Die Jugend sollte beim zehnten Weyher Duathlon eigentlich besonders im Fokus stehen. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Der Weyher Duathlon fällt aus. Das teilt die Triathlonsparte des SC Weyhe mit, die den mittlerweile größten deutschen Duathlon ausrichtet. Der zehnte Geburtstag der Großveranstaltung sollte eigentlich am 19. April stattfinden – und damit genau am letzten Tag, an dem der Sport in Vereinen und Verbänden auf Empfehlung des Landessportbundes Niedersachsen noch ruhen soll. Auch aufgrund dessen habe man sich schweren Herzens dazu entschlossen, den Duathlon abzusagen, heißt es in der Mitteilung. „Wir bedauern die Absage sehr, sind uns aber auch der Verantwortung gegenüber allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den vielen ehrenamtlichen Helfern, unseren Sponsoren und letztlich uns selbst gegenüber bewusst. Die Gesundheit aller geht vor. Das Anmeldeportal wird ab sofort geschlossen, die Organisatoren werden sich mit den Sportlerinnen und Sportlern, die sich bereits angemeldet haben, in Verbindung setzen“, erklärte Thomas Schmelzer, der gemeinsam mit Horst Wittmershaus federführend die Organisation inne hatte.

Für den runden Geburtstag hatten sich die Weyher einiges überlegt. Unter anderem wollten sie dem Nachwuchs ihren Sport näher bringen. Zum ersten Mal sollten im Rahmen der Schülerserien Nord Wettbewerbe für die Schüler D, C und B angeboten werden. Ansonsten erwarteten die Weyher auch bei den Hauptwettkämpfen wieder bekannte Gesichter, so unter anderem Philipp Fahrenholz, der zuletzt dreimal in Serie den Kurzduathlon gewann.