Bassums Ole Scharf traf gegen den TuS Wagenfeld doppelt. (Thorin Mentrup)

Bassum. Dieses Duell war intensiv, „sehr, sehr, sehr intensiv“ sogar, wie es Trainer Torsten Klein nach dem Schlusspfiff ausdrückte. Sein TSV Bassum und der TuS Wagenfeld schenkten sich in ihrem Bezirksliga-Match nichts, gingen bis an die Grenze. Dieser unbedingte Wille und Einsatz zahlten sich am Ende allerdings nur für die Lindenstädter aus: Der TSV feierte einen 3:2 (2:1)-Erfolg und damit nicht nur den zweiten Sieg in Serie, sondern auch eine gelungene Generalprobe für das Derby beim SC Twistringen am kommenden Wochenende. Den SCT überflügelten die Bassumer durch den Dreier auch noch – es war also wahrlich ein gelungenes Wochenende.

Bis die Lindenstädter zu diesem Schluss kommen konnten, mussten sie allerdings Schwerstarbeit verrichten. Aufsteiger Wagenfeld entpuppte sich als schwer zu bespielender und unangenehmer Kontrahent. Viele Zweikämpfe prägten das Geschehen, in denen es durchaus zur Sache ging. Die Gäste, die in der Fremde bis dato ungeschlagen waren, zeigten ihr Selbstvertrauen auch in Bassum und gingen durch Jannik Kläning nach starker Vorarbeit des stets gefährlichen Roman Esanu in Führung (14.). Bassum antwortete jedoch noch vor der Pause mit einem Doppelschlag: Manka Madun profitierte von einer abgefälschten Flanke und traf mit einem tollen Schuss (29.), Ole Scharf drehte die Partie wenige Minuten später per Strafstoß. Der Linienrichter hatte Elfmeter angezeigt, nachdem es zwischen Alexander Pestkowski und einem Gegenspieler kurz vor dem Tor einen Kontakt gegeben hatte. Der Schiedsrichter zögerte zunächst, doch nach einer längeren Beratung stand seine Entscheidung. Gar nicht nervös hatte diese längere Pause Ole Scharf gemacht. Der junge Angreifer vollstreckte zur Führung.

Als der 18-Jährige kurz nach Wiederbeginn das 3:1 nachlegte, war Bassum auf einem guten Weg zum Sieg. Allerdings steckte Wagenfeld nie auf und machte die Partie durch Kläning wieder spannend (77.). Danach kämpften beide Mannschaften umso verbissener. Bassum stand jedoch seinen Mann und hatte am Ende nicht ganz unverdient das bessere Ende für sich. „Jetzt freuen wir uns aufs Derby“, blickte Klein voraus.