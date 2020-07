Der FTSV Jahn Brinkum (rechts die 2. Vorsitzende Marliese Brandes) würde sich über eine Fusion mit dem Brinkumer SV freuen. (Michael Braunschädel)

Der Weg für eine mögliche Verschmelzung zwischen den beiden Vereinen FTSV Jahn Brinkum und Brinkumer SV ist zumindest von Seiten des FTSV geebnet. Auf ihrer Mitgliederversammlung in der Vereinsgaststätte Brock‘s Haus entschieden die anwesenden 39 stimmberechtigten Mitglieder des FTSV nun darüber, die Sondierungsgespräche aufnehmen zu wollen. Keine Gegenstimme, bei nur einer Enthaltung waren ein deutliches Signal, was die zukünftige Ausrichtung des Klubs betrifft. Auch Wahlen standen auf dem Programm. Dabei wurde der bisherige Vorstand des FTSV in seinen Ämtern bestätigt. Sportwart Ralf Staack hatte sein Amt zuvor niedergelegt. Aufgrund fehlender Kandidaten wurde die Wahl eines neuen Sportwarts ausgesetzt. Eine Stellenbeschreibung, die an jede der 15 Sparten des FTSV verschickt werden soll, soll nun helfen, einen geeigneten Kandidaten zu finden und die vakante Stelle neu zu besetzen.

„Jetzt müssen die Mitglieder des Brinkumer SV auf ihrer Versammlung, die am 30. Juli stattfindet, über die Fusion abstimmen. Entscheiden die sich ebenfalls für die Verschmelzung, werden zeitnah die Gespräche beginnen, vermutlich bereits im August“, erläuterten der FTSV-Vereinsvorsitzende Rolf Meyer sowie Kassenwartin Elke Gärtner, die die Gespräche gemeinsam mit dem BSV-Vorstand führen werden, den weiteren Fahrplan. Doch warum überhaupt eine Fusion zwischen den beiden Klubs? „Der Brinkumer SV ist an uns herangetreten, weil es in dessen Reihen kaum noch Möglichkeiten gibt, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden und die ehrenamtlichen Posten zu besetzen. Eine Fusion mit einem anderen Klub aus der Gemeinde Stuhr käme für den BSV nicht in Frage, weil diese alle dem niedersächsischen Fußballverband angehören, die Brinkumer Fußballer jedoch weiterhin in der Bremen-Liga spielen wollen. Auch von Seiten des Bremer Fußballverbandes wurde bereits signalisiert, dass das Team auch unter dem Namen Jahn Brinkum weiter in der höchsten Bremer Klasse agieren könnte. Mit einer Verschmelzung könnte zudem unser durch die Corona-Krise ausgelöster Mitgliederverlust wieder ausgeglichen werden“, schilderte Meyer die wesentlichen Beweggründe der Fusion.

Während des ersten Halbjahres im Jahre 2020 musste der FTSV mit seinen insgesamt über 2800 Sporttreibenden 200 Vereinsaustritte beklagen. Dem gegenüber standen lediglich 140 Neueintritte. „Wir wollen vermeiden, dass der BSV möglicherweise mit einem Bremer Verein fusioniert und somit der Fußball aus Brinkum gänzlich verschwinden würde. Für die Leistungsfußballer, als auch für die vielen Kinder und Jugendlichen ist es doch wichtig, dass im größten Stuhrer Ortsteil weiterhin Fußball angeboten würde“, sagte Kassenwartin Elke Gärtner.

Die Corona-Pandemie ging auch am FTSV nicht spurlos vorbei. So musste die Mitgliederversammlung um drei Monate verschoben werden. Das Vereinsheim musste zwei Monate schließen, viele sportliche Aktivitäten mussten abgesagt werden. Hauptamtliche Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden, der Pampersclub wurde ganz eingestellt. „Besonders der Bereich boVital/Gesundheitssport verlor viele Mitglieder, sodass eine Weiterbeschäftigung unserer versierten Fachkraft Ulrike Weber aus finanziellen Gründen nicht möglich war. Aufgrund dieser Entscheidung legte auch Sportwart Ralf Staack sein Amt nieder“, berichtete Meyer. Der Vereinsvorsitzende lobte seine Mitglieder jedoch auch für ihre gute Arbeit und Kreativität, die sie in diesen Krisenzeiten an den Tag legten. „Mein Dank gilt den vielen Mitarbeitern aus den Abteilungen. Da wurden Videos für Heimtraining oder aber auch ein vorbildliches Hygienekonzept erstellt. Der Kreissportbund fragte an, ob wir ihm unser Hygienekonzept zur Verfügung stellen könnten, was wir selbstverständlich gerne taten“, wusste Meyer zu berichten.

Finanziell gut aufgestellt

Von einem positiven Jahr 2019 aus finanzieller Sicht konnte Gärtner sprechen. „Die Abteilungen haben gut gehaushaltet. Das ist alles super gelaufen“, bilanzierte Gärtner, der von den Kassenprüfern Lutz Wegener und Heinz-Hermann Peters eine top Arbeit attestiert wurde. „Wir hoffen, dass wir trotz der Corona-Krise auch zukünftig mit einem blauen Auge davonkommen und gehen voller Idealismus die Aufgaben an. Besser können wir nicht planen“, sagte Gärtner zur Verabschiedung des Finanzplans 2020.

Neben Rolf Meyer als ersten Vorsitzenden und Elke Gärtner als Kassenwartin wurden zudem auch Marliese Brandes (2. Vorsitzende), Dieter A. Heide (Orgaleiter), Otto Kähler (Ältestenrat) sowie die beiden Kassenprüfer Lutz Wegener und Heinz-Hermann Peters in ihren Ämtern für zwei weitere Jahre bestätigt.

Auch Ehrungen für langjährige Vereinstreue wurden ausgeführt. „Aufgrund Corona verzichten wir auf das obligatorische Händeschütteln und Nadeln anstecken. Die Geschenke und Urkunden werden im Außenbereich der Gaststätte auf einen Tisch gelegt“, wies Meyer gleich in seiner Begrüßungsansprache auf die kontaktlose Form der Ehrung hin. Für ihre 25-jährige Vereinstreue wurden Karin Bach, Marco Bock, Johanna Bode-Kirchhoff, Resi Kohz, Meike Lahusen, Carsten Lucht, Bernd Meiners, Birgit und Jörn Oberbeck, Susanne und Wolfgang Paetsch, Lennart Rauschert, Susanne Wetjen und Anet Wilkop geehrt. Auf 40 Jahre Vereinstreue blicken Theodor Meyer, Frank Prinzler, Monika Rehr, Klaus-Peter Roos, Nadine Schult und Werner Wohlfromm zurück. Ingrid Hellmann, Manfred Horstmann, Helga Junge sowie Roswitha Schnoor sind 50 Jahre im FTSV dabei, Dr. Gerd W. Bode gar 60 Jahre.