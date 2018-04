Da hilft alles Zielen nichts: Sportredakteur Thorin Mentrup (r.) hat beim Darts keine Chance gegen Gerd van der Wiel. (Jonas Kako)

Seckenhausen. Zwei Meter und 37 Zentimeter. Weit ist das nicht. Und trotzdem kommt mir die Dartscheibe klein vor, als ich hinter der Wurflinie stehe. Treffen werde ich sie schon, denke ich, trotz der ersten kleinen Zweifel noch immer von mir überzeugt. Ich spiele ja nicht das erste Mal Darts. In der Redaktion hängt eine Scheibe für das Training. Eine Runde gegen die Kollegen habe ich sogar gewonnen beim elektronischen Darts. Aber hier im Restaurant „Troja“, dem Darts-Tempel des The Socks DC der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, ist es anders: Mit Steeldarts, also Pfeilen mit nadelförmiger Stahlspitze, habe ich das kultige Kneipenspiel noch nie ausprobiert. Ich korrigiere mein Ziel also: Unter 250 Punkten will ich sein, wenn mein Mitspieler Gerd van de Wiel die insgesamt 501 Zähler auf null bringt.

Siegchancen rechne ich mir nicht aus. Gerd van de Wiel ist nicht irgendjemand im Dartssport in Bremen und umzu. Er ist in der Landesliga, in der sich die „Socken“ der TSG die Meisterschaft gesichert haben, der zweitbeste Spieler. Einen einzigen Satz hat er verloren, 21 gewonnen. Er steht lässig hinter der Wurflinie, seine drei Pfeile in der Hand. Überhaupt: Die Steeldarts fühlen sich ganz anders an als die E-Darts, die mir bekannt sind. Sie sind schwerer. Van de Wiels Exemplar wiegt 25,4 Gramm. „Der Schnitt ist bei 23 bis 25 Gramm. Je leichter die Pfeile sind, desto mehr Kraft brauchst du“, erklärt er. Mit 26 Gramm schweren Pfeilen hat die Darts-Legende Phil Taylor gespielt. Und genau ein Set dieser Darts drückt mir van der Wiel in die Hand. Ich starre erst einmal darauf. Wie fasse ich sie nun richtig an, um nicht sofort etwas falsch zu machen? „Es gibt nicht den einen Griff“, sagt van de Wiel, „der entwickelt sich mit der Zeit.“ Zeit ist ohnehin ein entscheidender Faktor. „Beim Darts ist es wie beim Schreiben: Erst ist es ungewohnt, und irgendwann denkt man dann nicht mehr darüber nach. Man muss Routine entwickeln und viel üben.“

Genau diese Routine fehlt mir. Trotzdem will ich natürlich den optimalen Wurf schaffen: die 180, das Maximalergebnis, das man mit drei Würfen erreichen kann. Das ist der Moment, wenn bei den Großveranstaltungen das Publikum aus dem Häuschen ist. Dreimal in die Triple 20, dieses acht Millimeter große Feld. Das ist selbst aus 2,37 Metern winzig. So wenig Bewegung wie möglich im ganzen Körper brauche es dafür, erklärt van der Wiel. Der Wurf komme nur aus dem Handgelenk und dem Unterarm. Ganz früh treffe ich die Triple 20 sogar – dummerweise als wir auswerfen, wer beginnen darf. Dabei werfen die Sportler auf das Bull‘s Eye, das Feld in der Mitte. Ich habe mein Ziel also weit verfehlt. Ein bisschen Freude packt mich dennoch. Vielleicht steckt ja doch ein bisschen von Phil Taylor in mir. Ich gewinne Zuversicht. Ganz kurz zumindest: Dann ist Gerd van de Wiel an der Reihe – und direkt der erste Pfeil sitzt. Seine Top-Bilanz kommt nicht von ungefähr. Immerhin geht er kalt ins Match, ist noch nicht im Rhythmus. Vielleicht ist das meine Chance. Ich selbst setze auf meine kleine E-Darts-Erfahrung und das Anfängerglück. Nicht gerade die erfolgversprechendste Taktik, aber immerhin besser als keine.

Nie mehr als 56 Punkte

Gerd van de Wiels Idee ist eine ganz andere. „Wenn man mit 140 bis 180 Punkten anfängt, sind die meisten Gegner schon geschockt“, weiß er aus jahrelanger Turnier- und Punktspielerfahrung. 14 bis 16 Darts seien eine sehr gute Leistung, um die 501 Punkte am Ende mit einem Treffer ins Doppelfeld auf null zu bringen. Die Stars der Szene brauchen im besten Fall neun. In unserem Spiel wird das keiner schaffen, van de Wiel eröffnet mit 58 Punkten. Ich will es besser machen. „Nur den Unterarm und das Handgelenk benutzen“, wiederhole ich van der Wiels Worte in Gedanken wieder. „Das kann ja nicht so schwierig sein.“ Drei Würfe und 32 Punkte später merke ich, dass ich Unrecht hatte. Mehr als 56 Zähler mit drei Würfen schaffe ich im gesamten Spiel nicht. Die 180 bleibt ein kühner Traum. Gerd van der Wiel hängt mich schnell ab, obwohl ich das Gefühl nicht loswerde, dass er mir eine Chance lassen will. Ich kann sie aber nicht nutzen. Je verbissener ich werde, desto schlechter werfe ich. Einmal verfehle ich sogar die Scheibe, mit den anderen beiden Darts sammle ich dann ganze 19 Punkte. Phil Taylor? Von wegen. Gerd van de Wiel hat es dagegen fast geschafft. Einmal überwirft er, als er die Chance hat, auf null zu kommen. Glück gehabt, denn ich stehe noch bei 253 Punkten. Mit der nächsten Aufnahme knacke ich mein Ziel. 223 Zähler habe ich noch, als van de Wiel mit einer Doppel 16 die Partie beendet. Ein wirklicher Gegner war ich nicht. „Ob einer Talent hat, sieht man beim Darts sofort“, sagt er. Wie es bei mir ist, will ich natürlich wissen. Er ist gnädig: „Für das erste Mal mit Steeldarts war das gar nicht schlecht.“ Aber die Verbandsliga, in der The Socks in der neuen Saison spielen, ist wohl doch eine Nummer zu groß für mich. Da helfen nicht mal Phil Taylors Darts.