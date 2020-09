Stuhrs Kapitän Fabian Bischoff beschäftigt die sportlich schwierige Situation seiner Stuhrer. Nach drei Spielen ohne Sieg und ohne Tor nimmt er die Führungsspieler in die Pflicht und hofft gegen Twistringen auf die Wende. (Janina Rahn)

Stuhr. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft beim TV Stuhr nach drei Spieltagen eine große Lücke. Die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga hatten die Rot-Weißen als Ziel ausgerufen, jetzt ist sie bereits fünf Punkte entfernt. Stuhr ist Vorletzter, wartet noch auf den ersten Sieg und das erste Tor. Es ist eine ungewohnte Situation für das in den vergangenen Jahren – die Landesliga-Saison ausgeklammert – erfolgsverwöhnte Team. Auch Fabian Bischoff, Führungsspieler und Kapitän, beschäftigen die sportlichen Probleme vor dem Aufeinandertreffen mit dem SC Twistringen am Sonnabend (Anstoß: 15 Uhr). „Wir haben den Anspruch, uns anders zu präsentieren“, bekräftigt er.

Es sei ein Start mit viel Kampf, aber noch mehr Krampf gewesen, blickt der 25-Jährige auf die ersten drei Partien zurück. Stuhr sucht die Leichtigkeit. Auch für Bischoff persönlich lief es nicht rund: Beim 0:0 in Bassum zog er sich mit der letzten Aktion des Spiels eine Platzwunde am Kopf zu, beim 0:1 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen verletzte er sich an den Bändern. „Der linke Knöchel ist dick und blau. Ich glaube nicht, dass ich in Twistringen spielen kann“, bleibt ihm wohl nur die Zuschauerrolle. Seine Lage passt zur Stuhrer Situation: Es ist bislang nicht die Saison des TVS, der sich viel vorgenommen, aber kaum etwas davon umgesetzt hat. „Auch meine Leistungen waren unterirdisch“, sagt Bischoff selbstkritisch.

Dem Training hat er diese Woche dennoch beigewohnt. „Um Präsenz zu zeigen“, wie er sagt. Es gehe darum, sich der schwierigen Situation zu stellen. Spätestens mit der ernüchternden Niederlage gegen Bruchhausen-Vilsen sollte jeder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sein.

Ungewohnt harmlos

Die Stuhrer Probleme sind durchaus vielfältig. Da ist zum Beispiel die ungewohnte Harmlosigkeit im Angriffsspiel. Die Rot-Weißen erspielen sich kaum Chancen. Das kennt man von dem Team nicht, das etwa mit Riccardo Azzarello und Torben Drawert durchaus namhaft besetzt ist in der Offensive, in seinen vergangenen beiden Bezirksliga-Spielzeiten den besten Angriff der Liga stellte und dabei im Schnitt fast drei Tore pro Spiel erzielte. Von dieser Torgefahr ist aktuell jedoch nicht viel geblieben. Der Verlust von Dimitri Steen etwa wiege schwer, meint Bischoff. „Er ist vorweg marschiert und war gut darin, die anderen anzustecken und den Funken überspringen zu lassen.“

Diese Mentalität lassen die Stuhrer teilweise vermissen. Das Feuer, das etwa die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beim 3:0-Derbysieg entfachen konnte, habe seiner Elf in den ersten drei Partien gefehlt, sagt der Mittelfeldspieler. Das mache es auch für die neuen, jungen Akteure schwer. „Die jungen Spieler machen ihre Sache gut, aber es ist einfacher, wenn man in eine Mannschaft kommt, in der das Gerüst steht. Das passt bei uns im Moment noch nicht.“ In dieser Hinsicht nimmt Bischoff die Führungsspieler, also etwa Jan-Hendrik Schwirz, Fynn Rusche, Jenno Bülders und auch sich selbst, in die Pflicht. „Die Eckpfeiler müssen mit ihrer Leistung vorangehen“, fordert er. Man habe den jungen Spielern, die sich aus guten Gründen für Stuhr entschieden hätten, noch gar nicht zeigen können, „dass wir eine gute Truppe sind“. Dass in jedem Spiel eine andere Viererkette auflaufen musste, habe es darüber hinaus nicht gerade leichter gemacht, Sicherheit zu finden.

Doch es gibt durchaus auch Aspekte, die Bischoff Mut machen für die kommenden Aufgaben. „Wir sprechen viel darüber, was wir ändern müssen und arbeiten daran, wie wir die Gegner anlaufen und unter Druck setzen können“, sagt er. Nach der Niederlage gegen Vilsen habe die Mannschaft noch länger zusammengesessen. Da habe niemand schnell geduscht, seine Tasche gepackt und sich direkt verabschiedet. „Wenn man in die Kabine geht, sieht man, dass die Situation alle nervt“, spürt Bischoff, dass sich kein Stuhrer mit den schlechten Ergebnissen abfindet. Die Rot-Weißen wehren sich gegen die Erfolglosigkeit.

Und auch die Aufstiegsrunde hat Bischoff noch nicht abgeschrieben. Er weiß aber auch: „Viele Fehler dürfen wir uns nicht mehr erlauben.“ Die Stuhrer müssen in Twistringen unbedingt die Wende schaffen. „Das wird nicht einfach. Die Twistringer sind auch gut drauf. Das wird kein Spiel, das wir auf einmal 4:0 gewinnen“, weiß der Mittelfeldspieler, dass nur harte Arbeit den Weg zurück in die Erfolgsspur ebnet und fordert: „Wir müssen richtig viel investieren – und selbst dann haben wir noch nicht gewonnen.“