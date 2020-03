Heiligenrode. Noch ist ein möglicher Aufstieg Zukunftsmusik. Denn es sind noch drei Begegnungen zu absolvieren für die Tischtennis-Damen des TSV Heiligenrode, die zurzeit den zweiten Platz belegen. Doch natürlich machen sich die Spielerinnen schon Gedanken, wie es in der kommenden Saison weitergehen kann. „Von uns hat eigentlich nur Nathalie (Jokisch, Anm. d. Red.) Ambitionen, eine Liga höher zu spielen. Der Rest würde gerne in der Verbandsliga bleiben“, betont Teamsprecherin und Nummer eins Nele Puls, die mit ihren Mitspielerinnen am Wochenende gegen den TuS Sande (8:1) und MTV Hattorf (8:5) zwei Erfolge einheimste.

TSV Heiligenrode - TuS Sande 8:1. Bereits im Hinspiel hatte sich der TSV Heiligenrode durchgesetzt. Im zweiten Vergleich der beiden Mannschaften hatte der Favorit nun leichtes Spiel, weil die Nummer eins des TuS Sande, Meike Fengler, nicht mit von der Partie war. „Sie ist schwanger und wird in dieser Saison daher gar nicht mehr spielen können“, berichtet Puls. So hatten die Gastgeberinnen nur wenig Mühe, die beiden Doppel gleich für sich zu entscheiden. Zwar mussten Nathalie Jokisch und Ricarda Hubert gegen ihre Gegnerinnen Sinja Kampen und Vanessa Black den ersten Satz abgeben. Dennoch sei es eine klare Angelegenheit gewesen, meinte Puls, die ihr erstes Einzelduell glatt in drei Sätzen gewann und somit die 3:0-Führung herstellte. Den einzigen Punkt für ihr Team schnappte sich Sandes Akteurin Sinja Kampen, die sich in einem Fünfsatz-Krimi gegen Jokisch durchsetzte. „Die Kontrahentin hat einfach einen absoluten Sahnetag erwischt, nahezu jeden Ball getroffen. Dagegen war Nathalie machtlos“, erzählte Puls. Doch die Pleite tat nicht lange weh, weil der TSV Heiligenrode in Folge groß aufspielte. Nur knapp 90 Minuten waren gespielt, als Melanie Schneider gegen Vanessa Black den 8:1-Erfolg perfekt machte. „Wir waren richtig gut drauf. Bei uns hat fast alles funktioniert“, konstatierte Puls zufrieden.

TSV Heiligenrode - MTV Hattorf 8:5. Etwas mehr Energie als in der ersten Begegnung des Wochenendes musste der TSV Heiligenrode gegen den MTV Hattorf aufbringen. Und das obwohl der Tabellenvorletzte bislang erst zwei Siege einsammeln konnte. Gleich im ersten Doppel zogen Nele Puls/Melanie Schneider gegen Jennifer Mulgrew/Lara Roland den Kürzeren. Und das obwohl sie schon mit 2:0-Sätzen geführt und sich sogar einige Matchbälle herausgespielt hatten. „Das Spiel dürfen wir absolut nicht mehr verlieren“, haderte Puls. „Wir sind dann nervös geworden, haben uns zu viele einfache Fehler erlaubt.“ Anschließend fand der TSV Heiligenrode jedoch wieder zurück zu alter Form, das zweite Doppel sowie die ersten beiden Einzel gingen an den Favoriten. Auch im weiteren Verlauf zeigte der TSV eine solide Darbietung. Lediglich Melanie Schneider, die in allen drei Einzelpartien unterlag, erwischten einen rabenschwarzen Tag. „Sie war einfach nicht gut drauf. Aber das kann dann eben auch mal passieren“, meinte Puls. Nicht weiter tragisch, weil ihre Mitspielerinnen dann den 8:5-Erfolg gegen den MTV Hattorf besiegelten. Und somit verbesserte sich der TSV Heiligenrode auf den zweiten Platz, der am Ende der Saison zur Aufstiegsrelegation führen würde. „Wir machen uns dann Gedanken, wenn es soweit ist und alle 20 Partien absolviert sind. Aber allein die langen Fahrten eine Liga höher spielen uns nicht so in die Karten“, unterstrich Puls.

Weitere Informationen

Verbandsliga Damen

TSV Heiligenrode - TuS Sande 8:1

Nele Puls/Melanie Schneider - Susanne Meyer/Anna Boumann 11:5, 11:9, 11:5; Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Sinja Kampen/Vanessa Black 7:11, 12:10, 11:5, 11:9; Puls - Meyer 11:8, 11:4, 11:7; Jokisch - Kampen 11:6, 1:11, 11:8, 8:11, 2:11; Schneider - Boumann 11:4, 11:3, 11:2; Hubert - Black 11:7, 8:11, 11:8, 11:4; Puls - Kampen 11:4, 11:8, 11:4; Jokisch - Meyer 11:7, 11:9, 13:11; Schneider - Black 11:1, 11:3, 11:8

TSV Heiligenrode - MTV Hattorf 8:5

Nele Puls/Melanie Schneider - Jennifer Mulgrew/Lara Roland 11:5, 11:4, 9:11, 10:12, 14:16; Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert - Nicole Bartkowski/Kim Roland 11:6, 11:6, 11:8; Puls - Bartkowski 11:5, 11:4, 11:1; Jokisch - Mulgrew 12:10, 11:7, 11:8; Schneider - L. Roland 7:11, 6:11, 8:11; Hubert - K. Roland 11:9, 11:4, 7:11, 9:11, 5:11; Puls - Mulgrew 7:11, 5:11, 11:9, 11:6, 11:2; Jokisch - Bartkowski 11:3, 11:8, 11:8; Schneider - K. Roland 8:11, 13:11, 9:11, 11:1, 5:11; Hubert - L. Roland 11:7, 11:8, 11:6; Schneider - Mulgrew 7:11, 2:11, 7:11; Puls - K. Roland 11:4, 11:6, 11:9; Jokisch - L. Roland 11:5, 11:8, 11:2 KLI