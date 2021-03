Norbert Buller ist Tischtennisspieler durch und durch. Eine eigene Platte steht sogar in seinem Garten. (Thorin Mentrup)

In der Straße Mittelwand, nicht viel weiter als ein Steinwurf von seinem Haus entfernt, begann Norbert Bullers Leidenschaft für den Tischtennissport. Sein Vater Willy, ein Zimmermann, baute die erste Platte noch selbst. „Im Keller haben wir immer gespielt“, erinnert sich Buller an die Anfänge seiner Passion. Der heute 64-Jährige, sein drei Jahre älterer Bruder Günther und die Nachbarskinder schlugen sich die Bälle nur so um die Ohren. „Am liebsten von morgens bis abends. Es gab ja noch kein Handy, keinen Laptop und Fernsehen“, erklärt Buller und muss unwillkürlich lächeln. Irgendwann habe er dann gefragt, ob er nicht auch im Verein spielen könne. Er durfte. Es war ein Schritt, den Buller nie bereuen sollte. Mittlerweile steht er vor einer ganz besonderen Marke: seinem 1000. Punktspiel im Herrenbereich für den SC Twistringen. Noch muss das Jubiläum allerdings warten.

Doch Buller ist entspannt. Geduld ist eine Tugend, die ein Tischtennisspieler lernen muss. Eigentlich, das weiß er, wäre die magische 1000 bereits fällig gewesen, doch sowohl die vergangene als auch die aktuelle Saison wurde abgebrochen. „Sonst hätten wir schon etwas zu feiern gehabt“, sagt er. Bei 992 Einsätzen stehe er jetzt. Acht fehlen also noch. „Wenn man dann bedenkt, dass wir in der Regel in einer Zehnerstaffel spielen, dann könnte es Ende dieses Jahres soweit sein, wenn wir im September wieder anfangen“, rechnet Buller vor, wann er sein Jubiläum feiern könnte.

Von der Kohltour an die Platte

Wobei es gut und gern auch schneller gehen könnte für „Super-Nobbi“, wie ihn im September 2000 anlässlich seines 600. Punktspiels für den SCT der SYKER KURIER und die REGIONALE RUNSCHAU tauften. Denn Buller steht nicht nur für die dritte Mannschaft in der Kreisliga an der Platte, sondern hilft auch in der Zweiten aus, wann immer er gefragt wird. Oft kommt er auf mehr als 20 Spiele pro Saison. „Mich kann man jederzeit anrufen“, bekräftigt der Defensivspieler. Das meint er auch so. Einst verließ er sogar die Kohltour mit seinen Arbeitskollegen, um seinen Twistringern noch zum Klassenerhalt zu verhelfen. „Das macht heute niemand mehr. Aber für mich war das ganz normal. Ich habe damals meine Frau in der Kneipe bei meinen Kollegen gelassen. Nach dem Spiel haben mich dann meine Mannschaftsgefährten von Brinkum wieder nach Bremen zurückgefahren. Es war ein toller Abend“, sagt der Delmestädter lachend. Der Routinier, der seine jüngeren Gegenspieler immer wieder „mit Auge“ bezwingt, verschonte auch seinen Vater nicht. „Als wir hier umgebaut haben, hat mein Vater alles mitgemacht. Aber dienstagabends war Training. Also habe ich ihm gesagt, ich muss da hin. Er hat dann hier allein weitergearbeitet.“ Zwischen Tischtennis und Buller passt kein Blatt, oder besser: kein Netz.

Anlässlich seines 600. Punktspieleinsatzes erhielt Norbert Buller den Spitznamen Super-Nobbi. Nobbi wird er auch heute noch genannt. (Thorin Mentrup)

Sonst wären sicherlich nicht so viele Punktspieleinsätze zusammengekommen. 1000 ist eine besondere Marke. „Viele Spieler werden das nicht schaffen“, ahnt Buller und fügt hinzu: „Viele haben Unterbrechungen in ihrer Laufbahn, manche müssen auch einfach zu früh aufhören.“ So wie die Twistringer Tischtennisgröße Friedhelm Wellmann, der wegen Schulterproblemen bei rund 900 Einsätzen passen musste. Bruno Bellersen legte nach 926 Punktspielen den Schläger beiseite. Ihm verdanken die Twistringer ihre Einsatzstatistik, in die ausschließlich die Partien im Herrenbereich einfließen. „Bruno hat damals damit angefangen, und als er aufgehört hat, hat er das weitergegeben“, sagt der ewige Buller über das Zeitdokument, das es so wohl kaum ein zweites Mal im Kreis Diepholz gibt. Dass er an der Spitze der Rangliste thront, versteht sich fast von selbst.

Immer aktiv für die Sparte

Doch der Tischtennisspieler, der auch Mitglied beim TV Heiligenloh ist, ist nicht nur wegen seiner langen Treue nicht mehr wegzudenken vom SC Twistringen. Seit 1976 engagiert er sich im Spartenvorstand. Neun Jahre lang als Kassenwart, von 1985 bis 1989 sogar vier Jahre lang als Spartenleiter. „Aber das war nicht mein Ding mit dem ganzen Papierkram“, verrät er. Da fühlte er sich als Jugendwart schon deutlich besser aufgehoben. Diese Aufgabe hat er seit nunmehr 32 Jahren inne, „wobei ich von 2016 bis 2020 nicht den Hut auf hatte“, ergänzt er. Den trug in dieser Zeit Jens Kramer. Doch Buller packte natürlich mit an. Vor einem Jahr erhielt er den Hut von Kramer, dem designierten Spartenleiter, wieder zurück.

