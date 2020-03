KSB-Vorsitzender Peter Schnabel weiß, dass Vereine Geld in die Hand nehmen müssen. (Thorin Mentrup)

Die Investitionen sind wohlüberlegt. Geld aus dem Fenster werfen, das kann sich kein Verein erlauben. „Wir müssen das schon im Blick behalten“, sagt Dieter Hustedt, Vorsitzender des TSV Martfeld. Die Klubs im Landkreis Diepholz führen kein Leben im Überfluss, auch sie müssen mit ihren Mitteln haushalten. Trotzdem müssen sie sich weiterentwickeln. Ein Verein, der nicht investiert, wird langweilig für seine Mitglieder. Er bleibt stehen, schläft ein – und verliert am Ende seinen Zulauf, weil es andernorts schöner ist. Das weiß auch Peter Schnabel, Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Diepholz. Er leitete fast zwei Jahrzehnte lang die Geschicke des TuS Syke und freute sich auch deshalb sehr, als er sah, wie viel Geld auch die Vereine in den Sport fließen lassen: Das Investitionsvolumen beträgt 1 368 796,16 Euro, die Bewilligungen belaufen sich auf 307 658 Euro. „So viel wie noch nie“, sagt Schnabel. Für ihn ein klares Zeichen: Die Sportvereine wollen attraktiv bleiben. Sie hängen sich rein und entwickeln Ideen, an welchen Stellschrauben sie drehen können.

Manche haben das bereits getan. Der TC 71 Weyhe ist ein Beispiel dafür. Er hat sich vor einigen Jahren dafür entschieden, auf die Trendsportart Padel zu setzen. Und liegt damit genau richtig. Das Interesse ist mittlerweile so groß, dass der eine Platz, den der Klub in Melchiorshausen gebaut hat, nicht mehr ausreicht. Ein zweiter muss her, wie Schriftwart Wolfgang Mechau verrät. „Wir sind mittlerweile rund 70 Leute beim Padeln. Da sind auch viele junge Spieler dabei, die noch arbeiten müssen. Gerade abends haben wir dann Engpässe. Auch an den Wochenenden ist der Platz vor- und nachmittags immer besetzt.“ Viele Neugierige kämen zudem vorbei, um den Sport mal auszuprobieren. „Natürlich bleiben nicht alle, aber ein paar in der Regel schon“, sieht Mechau weitere Wachstumschancen. Ein weiterer Vorteil eines zusätzlichen Platzes: Der TC 71 Weyhe wäre gerüstet für größere, internationale Turniere. Etwas mehr als 59 500 Euro kostet die neue Anlage.

Alle Fördertöpfe anzapfen

In ganz anderer Größenordnung bewegt sich der TSV Melchiorshausen. Nur ein paar Meter von der Padelanlage des TC 71 Weyhe entfernt soll die neue Bewegungshalle für mehr als 600 000 Euro entstehen. In dieser will der TSV vor allem im Gesundheitssport aktiv werden. „Das ist das Thema der Zukunft. Auch für die Sportvereine“, weiß Herwig Sündermann, der als Pressewart Vorstandsmitglied ist und sich intensiv mit dem Großprojekt auseinandersetzt. Er weiß allerdings auch, dass ohne Fördergelder ein Bau reine Utopie ist, selbst für einen gesunden Verein wie den 750 Mitglieder starken TSV. Zusätzlich zu den 100 000 Euro aus den Bewilligungen beteiligt sich auch die Gemeinde Weyhe mit 120 000 Euro am Bau.

Die Chance auf Fördergelder müssen die Vereine ergreifen. Gerade jetzt ist sie besonders günstig: Denn die Volkswagen-Strafe wegen des Dieselskandals – eine Milliarde Euro musste der Autobauer an das Land Niedersachsen zahlen – erhöht bis einschließlich 2022 auch die Fördergelder für die Vereine im Landessportbund.

Zur Sache

In welche Vorhaben das Geld fließt

SV Dickel: Energetische Sanierung des Vereinsheimes, der Duschen, der Umkleiden und Sanitäranlagen; Gesamtkosten: 89 165,63 Euro/Förderung: 15 842 Euro

TSV Okel: Einbau Beregnungsanlage und Pumpstation mit Brunnenbau; 24 500 Euro/7350 Euro

FC Sulingen: Sanierung eines Duschraums im Vereinsheim; 13 000 Euro/3900 Euro

TuS Syke: Sanierung und Umgestaltung Eingangsbereich und Flur im Vereinsheim; 59 950 Euro/17 985 Euro;

TC BW Varrel: Bau eines Schutzzaunes um die Tennisanlage; 16 550 Euro/4965 Euro

TSV Barrien: Beregnungsanlage für zwei Sportplatzfelder mit Brunnen und Pumpe; 34 926/10 478 Euro

TSV Bassum: Einbau einer Gerätegarage für das Lagern für Materialien für das Fußballtraining; 17 377,03 Euro/5213 Euro

SC AS Hachetal: Erneuerung Warmasserspeicher und Umstellung auf LED-Leuchten im Vereinsheim; 6388,94 Euro/1917 Euro

TC GW Barnstorf: Grundsanierung der Plätze, der Randeinfassung, Erneuern der Ballfanganlage und des Schutzzaunes; Erneuerung des Aufbewahrungsgebäudes für Sportgeräte; 109 000 Euro/31 200 Euro

SV Barver: Einbau Beregnungsanlage mit Brunnenbau; 17 853 Euro/5356 Euro

FTSV Jahn Brinkum: Einbau einer neuen Heizungsanlage in der mittleren Halle; 15 000 Euro/3925 Euro

SV Bruchhausen-Vilsen: Heizung und Warmwasserspeicher; 21 982,57 Euro/5037 Euro

FC Gessel-Leerßen: Beleuchtungssanierung Vereinsheim; 22 200 Euro/5406 Euro

Schützenverein Haendorf: Einbau einer Meyton-Schießanlage mit Wandbefestigung und Schießtischen sowie Umstellung auf LED-Beleuchtung auf dem Schießstand; 40 017,28 Euro/12 005 Euro

Seglervereinigung Hüde: Umbau des Vereinshauses zur Schaffung neuer Umkleiden; 24 875,97 Euro/7344 Euro

TSV Martfeld: Erweiterung der bestehenden Beregnungsanlage für die Sportplatzanlage; 13 685 Euro/4105 Euro

TSV Blau-Weiß Melchiorshauen: Bau einer Bewegungshalle mit Funktionsräumen; 606 900 Euro/100 000 Euro

TSV Ristedt: Bau einer Beregnungsanlage für den Hauptplatz; 22 000 Euro/6600 Euro

FC Sulingen: Bau einer Beregnungsanlage auf dem A- und B-Platz; 18 000 Euro/5400 Euro

TC GW Sulingen: Bau eines Padel-Tennis Sportplatzes; 69 942 Euro/19 993 Euro

TSV Süstedt: Bau eines Materialraumes für Trainingsmaterial und eines Carports, sowie Austausch von 8 Türen im Vereinsheim auf dem Sportplatz; 23 466 Euro/4167 Euro

Tennisverein Syke: Bau einer Brunnenanlage mit Pumpe und Pumpensteuerung für 8 Plätze; 18 506,27 Euro/5551 Euro

TSV Jahn Ströhen: Sanierung Sportplatz und Einbau einer Beregnungsanlage und Pumpe; 23 941,03 Euro/6049 Euro

TC 71 Weyhe: Bau einer zweiten Padel-Tennis-Anlage; 59 568,50 Euro/17 870