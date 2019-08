Dominik Jacobi (l.) verletzte sich schwer an der Schulter. (Michael Braunschädel)

Lahausen. Das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Weyhe-Lahausen und dem TuS Sudweyhe II war eine klare Sache. 3:0 führte der TuS, ehe die Begegnung in der Schlussphase dann abgebrochen werden musste. „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und Lahausen zu keiner einzigen herausgespielten Torchance kommen lassen“, erklärte der Sudweyher Coach Eduard Scharf. Die Gedanken der Lahauer waren dagegen bei Dominik Jacobi, der sich die Schulter ausgekugelt hatte.

Zum Sportlichen: Eine riesige Torchance hatte der Gastgeber direkt zu Beginn, als Christian Wiesner allein vor Sudweyhes Torwart Kevin Rajes auftauchte. Der Angreifer wollte den Ball am Keeper vorbeilegen und ließ sich dann zu einer Schwalbe hinreißen. Das Spielgeschehen übernahmen über weite Strecken dann die Gäste aus Sudweyhe, indem sie den Ball gut in den eigenen Reihen zirkulieren ließen. „In der ersten Halbzeit war Sudweyhe stärker, wir hatten keinen Zugriff und kamen immer einen Schritt zu spät“, fasste Lahausens Trainer Thorsten Eppler das Geschehen zusammen.

Die Überlegenheit münzten die Gäste in der ersten Halbzeit auch zur Führung um. Hannes Lüdeke nutzte seinen Antritt und konnte nur noch durch ein Foul innerhalb des Sechzehners gestoppt werden. Den Elfmeter verwandelte Daniel Koch zum 1:0 (35.). In der Nachspielzeit wurde die Passivität der Lahauser erneut bestraft. Eppler kritisierte: „Wir standen viel zu tief, dadurch konnte Sudweyhe den Ball laufen lassen und Torchancen kreieren.“ So fiel auch das 2:0 für die Gäste. Keno Behrmann musste nur noch ins leere Tor abstauben (45.).

In der zweiten Hälfte gab es kaum Veränderungen im Spiel. „Ich habe eine taktische Umstellung von Lahausen erwartet, jedoch war die einzige Änderung ein etwas höheres Anlaufen“, fand Sudweyhes Coach Scharf. Die Gastgeber schafften es nicht, die Gäste vor Aufgaben zu stellen. Diese nutzten die Räume aus und kamen zu weiteren guten Gelegenheiten. Die erste Chance im zweiten Durchgang hatte Koch, als er Lahausens Torwart Felix Eichhorn umspielte, den Ball aber dann knapp am Tor vorbeischob (49.).

Das Spiel nahm immer mehr Derbycharakter an. Lahausens Verteidiger Marvin Bade sah eine strittige Gelb-Rote Karte (69.). Kurz darauf verletzte sich der Lahauser Dominik Jacobi schwer an der Schulter. Er musste lange Zeit von Sanitätern am Spielfeldrand behandelt werden. Zusätzlich brach noch ein Zuschauer zusammen, das Spiel wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Das 0:3 durch eine starke Einzelaktion von Eike Dziuba war zu diesem Zeitpunkt längst nebensächlich (75.). Nach längerer Unterbrechung entschied der Schiedsrichter sich dazu, das Spiel abzubrechen. „Wir müssen jetzt einfach abwarten, was passiert. Ich denke mal das Sportgericht wird entscheiden, ob das Spiel gewertet oder neu angesetzt wird“, erklärte Thorsten Eppler die Entscheidung des Schiedsrichters. Abwarten müssen auch die Sudweyher. Trainer Eduard Scharf sah trotzdem das Positive im Spiel seiner Elf: „Wir haben Lahausen dominiert.“