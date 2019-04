Nico Riekers traf für seinen TuS Sudweyhe in der 51. Minute zum wichtigen 2:2-Ausgleich gegen R-W Estorf-Leeseringen. (Michael Braunschädel)

Sudweyhe. Nach 90 Minuten lautete das Ergebnis in der Fußball-Bezirksliga Hannover zwischen dem TuS Sudweyhe und R-W Estorf-Leeseringen 2:2 (1:1). Co-Trainer Sven Paul, der den verhinderten Christian Mach vertrat, hatte sich mehr erhofft: „Ein Sieg wäre drin gewesen, leider war das Glück in diesem Spiel nicht auf unserer Seite“, bedauerte der TuS-Co-Trainer.

Ausgeglichen starteten beide Teams in die Partie. Doch im weiteren Verlauf hatten die Gäste aus Estorf die Nase vorn und belohnten sich in der 18. Minute mit dem Führungstreffer durch durch Sedo Haso. „Ein Tor, das wir vermeiden hätten können“, ärgerte sich Paul über den Gegentreffer. Keine zehn Minuten später hatten die Sudweyher eine Antwort parat: Nachdem Robin Engelhardt zunächst sein Glück probiert hatte und am Gäste-Keeper Tobias Pissor gescheitert war, nutzte Marvin Brüggemann den Abpraller und sorgte für den Ausgleich (27.).

Bis zur Pause waren die Platzherren am Drücker, „doch leider wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Uns hat die Vollstrecker-Qualität gefehlt“, sagte Sven Paul. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass es auch mit dem 1:1 in die Pause ging. Drei Minuten nach Wiederanpfiff schockten die Estorfer die Gastgeber mit dem nächsten Treffer durch Patrick Schütze (48.). Verunsichert waren die Sudweyher nicht, denn nur zwei Minuten später verwandelte Nico Riekers einen Foulelfmeter und traf zum 2:2 (51.).

Beide Mannschaften zogen das Tempo an „und man hat gemerkt, dass der Druck auf beiden Seiten immer größer wurde“, sagte Paul. Zum Ende hin hatten die Gäste mehr Spielanteile, am Ergebnis änderte sich bis zum Schluss aber nichts. „Ein Dreier wäre natürlich schöner gewesen, dennoch muss ich den Jungs ein großes Kompliment machen. Sie haben heute gekämpft und alles gegeben“, lobte Sven Paul seine Mannen.

Trotz eines gewonnenen Punktes verharrt der TuS Sudweyhe nach diesem Unentschieden in der Tabelle auf dem neunten Platz. Nach dem dritten Remis im dritten Bezirksligaspiel in diesem Jahr treten die Grün-Weißen auf der Stelle.