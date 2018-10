Mit 20 Punkten ist Timon Brudna (weiß) einer der Topscorer des FTSV Jahn Brinkum. Im Derby gegen den SC Weyhe will er weitere Zähler sammeln. (Fotos: Jonas Kako)

Weyhe/Brinkum. Das letzte Derby der Basketballer des FTSV Jahn Brinkum und des SC Weyhe liegt mehr als elf Jahre zurück. Am 18. März 2007 trafen beide Mannschaften zuletzt aufeinander. Weyhe hatte am Ende mit 68:78 das Nachsehen. An diesem Sonnabend stehen sich beide Teams wieder gegenüber. Um 17 Uhr beginnt in Halle 2 der KGS Leeste das Nachbarschaftsduell der Bezirksliga Nord.

Die Freude ist auf beiden Seiten sehr groß: „Alle sind heiß. Es wird bestimmt ein spannendes Spiel“, ist sich Lothar Weyd, Trainer des FTSV Jahn Brinkum, sicher. Nicht ganz so euphorisch, aber mit viel Vorfreude blickt Jonas Klucken aufs Derby: „Es wird ein Spiel wie jedes andere auch. Für einige Spieler ist es aber schon etwas Besonderes“, weiß der SCW-Trainer, der sich an die Partie vor elf Jahren noch sehr gut erinnern kann. „Zu dieser Zeit bin ich noch im Trikot der Brinkumer aufgelaufen“, sagt Klucken. Das damalige Aufeinandertreffen beider Mannschaften bezeichnet er als „Hassderby“. Warum das aber so gewesen sei, könne er sich nicht erklären. Was er aber sicher weiß: „Heute ist es wesentlich ruhiger geworden, auch weil viele Spieler aus Weyhe nach Brinkum gewechselt sind und umgekehrt. Es hat sich alles so vermischt.“

Nach dem Abstieg in der Saison 2007/2008 lieferte sich der SC Weyhe in jüngerer Vergangenheit zwar Nachbarschaftsduelle mit Brinkum II, doch beide Erstvertretungen treffen erst in diesem Jahr wieder aufeinander, nachdem der SCW in die Bezirksliga Nord aufgestiegen ist.

Das langersehnte Aufeinandertreffen bezeichnet Klucken als Generationenduell. „Die Spieler aus Brinkum sind so jung, wir könnten deren Väter sein“, sagt er schmunzelnd. Während die Weyher aufgrund ihres Alters mit ihrer Erfahrung punkten wollen, setzen die Brinkumer auf die jungen Wilden. „Technisch sind wir weiter als Brinkum. Von der Kondition her sind sie uns aber überlegen. Das könnte ein Knackpunkt sein“, glaubt Klucken und gibt augenzwinkernd zu: „Wir hätten wohl öfter an unserer Kondition arbeiten müssen.“ Auch die Geschwindigkeit der Brinkumer könnte dem SCW einige Schwierigkeiten bereiten, „aber wenn wir ihre schnellen Angriffe runterspielen können, wird es für sie kein Durchkommen geben“, ist sich Klucken sicher.

Das weiß auch Lothar Weyd, der auf das Tempo seiner jungen Spieler setzt, aber einen wichtigen Punkt hervorhebt: „Es hängt natürlich auch davon ab, wie unsere Schützen treffen“, weiß der Jahn-Coach, dem die Verteidigungs-Taktik der Weyher einige Sorgen bereitet. Denn während das Team um Weyd eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung bevorzugt, spielt der SCW mit einer Zonenverteidigung, bei der die Spieler einen Raum und keinen direkten Gegenspieler verteidigen. „Wenn wir sie zu unserer Verteidigung zwingen, können wir mit unserem schnellen Spiel über außen trumpfen“, gibt sich Weyd hoffnungsfroh. Denn seine Mannschaft trainiere erst seit acht Wochen zusammen, „doch mit den bisherigen Spielen bin ich zufrieden“. Dass sich eines der beiden Teams zu Beginn direkt absetzen wird, glaubt Weyd nicht. „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe.“

Der SC Weyhe bangt noch um den Einsatz seines Top-Scorers Maik Lindemann. „Es ist zwar nur ein kleines Zwicken. Dennoch wäre es ungünstig, wenn er ausfallen würde“, sagt Jonas Klucken, der an diesem Sonnabend von einer vollen Halle ausgeht: „Ich glaube schon, dass mehr Zuschauer kommen als sonst. Allerdings glaube ich auch, dass mehr Brinkumer als Weyher die Halle aufsuchen werden“, glaubt der SCW-Coach.