Der TSV Okel um Rieke Warners (l.) führt die Bezirksliga-Tabelle an. (Jonas Kako)

Okel. Das Grinsen bekommt Volker Hillmann momentan gar nicht mehr aus dem Gesicht. "Man kann sagen, wir rocken gerade so ein bisschen die Bezirksliga", strahlt der Trainer der C-Juniorinnen des TSV Okel. Die Talente des Dorfvereins haben keinen Respekt vor großen Namen. Das musste jüngst auch Hannover 96 erfahren. Dessen Mädchenteam verlor gegen den TSV mit 2:3. Das kleine Okel hat das große Hannover geschlagen. "Das ist schon Wahnsinn", freut sich Hillmann, der vor wenigen Wochen noch nicht ahnen konnte, dass der Sieg über 96 der Auftakt zu einer bislang tollen Saison sein würde. Drei Spiele, drei Siege – die Bilanz der Okelerinnen ist sicherlich überraschend, aber vor allem eins: überragend. Der TSV geht als Spitzenreiter in den vierten Spieltag.

"Damit konnte niemand rechnen", sagt Hillmann, der die Mannschaft seit drei Jahren trainiert. Ihm zur Seite stehen Holm Holthusen und Olli Kastens. Ihr Team hat in der vergangenen Saison auf Kreisebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Es feierte die Kreismeisterschaft, den Kreispokalsieg, die Hallenkreismeisterschaft als C- und als D-Jugend und schaffte es beim VGH-Girls-Cup bis in die Endrunde nach Barsinghausen. "Das war einfach überwältigend. Wir sind auf einer Erfolgswelle geritten und haben den Schwung mit in die neue Saison mitgenommen", freut sich Hillmann darüber, dass die junge Mannschaft direkt an die alten Erfolge angeknüpft hat. Der Mut, in der neuen Spielzeit für die Bezirksliga gemeldet zu haben, hat sich bislang voll ausgezahlt.

Eine große Gemeinschaft

Einen Qualitätssprung der Kontrahenten haben die Okelerinnen bereits ausgemacht. "Die Mädchen haben schon gemerkt, dass die anderen Mannschaften auch spielerisch gut sind. Wir müssen jede Woche alles geben, sonst reicht es nicht." Die 17 Spielerinnen, die den Okeler Kader bilden, gehen mit der neuen Herausforderung bislang sehr gut um. Viele von ihnen spielen bereits seit Jahren zusammen, sind gemeinsam sportlich und menschlich gewachsen. Das wird besonders in engen Spielen deutlich. Den TSV wirft so schnell nichts um. Nur so konnte er einen 1:2-Rückstand gegen den TSV Bemerode noch in einen 3:2-Sieg drehen. "Der Zusammenhalt ist unser großes Plus. Wir sind eine tolle Truppe geworden, in der man sich auf jede verlassen kann", sagt Hillmann und schließt die Eltern der Spielerinnen in diese Aussage mit ein: "Sie sind eine tolle Unterstützung. Wir haben jedes Mal genügend Fahrer, obwohl wir weite Strecken zurücklegen. Bei jedem Heimspiel kümmern sie sich außerdem um ein kleines Catering. Das ist nicht selbstverständlich", weiß der Coach.

Weil die jungen Talente nicht nur als Gemeinschaft überzeugen, sondern spielerisch auch mehr als mithalten können, haben sie sich die Tabellenführung verdient. Zuletzt feierten sie einen 4:0-Erfolg über den TSV Pattensen. Luftschlösser bauen sie in Okel trotz der Erfolgsserie allerdings nicht. "Wir werden auch noch Spiele verlieren. Es kommen noch ganz starke Mannschaften auf uns zu", weiß Hillmann. Doch bange ist dem Coach und seinen Spielerinnen nicht – nach dem tollen Start schon gar nicht.