Die Okeler Thimo Eggers (links) und Rico Volkmann durften jubeln. (Braunschädel)

Syke-Okel. In einem ereignisreichen Kreisliga-Derby hat sich der TSV Okel gegen den TSV Ristedt mit 5:3 (2:2) durchgesetzt. Vor allem in der Anfangsphase taten sich die favorisierten Platzherren gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht, das sich tapfer gegen die Niederlage wehrte, extrem schwer.

Okels Trainer Lutz Schröder war aufgrund einiger Ausfälle zu Umbaumaßnahmen gezwungen. „Da muss ich mich selbst hinterfragen. Durch die Umstellung auf ein 3-5-2 war es teilweise vogelwild. Erst, als wir zu unserem gewohnten System zurückkehrten, wurde es besser“, erklärte Schröder. Bis dahin waren allerdings schon vier Treffer gefallen – jeweils zwei auf beiden Seiten: Den Anfang machte Rico Volkmann mit einem verwandelten Foulelfmeter (11.). Sieben Minuten später sorgte Christian Frenzel für den Ausgleich, als ein Freistoß lang in den Okeler Strafraum geschlagen wurde und Keeper Lucas Feldmann beim Klärungsversuch aus Sicht der Okeler angegangen wurde. Ein Pfiff des Schiedsrichters Rainer Aschemann blieb jedoch aus. Die Ristedter dagegen jubelten über den Ausgleich.

Die Gäste kommen erneut zurück

Allzu lang währte ihre Freude allerdings nicht. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen gelangte der Ball zu Ahmed Khatib, der die Ruhe behielt und die Gastgeber abermals in Front schoss (22.). In Spielminute 29 gab es dann einen weiteren Elfmeter. Lucas Feldmann agierte im Sechzehner übermotiviert und brachte einen Angreifer der Ristedter zu Fall. Michael Götzinger verwandelte sicher zum erneuten Ausgleich der Gäste, die eine gute Moral bewiesen.

Anschließend bekamen die Platzherren die Partie besser in den Griff. Mit einem Doppelpack schoss Rico Volkmann seine Farben mit 4:2 in Front (58., 64.). Spannung kam in den Schlussminuten auf. Zum dritten Mal ertönte ein Elfmeterpfiff. Okels Kenneth Lange war vermeintlich mit der Hand am Ball gewesen. Michael Götzinger trat zum zweiten Mal für Ristedt zum Strafstoß an und verwandelte erneut (88.). In der Nachspielzeit erzielte Tom Holthusen den Treffer zum 5:3-Endstand. „Es war vorher klar, dass wir in diesem Spiel eigentlich nur verlieren können, wenn man zuhause gegen den klaren Tabellenletzten spielt. Klar haben wir derzeit viele Ausfälle, aber eine wirkliche Einstellung zum Spiel haben wir nie gefunden. Ich hoffe, dass wir über Ostern noch einmal Kraft tanken für den Endspurt“, sagte Lutz Schröder, der noch ein Lob für die Gäste parat hatte: „Sie haben es heute gut gemacht. Dass sie sich trotz der misslichen Lage immer wieder wehren, zeugt für einen guten Teamgeist in der Ristedter Mannschaft.“