vor allem im Koordinationsbereich. „Aber er wird deutlich mehr spielen als Lutz.“ Kein Wunder, schließlich ist Schiffbach mit seinen 30 Jahren mehr als ein Jahrzehnt jünger als der alte Wikinger.