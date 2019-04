Das Trainerduo des TV Stuhr: Christian Meyer (links) und Stephan Stindt. (Mentrup)

Stuhr. Dem TV Stuhr steht am kommenden Wochenende eine schwierige Aufgabe bevor: Denn am Sonntag ist er zu Gast beim SV Ramlingen/Ehlershausen (Anpfiff: 15 Uhr), der im Hinspiel mit 5:1 gegen das Team des Trainerduos Christian Meyer und Stephan Stindt gewann und dabei einen bleibenden Eindruck hinterließ. „Der Gegner gehört bisher zur stärksten Truppe, die je bei uns gespielt hat. Eines der schwierigsten Spiele, das wir bisher hatten“, erinnert sich Christian Meyer an die Partie zurück.

Besonders das robuste und körperbetonte Spiel sowie das starke Pressing ist in den Köpfen des TVS-Trainerduos hängen geblieben. „Das haben sie wirklich gut gemacht“, weiß Meyer. Wie sein Team gegen die drittstärkste Offensive (44 Tore) der Liga auftreten möchte, weiß der TVS-Coach auch schon: „Wir wollen dem Gegner keine Räume geben und die Passwege zustellen. Über die Zweikämpfe wollen wir Selbstvertrauen tanken“, lautet die Marschroute der Stuhrer. Dass das Feld der Ramlinger etwas kleiner sei, spiele es dem TVS in die Karten.

Konzentration hochhalten

Der TV Stuhr hat vor allem in den letzten Minuten eines Spiels mit der Konzentration und Kraft zu kämpfen. Bestes Beispiel dafür war die 0:2-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen SV Iraklis Hellas, bei dem die Stuhrer in der Nachspielzeit die beiden Gegentore kassierten. Ein Problem, dass man aus Sicht des Trainers nicht in einem Satz beschreiben kann: „Das ist tatsächlich etwas schwierig. In der Landesliga herrscht einfach ein anderes Niveau als in der Bezirksliga. Außerdem sind die Mannschaften auch einfach viel stärker. Da kommen viele Faktoren zusammen“, glaubt Meyer.

Personell müssen die Stuhrer zusätzlich zu Riccardo Azzarello (krank) auch auf Timo Wetjen, Andre Kück und Torben Drawert (alle beruflich verhindert) verzichten.