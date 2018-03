Der Kreismeister und der Vizekreismeister in der Altersklasse M12: Jason Lee Hoppe (vorn) und Leon Michelmann (Mitte). (Christiane Golenia)

Bremen. Wenn der LC Hansa Stuhr zu seinem Hansa-Hallensportfest in die Leichtathletikhalle des Weserstadions einlädt, wissen Stammgäste, was sie erwartet: Das Platzangebot ist begrenzt. Angesichts großer Starterfelder besonders bei den jüngeren Jahrgängen wird es dann stets sehr eng. Kampfrichter und Athleten meisterten die Situation aber auch dieses Mal. Organisationsleiter Berthold Buchwald bescheinigte seinem erfahrenen Helferteam eine sehr gute Arbeit. Die Athleten überzeugten mit zahlreichen neuen Bestleistungen. Herausragend waren dabei in der Altersklasse U18 die Sprintzeiten von Elvio Kremming (LC Hansa Stuhr, 7,33 Sekunden) und Fenja Schäfer (FTSV Jahn Brinkum, 8,18 Sek.).

Im Rahmen des Sportfestes wurden in den Altersklassen U12 bis U18 zugleich die Meisterschaften der Kreisleichtathletikverbände (KLV) Diepholz und Nienburg ausgetragen. Nicht immer schafften die neuen Kreismeister zugleich auch den Gesamtsieg in ihrer Disziplin, häufig waren auswärtige Konkurrenten stärker. Eine von ihnen war die für den SV Werder Bremen startende Hannah Fricke aus Neubruchhausen. Die Elfjährige gewann in der W12 über 60 Meter (8,97 Sek.), über 60 Meter Hürden (11,05 Sek.) und im Weitsprung (4,72 m). Den Hochsprung ließ sie aus. Derzeit steht ihr persönlicher Rekord hier bei ausgezeichneten 1,56 Metern. „Ich habe es mit elf Jahren nur auf 1,50 Meter gebracht“, gab Vater Roman Ficke schmunzelnd zu.

In der W10 trennten die kreisbesten Schülerinnen im Weitsprung nur wenige Zentimeter. Die Asendorferin Yfke Nordmeyer, die schon eine Woche zuvor in Hannover gemeinsam mit Teamkollegin Lynn Michelmann erfolgreich gewesen war, setzte sich mit 3,88 Metern knapp gegen die Stuhrerin Carolin Evers (3,84 m) sowie Michelmann (3,83 m) durch.

Bei den Jungen gelangen Leon Michelmann, ebenfalls vom TSV Asendorf, in der M12 Gesamtsiege über 60 Meter Hürden, im Weitsprung (4,75 m) und, höhengleich mit dem Stuhrer Jason Lee Hoppe, im Hochsprung mit überquerten 1,42 Metern. In der M10 war Max Nehuis (SC Weyhe) seinen Konkurrenten deutlich überlegen.

Nur U20-Siegerin Lena Schröder (Harburg, 7,99 Sek.) lief die 60 Meter schneller als Fenja Schäfer. Dagegen musste sich Elvio Kremming im 60-Meter-Finale Patrick Schirdewan (Emder LG, 7,54 Sek.) geschlagen geben. Der Stuhrer Mehrkämpfer gewann dafür den Hoch- und den Weitsprung mit 1,66 Metern beziehungsweise 6,01.

Insgesamt neun Vereine der Kreisleichtathletik-Verbände Diepholz und Nienburg beteiligten sich an den gemeinsamen Hallen-Kreismeisterschaften. Am erfolgreichsten war dabei der TSV Asendorf mit zwölf ersten Plätzen, gefolgt vom LC Hansa Stuhr (zehn), dem MTV Bücken (neun) und dem FTSV Jahn Brinkum, der acht Mal den Sieger stellte. Die nächsten Kreismeistertitel werden in zwei Monaten zu Beginn der Freiluftsaison im Rahmen der Mehrkampftage des LC Hansa Stuhr vergeben.