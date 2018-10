Jakob Raub erzielte sein erstes Saisontor für Brinkum. Er traf zum zwischenzeitlichen 3:1. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Als alle Brinkumer noch fassungslos waren, drehte sich Maximilian Wirth am rechten Flügel in Richtung der BSV-Bank um und fragte: „Wollen wir gewinnen?“ Er bekam keine Antwort, „also habe ich das selbst entschieden“, sagte der 23-Jährige nach dem Schlusspfiff. Er grinste, denn er hatte alles richtig gemacht. Mit seinem Sprint in die Tiefe leitete er in der ersten Minute der Nachspielzeit im Heimspiel seines Brinkumer SV in der Fußball-Bremen-Liga gegen die Leher TS den Treffer zum 4:3 durch Joshua Brandhoff ein. Kurz darauf legte Nicolai Gräpler sogar noch nach und setzte dem Wahnsinn vom Brunnenweg damit endgültig die Krone auf. Mit 5:3 (2:1) behielt die Elf von Trainer Dennis Offermann die Oberhand. Dabei schien in der 89. Minute der Traum vom dritten Heimsieg in Serie doch schon geplatzt zu sein.

In dieser vorletzten Minute der regulären Spielzeit hatte Jan-Niklas Kersten einen Freistoß aus 17 Metern mit Hilfe der Latte zum 3:3 ins Brinkumer Tor befördert. „Da fällt dir natürlich alles aus dem Gesicht“, sagte Dennis Offermann eine knappe Viertelstunde später, immer noch aufgewühlt von dem verrückten Finale einer Partie, die zur Pause eigentlich schon längst hätte entschieden sein müssen. „Aber es passt zu unserer Saison, dass so ein Spiel spannend bleibt. Und es hätte auch gepasst, wenn es 3:3 ausgegangen wäre“, wusste Offermann, dass seiner Mannschaft in der aktuellen Spielzeit nichts leicht und schon gar nichts in den Schoß fällt. Brinkum muss den schwierigen Weg gehen. Das zeigte sich gegen die Leher TS allzu deutlich.

Denn wenn die Gastgeber nur jede zweite ihrer insgesamt 16 Großchancen genutzt hätte, dann wären Brandhoffs und Gräplers Tore eine schöne, aber doch recht unbedeutende Randnotiz gewesen. Doch effizient im Abschluss waren am Brunnenweg nur die Gäste. Dafür wären sie beinahe belohnt worden, weil Brinkum mit seinen Möglichkeiten derart fahrlässig umging, dass Offermann mehrfach derselbe Satz entfuhr, wenn seine Mannen mal wieder am starken Schlussmann Marco Theulieres, an den eigenen Nerven oder auch – wie zwei Mal – am Aluminium gescheitert waren: „Das ist einfach unglaublich.“ In der Tat wäre es schwer gewesen, eine vernünftige Erklärung zu finden, wenn der BSV die Partie nicht gewonnen hätte. Doch beinahe hätte sich Offermann eine einfallen lassen müssen. Denn trotz der 3:1-Führung nach Toren von Calvin Helms, Saimir Dikollari und Jakob Raub bei einem Gegentreffer durch Gökhan Yücel zum zwischenzeitlichen 1:1 war die Partie nach 51 Minuten noch nicht gelaufen. Im Gegenteil: Der spannendste und verrückteste Teil sollte noch folgen.

Während Brinkum auch in der Folge Möglichkeit um Möglichkeit versiebte, schlugen die Gäste aus Bremerhaven noch zweimal nach Standards zu: Malte Söntgerath nach einer Ecke und Kersten mit seinem Freistoß stellten das Spiel auf den Kopf. „Wie die Mannschaft dann aber reagiert hat, wie sie in dieser schwierigen Situation trotz dieser Rückschläge noch einmal aufgestanden und zurückgekommen ist, das zeigt, dass sie Charakter hat. Sie hat sich für eine richtig gute Leistung belohnt“, freute sich Offermann über die prompte Antwort, die dem Meister das erste Freimarkt-Wochenende doch noch versüßte.

Das Tor zum 4:3 passte perfekt in den Brinkumer Abend der Premieren: Der für den angeschlagenen Dikollari eingewechselte Maximilian Wirth machte nach langer Verletzungspause sein erstes Saisonspiel und krönte seine Rückkehr auf den Platz mit dem Assist auf den bis dato noch torlosen Joshua Brandhoff. „Mir sind 100 000 Steine vom Herzen gefallen“, gewährte der Torjäger, der sich vor Freude das Trikot vom Leib riss und kurz darauf auch noch Gräplers Treffer vorbereitete, den perfekten Einblick nicht nur in sein Seelenleben, sondern auch in das all jener, die es mit dem Brinkumer SV hielten. „Für Joshi freut es mich besonders. Er hat hart gekämpft und viel gearbeitet seit seiner Verletzung, um wieder zurückzukommen“, konnte sich Ex-Goalgetter Offermann besonders gut in seinen Angreifer hineinversetzen. Darüber hinaus erzielten auch Calvin Helms und Jakob Raub ihre ersten Tore für den Meister, der den beim 0:2 in Hastedt vermissten unbedingten Siegeswillen zeigte und sich dafür, wie Offermann fand, „auch hoch verdient“ belohnte. „Aber für schwache Nerven“, das wusste er, „war das wirklich nichts.“