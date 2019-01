Janis Öhlerking, hier gegen den grätschenden Pascal Bodmann, entwickelte sich bei den Stuhrern zu einer festen Größe. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Es war eine Abenteuerreise, auf die sich der TV Stuhr im Sommer begeben hat. Die Fußball-Landesliga war absolutes Neuland. Dass der ersten Saison überhaupt direkt eine zweite in der sechsthöchsten Spielklasse folgen wird, scheint nach 18 von 30 Partien unwahrscheinlich: In der Winterpause belegen die von Christian Meyer und Stephan Stindt trainierten Stuhrer den 15. und damit vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits elf Punkte. Alles schlecht also beim Aufsteiger? Mitnichten, denn die Rot-Weißen haben den Spaß an der Landesliga noch lange nicht verloren und freuen sich auf die Restrunde, die im März beginnt.

„Natürlich hatten wir uns ein paar Punkte mehr erhofft“, sagt Christian Meyer mit Blick auf die ausbaufähige Ausbeute von zehn Punkten. Dennoch will er von einer harten Landung des Bezirksliga-Überfliegers des Vorjahres nichts wissen. „So würde ich es nicht nennen. Die Landesliga ist einfach eine riesige Herausforderung für uns, eine total neue Erfahrung mit neuen Gegnern und einem ganz neuen Niveau.“ Nicht an die unbekannten Gegner, sondern vor allem an das von Meyer angesprochene Leistungslevel musste sich der TVS erst einmal gewöhnen. Spielstärke, Athletik, Spieltempo – all das ist in der Landesliga nicht mehr mit der Bezirksliga zu vergleichen. „Gefühlt gibt es kaum schlechte Fußballer. Jeder kann mit dem Ball etwas anfangen“, hat Meyer keine Schwachstellen bei der Konkurrenz ausgemacht.

Als würde diese Erkenntnis allein es nicht schon schwer genug machen für den Aufsteiger, bewiesen die Landesligisten eine enorme Qualität darin, die Fehler der Stuhrer zu bestrafen. Gleich mehrfach verloren die Rot-Weißen durch Gegentreffer in der Schlussphase Punkte, so auch direkt im ersten Spiel beim 1:2 gegen den SV Bavenstedt. Dimitri Steen hatte in der letzten Minute der regulären Spielzeit ausgeglichen, doch der Gast raubte dem TVS im direkten Gegenzug noch einen Zähler. „An solchen Spielen hat man natürlich zu knabbern“, weiß Meyer um die mentalen Folgen dieser Tiefschläge, die seine und Stindts Elf auch gegen die Spielvereinigung Bad Pyrmont (das 1:1 fiel in der 87. Minute) und im Kellerduell gegen den SV B-E Steimbke (0:1 in der Nachspielzeit) hinnehmen musste. „Das waren bittere Rückschläge“, ist sich Meyer bewusst, dass diese Punkte seinem Team fehlen. Allein auf fehlende Erfahrung seien diese späten Gegentore allerdings nicht zurückzuführen. „Das war einfach auch dem Niveau geschuldet. Wir konnten einfach in letzter Konsequenz nicht standhalten.“

Zumindest am Anfang der Saison nicht. Denn die Stuhrer bissen sich in die Landesliga hinein. „Wir haben uns nie unterkriegen lassen“, nennt Meyer den entscheidenden Grund dafür, warum die Stuhrer noch immer Spaß an der Sechstklassigkeit haben: ihre Mentalität. Die Rückschläge trafen den TVS nicht unvorbereitet. Dank einer gewachsenen Struktur rappelten sich die Rot-Weißen immer wieder auf, punkteten am zweiten Spieltag beim 0:0 gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide erstmals, mussten dann aber fünf Pleiten in Folge hinnehmen. Das 0:6 gegen den OSV Hannover, das 1:7 beim HSC BW Tündern und das 1:5 gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen waren die einzigen drei Spiele, in denen der Aufsteiger seine Grenzen allzu deutlich aufgezeigt bekam. In allen anderen Begegnungen hatte er mindestens Phasen, in denen er Landesliga-Klasse zeigte. So spielte er beim 2:4 im Derby beim Aufstiegsanwärter TuS Sulingen lange Zeit sehr gut mit. Je länger die Saison dauerte, umso mehr entwickelten sich aus den Phasen des Mithaltens ganze Partien. Der 5:1-Sieg beim SV Iraklis Hellas, der erste Landesliga-Erfolg der Stuhrer überhaupt, war das beeindruckendste Zeugnis davon. „Man hat gemerkt, wie wir im Laufe der Hinrunde einen Schritt nach vorn gemacht haben und ins immer mehr steigern konnten. Wir haben besonders in den letzten Spielen des Jahres auf Augenhöhe mit den meisten Mannschaften agiert. Wir sind gar nicht so weit weg, wie es der Abstand in der Tabelle vermuten lässt“, verweist Meyer auf starke Auftritt besonders im Spätherbst. Das 3:1 mit einer vermeintlichen Rumpftruppe beim damaligen Tabellenzweiten SV Bavenstedt war der letzte Beweis: Der TV Stuhr kann Landesliga.

Auch wenn sich alle Spieler steigerten, gab es doch einige, die sich besonders in den Vordergrund spielten. Youngster Tim Langreder war aus der Startformation kaum mehr wegzudenken, Torben Drawert machte vor allem im Jahresendspurt noch einen deutlichen Schritt nach vorn. Torwart Daniel Bischoff, der nach Kevin Keßlers Aus in den Fokus rückte, war eine zuverlässige Nummer eins. Und auch die beiden Außenverteidiger Janis Öhlerking und Jenno Bülders waren eine feste Größe. Vor allem Bülders spielte ein tadelloses erstes Landesliga-Halbjahr, in dem er keine einzige Sekunde verpasste und sogar einen Treffer beisteuerte. „Jenno hat den Sprung sehr gut gemeistert. Er hat sehr konstant gespielt und war einer unserer Leistungsträger“, lobt Meyer den Dauerbrenner des Aufsteigers, der sich noch lange nicht aufgegeben hat.

Und doch ist der Abstand zum rettenden Ufer wohl schon zu groß. „Die Restrunde ist nicht mehr so lang“, sagt Meyer mit Blick auf die noch verbleibenden zwölf Spiele, in denen die Stuhrer für den Klassenerhalt elf Punkte gutmachen müssen – kaum vorstellbar nach zuvor zehn Punkten aus 18 Spielen. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind verschwindend gering. Doch die Stuhrer entmutigt das kein Stück. Sie setzen einen eigenen Maßstab an: „Wir blicken immer auch auf unsere Leistung, und die stimmte zuletzt. Jetzt wollen wir in der Rückserie daran anknüpfen und das eine oder andere Spiel mehr gewinnen als in der Hinrunde“, kündigt Meyer an. Vor allem daheim haben die Stuhrer Nachholbedarf: Noch warten sie auf den ersten Heimsieg. Doch wenn es nach dem TVS geht, ist ein Erfolg an der Pillauer Straße nur noch eine Frage der Zeit.