Bild der Gegensätze: Die Melchiorshauser feiern ihr viertes Tor, Weyhes Marco Lampe kann nur ernüchtert zuschauen. (Thorin Mentrup)

Melchiorshausen. Nils Kaiser hatte seine Mitspieler vor dem Derby im Kreis noch einmal heiß gemacht, die Worte nach dem Spiel überließ der Kapitän des Bremer Fußball-Landesligisten dann aber doch Marvin Nienstermann. Damit durfte einer der Torschützen und Matchwinner beim 4:1 (2:1)-Erfolg der Blau-Weißen im Gemeindeduell gegen den SC Weyhe sprechen. Und Nienstermann fasste das Geschehen gut zusammen: „Es war ein richtig geiles Spiel, Jungs! Weyhe hat in der zweiten Hälfte gar nichts mehr bekommen. Wir sind der völlig verdiente Sieger“, rief er in den aufbrandenden Jubel seiner Mitspieler hinein, ehe er ausgelassen mitfeierte.

Der TSV setzte gegen den Nachbarn „ein Ausrufezeichen“, wie Trainer Lars Behrens fand. Dass es so deutlich werden würde, habe er aber nicht erwartet, gab er zu und sprach von einer Genugtuung, „gerade auch nach der Niederlage vom letzten Wochenende“. Dort hatte Melchiorshausen bekanntlich 0:8 beim VfL 07 Bremen verloren.

Davon war gegen Weyhe nichts mehr zu erkennen. Nur in der Anfangsphase gerieten die Gastgeber unter Druck, die Gäste vergaben durch Dennis Lampe und Dennis Rohmeyer gute Gelegenheiten. Denen trauerte Trainer Dennis Lingnau nach. „Wenn wir in Führung gehen, wird es sicherlich etwas leichter, weil Melchiorshausen dann mehr machen muss. Aber so haben wir überhaupt keine Lösungen gefunden. Wir waren einfach zu träge. Auch die Passqualität war nicht gut“, hatte er eine durchaus lange Mängelliste ausgemacht. Dazu kam: „Heute sind unsere Fehler auch bestraft worden.“

Heinemann kontert Wieczorek

Denn Melchiorshausen war nicht nur sehr gut organisiert, sondern auch stets dann zur Stelle, wenn Weyhe wackelte. Kevin Nienstermann (18.) und Lucas Heinemann (28.) nutzten die Schwächen der Gäste zweimal zur Führung. Besonders bitter aus Sicht des SCW: Der zweite TSV-Treffer fiel wenige Augenblicke nach dem Ausgleichstor durch Jesse Wieczorek (26.). „Aber das passte zu unserem Spiel“, haderte Lingnau. Nicht nur Melchiorshausen machte seiner Elf das Leben schwer. Die Weyher hatten auch genug mit sich selbst zu tun.

Die Gastgeber dagegen stellten sich immer besser auf die Gäste ein und gewannen mehr und mehr Selbstvertrauen. Der TSV war hellwach, griffig und giftig in den Zweikämpfen und antizipierte sehr gut. So waren die Passwege der Weyher zugestellt. Im Zentrum machten Jan Schmötzer und Abdessamad Sabbar einen blitzsauberen Job, über die rechte Seite trieb Lucas Heinemann das Spiel immer wieder an und war klarer Punktsieger gegen seinen ehemaligen Mitspieler Chris Plate.

Es war ein schmerzhaftes Derby für Weyhe. Besonders für René Heide, der eine blutende Wunde am Kopf davontrug und mit einem improvisierten Verband weiterspielte. (Thorin Mentrup)

Gravierend waren die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften bei den Kopfballduellen. Melchiorshausen hatte die klare Lufthoheit: Nicht von ungefähr markierte Marvin Nienstermann nach der Pause per Kopf nach einer Hereingabe von Sabbar das 3:1 (58.). Noch im ersten Seitenwechsel hatte der Innenverteidiger den dritten Treffer nur hauchzart verpasst (41.). „Marvin ist da kaum in den Griff zu bekommen. Unsere Stärke in der Luft hat mich aber nicht überrascht, wir sind da generell sehr gut“, sagte Behrens.

Es seiner Mannschaft gelungen, ihre Stärken auszuspielen, ergänzte er. „Wenn wir das schaffen, müssen wir uns auch nicht nach dem Gegner richten“, freute sich der TSV-Trainer. Seine Mannschaft habe bereits in der ersten Halbzeit sehr gut gearbeitet, „und die zweite haben wir Weyhe komplett abgenommen“.

Dabei war es nicht so, dass die Gästetrainer Dennis Lingnau, Harald Meyer und Simon Peters nicht versucht hätten, Impulse zu setzen. Mit Tayfun Cavus brachten sie beim Stand von 1:3 einen weiteren Stürmer, am Ende lösten sie zudem die Viererkette auf. Doch Druck entfachte Weyhe nicht. Im Gegenteil: Melchiorshausens Heinemann setzte den Schlusspunkt. Er war nach einer Balleroberung nicht mehr zu stoppen und versetzte endgültig alle Blau-Weißen in Jubelstimmung.

Auf der anderen Seite waren die Weyher geknickt. „Uns haben schon die Basics gefehlt“, vermisste Lingnau Grundsätzliches im Spiel der Gäste. „Melchiorshausen wollte es einfach mehr und hat verdient gewonnen“, zog er ein aus Weyher Sicht bitteres Derbyfazit.