Syke. Spätestens nach dem dritten Spieltag der Wasserball-Bezirksliga ist klar: Auch in dieser Saison führt der Weg zur Meisterschaft nur über den TuS Syke. Wie bereits in den Vorjahren wahren die Hachestädter in der Startphase ihre weiße Weste, führen das Klassement als einzige verlustpunktfreie Mannschaft mit 6:0 Zählern an. Jüngst bezwangen sie Verfolger SpVg Laatzen III mit 10:7 (5:2).

Die Landeshauptstädter erwiesen sich als hartnäckiger Gegner. „Das war ein deutlich knapperes Spiel“, meinte TuS-Sprecher Hakon Straßheim. Sein Team fand sich gleich zu Beginn in einer ungewohnten Situation wieder, als die Gäste durch Denis Demidow in Führung gingen (3.). Keine 50 Sekunden benötigten die Syker bis zum Ausgleich, Tim Weiland hieß der Torschütze (3.). „Tim hat eine klasse Leistung als Center-Verteidiger gezeigt“, lobte Straßheim den vierfach erfolgreichen Abwehrspieler. Der Neuzugang setzte damit gleich ein wichtiges Zeichen, dass sich die Hachestädter von dem Rückschlag keinesfalls unterkriegen lassen würden.

Sechs weitere Minuten brauchten die TuS-Wasserballer, bis sie die erste Führung bejubelten. Abermals zeigte Tim Weiland vor dem Tor keine Nerven (9.). Ihre Führung ließen sich die Hachestädter im Anschluss nicht mehr nehmen, allerdings verpassten sie es, sich entscheidend abzusetzen. „Vorne haben wir planlos die Bälle weggeschmissen“, beäugte Straßheim das eigene Offensivspiel kritisch. Mehr Querpässe hätten wohl zu vielversprechenderen Chancen geführt. Hinten und im Aufbau sprach Straßheim hingegen von einem „sehr guten Spiel“.

Wegen der unbefriedigenden Torausbeute hielten die Syker zwar die Führung, Laatzen III schaffte jedoch immer wieder den Anschluss, zuletzt beim 5:6 durch Jan Schinke (21.). „Ich habe dann selber die entscheidenden Tore geworfen, das war cool. Das mache ich gerne häufiger“, scherzte Straßheim nach seinem Doppelpack zum 8:5. Diesen Drei-Tore-Vorsprung brachten die Syker dann auch über die Zeit, auch wenn sie sich von einem zunehmend körperbetonten Spiel der Gäste anstecken ließen. Gleichzeitig beobachtete Straßheim, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt: „Wir haben das souverän zu Ende gespielt, selbst ohne Tor Zeit von der Uhr genommen. Das habe ich selten erlebt.“

TuS Syke: Lienhop – Twachtmann, Florack, Humpert (1), T. Weiland (4), Zwarg, Straßheim (2), H. Eickhoff (1), N. Weiland, Frömberg (2), Kahl, Lörner, Toense.