Die Arbeit mit den Jugendlichen macht Buller Spaß, auch wenn sie ihre Tücken hat. „Im Tischtennis geht es immer hoch und runter. Da gibt es ein ständiges Auf und Ab. Wir hatten mal 60 Kinder, wir hatten mal zwölf, wir hatten aber auch schon 20“, gibt es starke Schwankungen bei der Zahl der Nachwuchsspieler. Am letzten Training vor dem Lockdown im Herbst nahmen 15 Kinder teil. „Ich hoffe, dass sie alle wiederkommen“, sagt Buller. Häufig reiste er mit den Nachwuchsspielern zu den Pokalpartien, auf die einige erfahrenere Akteure keine Lust hatten. „Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich habe viele Spieler, die heute noch für Twistringen spielen, aufwachsen sehen.“ Und als Jugendwart hat er sie in ungezählten Trainingsstunden ebenso geformt.

Der Einsatz auch abseits der eigenen Trainingszeiten gehörte für Buller stets mit dazu. Viele Jahre lang kümmerte er sich um eine Behindertengruppe, die sich unter seiner Leitung am Tisch austoben konnte. „Irgendwann wollten aber alle lieber ins Fitnessstudio“, erzählt der Twistringer, wie diese Phase endete. In guter Erinnerung hat er sie dennoch. „Wir hatten einen sehr engen Draht zueinander. Wenn ich jemanden aus der Gruppte treffe, dann schnacken wir noch.“

Geselligkeit ist Buller ohnehin sehr wichtig. Dafür liebt er seinen Sport. Weil er als Jugendlicher die unvergesslichen Abende und Matches bei Walther Athmann erlebte, war er Teil des Organisationsteams, das das Dr. W. Athmann-Turnier ins Leben rief und länger als ein Jahrzehnt ausrichtete. Die Veranstaltung war über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Wenn Turniere, so auch die Kreismeisterschaften, in Twistringen stattfanden, dann blieb Buller meist bis zum Schluss. Oft übernahm er wie bei Punktspielen das Catering. „Was übrig geblieben ist, ist in die Jugendkasse gewandert“, erzählt er. Einen persönlichen Vorteil herausschlagen wollte er nie. Warum auch? Das Geld, das in den Twistringer Tischtennissport floss, kam in gewissem Sinne auch ihm zugute.

Mit dem Faxe-Team auf Tour

Eine ganz besondere Zeit erlebte Buller im legendären „Faxe-Team“. Komplett gesponsert von der Brauerei des dänischen Bieres zog seine Truppe in den 90er Jahren durch die Hallen. Samt Komplett-Ausstattung mit Hörnern, Helmen, Trikots – und dem einen oder anderen Kaltgetränk. „Das waren harte zwei Jahre, aber auch sehr schöne“, sagt Buller und denkt dabei etwa an eine Radtour zum Punktspiel nach Barnstorf. „Wir waren zwei Stunden zu spät, aber wir hatten vorher schon eine Palette Faxe hingeschickt. Als wir kamen, lagen die auch alle im Gras. Dann haben wir noch dreieinhalb Stunden gespielt. Barnstorf ist Meister geworden und wir haben einfach weitergefeiert.“ Überall habe es nur geheißen: Das Faxe-Team kommt. Wie schön diese Zeit war, davon zeugen etliche Fotos in Bullers Alben. Auch die Touren in die Twistringer Partnerstadt Bonnétable in Frankreich werde er nicht vergessen.

Die gemeinsame Runde nach den Punktspielen ist für Buller Pflicht. „Das gehört einfach dazu“, ist ihm der gesellige Ausklang wichtig. Im Kreis Diepholz ist er ein gern gesehener Gast. Man erkennt ihn ohnehin aller Orten. Doch auch über die Kreisgrenzen hinaus ist sein Gesicht vielen Tischtennisaktiven nicht fremd. Zum einen weil er selbst im Bezirk aktiv war, zum anderen weil er auch etliche Auswärtsspiele der ersten Mannschaft vor Ort verfolgte. Bis auf ein paar Aushilfseinsätze trug er das Trikot des Aushängeschildes der Abteilung allerdings nie. „Das war nie ein Problem für mich. Ich kann meine Stärke ganz gut einschätzen. Und die reicht eben für die 2. Bezirksklasse oder die Kreisliga.“ Er passt also gut in seine Dritte.

Tischtennis, sagt Buller, der daheim eine große und eine Miniplatte hat, schaffe ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch deshalb ist ein Ende seiner Laufbahn noch lange nicht in Sicht. „Ich habe immer gesagt: Die 1000 willst du schaffen. Ich hoffe, dass es noch mehr werden und ich mit über 70 noch spielen kann, um die 1100 zu schaffen. Wenn ich merke, dass ich die Stärke nicht mehr habe, würde ich auch in die Vierte, in die Fünfte und auch in die Sechste gehen.“ Weiterspielen, mehr will er nicht.

Gegner bei seinem 600. und auch bei seinem 900. Punktspiel war jeweils der SV Heiligenfelde. „Das war eine super Truppe, mit der wir immer tolle Matches hatten und mit denen man gut zusammensitzen konnte“, erklärt Buller. Und was sind die Pläne für sein 1000. Match? „Das möchte ich nicht gegen eine Mannschaft spielen, mit der es Stress gibt. Dann sucht man sich jemanden aus, den man gern hat und mit dem man hinterher auch Spaß haben kann.“ Wenn Buller schon warten muss, dann soll sich sein besonderes Jubiläum auch richtig lohnen.