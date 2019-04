Jenno Bülders ist beim TV Stuhr eine feste Größe. Er hält nicht nur die rechte Abwehrseite dicht, sondern schaltet sich auch immer wieder in die Offensive ein. (Thorin Mentrup)

Manchmal muss man sein Glück selbst in die Hand nehmen. Jenno Bülders weiß das. Wenn er nicht vorgeprescht wäre und vorgeschlagen hätte, auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt zu werden, würde er dort vielleicht gar nicht spielen. Dann wäre er zwar heute wahrscheinlich auch eine feste Größe beim Fußball-Landesligisten TV Stuhr, aber wohl als Innenverteidiger. Dabei ist ihm doch die Rolle als Außenverteidiger wie auf den Leib geschnitten. „Das reizt mich mehr, da kann ich vorne und hinten agieren. Das passt einfach besser zu mir“, sagt der 25-Jährige.

Dieser Überzeugung sind auch seine Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer. Sie lassen Bülders laufen, hoch und runter, immer die Linie entlang. Und zwar in jedem Spiel: Bülders hat keine Einsatzminute in der Landesliga verpasst. Damit ist er der einzige Dauerbrenner – oder besser: Dauerrenner – seiner Mannschaft. „Für mich ist es ein schönes Gefühl zu spüren, dass die Trainer auf mich setzen“, sagt er. In der Bezirksliga-Meistersaison musste er noch das eine oder andere Mal auf der Bank Platz nehmen, nun ist er stets von Beginn an dabei. Dass er ausgewechselt wurde, liegt fast ein Jahr zurück: Am 29. April 2018, beim 2:0-Erfolg bei der SG Diepholz, kam Jannis Böttcher in der 81. Minute für ihn aufs Feld. In allen 25 Pflichtspielen seither gilt: Bülders ist unauswechselbar.

Der 25-Jährige nimmt das allerdings nicht zum Anlass, sich seines Platzes in der Startelf sicher zu sein. „Da habe ich für mich jetzt keine Selbstverständlichkeit und sage 'Ich spiele sowieso'. Das muss ich mir immer erarbeiten. Und wir hatten ja auch einige Male viele Ausfälle“, will sich Bülders Woche für Woche beweisen beim TVS, für den er fast seine gesamte Laufbahn aktiv ist. Zu Beginn, als seine Familie noch in Leeste wohnte, spielte Bülders beim SC Weyhe, nach dem Umzug dann in Stuhr. Ein Jahr lang versuchte er sich auch beim SV Werder Bremen, kehrte dann aber von den Grün-Weißen zu den Rot-Weißen zurück. „Hier bin ich glücklich“, hat er seine sportliche Heimat gefunden. Schon in der Jugend spielte er eher defensiv, war in der Dreierkette meist der rechte Part oder aber der Libero. Im Herrenbereich war er dann zunächst Innenverteidiger – bis er um seine „Versetzung“ bat und sich seither auf der Außenbahn defensiv und offensiv austobt. Sein Laufpensum ist enorm. „Eigentlich schade, dass nur bei den Profis alle Statistiken erfasst werden. Mich würde wirklich interessieren, wie viele Kilometer man während des Spiels macht“, sagt er. Auch ohne genaue Zahlen dürfte feststehen, dass er sich vor der Landesliga-Konkurrenz nicht verstecken muss.

Bülders hat sich den Anforderungen der sechsten Liga in Windeseile angepasst. Der Sprung sei dennoch groß gewesen, „größer sogar, als ich gedacht habe“, wie er zugibt. „Es ist so, dass sehr viele Fehler schneller und härter bestraft werden. Die Mannschaften sind spielstärker, sie passen präziser in die Schnittstellen, in die die Gegenspieler gezielter reinlaufen. Die Bewegung mit und ohne Ball ist besser, alle schalten deutlich schneller um“, sind dem Verteidiger etliche Dinge aufgefallen, die ein Landesliga-Fußballer besser macht als ein Bezirksliga-Kicker. Gerade an den Spielen, in denen die Stuhrer wie zuletzt beim 0:2 gegen Iraklis Hellas durch späte Gegentore auf die Verliererstraße gerieten, hat Bülders zu knabbern. „Solche Niederlagen treffen einen härter“, gibt er zu. Aus der Bahn lässt er sich davon aber ebenso wenig werfen wie seine Mitspieler: „Wir gehen damit als Mannschaft richtig gut um“, findet er. Das gesamte Team sei an der Herausforderung Landesliga gewachsen. Deshalb hat Bülders auch den Glauben an den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. „Warum sollten wir nicht mal eine Serie starten? Mit uns rechnet ja niemand mehr. Das kann uns helfen“, glaubt er.

Wenn es mit diesem Ziel nichts wird, dann bleibt Bülders immer noch die persönliche Serie. „Natürlich wäre es schön, in allen 30 Spielen dabei zu sein und durchzuspielen“, sagt er, ordnet sich aber dem Team unter. „Wenn es besser ist, mich draußen zu lassen und jemand anderen aufs Feld zu schicken, bin ich nicht enttäuscht. Dann hoffe ich vielmehr, dass wir genau deswegen gewinnen.“ Andernfalls wird Bülders weiter die rechte Seite beackern. Hoch und runter, immer die Linie entlang.