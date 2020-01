Leon Michelmann überragte einmal mehr – und das nicht nur im Hochsprung. (Mentrup)

Hannover. Ute Schröder musste sich selbst noch einmal ein Bild verschaffen: „Ich muss das einmal von vorne sehen und schauen, ob sie die Spannung halten“, verriet sie während ihres Positionswechsels beim Dreisprung der M15-Konkurrenz. Hätten die Schützlinge der Trainerin des TSV Asendorf tatsächlich nachgelassen, wäre das durchaus verständlich gewesen. Doch Schröders Schützlinge, in diesem Fall Aaron Purschwitz und Leon Michelmann, waren bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften im Sportleistungszentrum in Hannover derart fokussiert, dass sie Bestleistung an Bestleistung reihten. Die sechs Nachwuchskräfte aus Schröders Toptalentepool stahlen einigen anderen Sportlern die Show.

Was sie sah, nötigte selbst einer erfahrenen Trainerin wie Schröder großen Respekt ab. Sieben Medaillen sammelten ihre Talente. Aus dem TSV-Aufgebot ragte Leon Michelmann noch etwas heraus. Er sicherte sich Landesmeistertitel im Hoch- und im Weitsprung, in letzterer Disziplin sogar mit neuer persönlicher Bestleistung von 5,76 Metern – es war das krönende Finale des langen, aber erfolgreichen Sonnabends des 13-Jährigen. Im Hochsprung scheiterte er an der neuen Bestmarke von 1,76 Metern nur knapp. Er dominierte die Konkurrenz deutlich, obwohl Schröder zu Beginn noch festgestellt hatte: „Er ist nicht so spritzig wie letzte Woche.“ Da hatte Michelmann mit 1,75 Metern bereits eine neue Bestmarke aufgestellt. Dafür legte er dann beim Dreisprung um grandiose 82 Zentimeter zu und wurde beim Hochstart in der M15-Konkurrenz Vize-Landesmeister. Er sprang fast schon DM-Norm – dabei darf er auf der größten nationalen Bühne erst im kommenden Jahr starten. Bronze im 60-Meter-Sprint rundete den tollen Auftritt ab. „Ich bin wirklich stolz“, sagte Schröder – und schloss in diese Aussage auch ihre anderen Sportlerinnen und Sportler ein.

Denn auch die hatten sich ein dickes Lob verdient: Purschwitz zum Beispiel lieferte nicht nur Bestleistung bei seinem Weitsprung zum Gold mit 5,76 Metern, sondern auch über über 300 Meter und im Dreisprung, in dem er als Dritter Bronze gewann. Leonie Schmidt blieb über 60 Meter Hürden erstmals unter zehn Sekunden und verpasste die Zehn-Meter-Marke im Dreisprung nur knapp. Ebenfalls mit neuen persönlichen Rekorden wartete Gesa Ehlers auf. Im Dreisprung gewann sie somit Silber, auch über 300 Meter und im Kugelstoßen verbesserte sie sich. Keine Frage: Der TSV drückte den Landesmeisterschaften seinen Stempel auf. „Es war ein super erfolgreiches Meisterschaftswochenende mit vielen starken Bestleistungen und vielen Normen für die Freiluft-Landesmeisterschaften. Da hat sich das fleißige und konstante Training der vergangenen Wochen und Monate ausgezahlt“, strahlte Schröder.

Beim LC Hansa Stuhr rief das lange Wettkampfwochenende gemischte Gefühle hervor. So musste Lea Jerkovic ihren 3000-Meter-Lauf wegen einer Fußverletzung abbrechen. „Seit einer Woche hat sie Probleme“, sagte Trainer Berthold Buchwald. Jerkovic lief zunächst vorne mit, dann sogar an der Spitze, ehe sie unter Schmerzen aufgab. „Die Verletzung scheint nicht schwerwiegend, bei der DM wird sie aber nicht dabei sein“, wusste Buchwald. Auch die neue 4x200-Meter-Staffel mit Oldenburg und Gnarrenburg legte einen Fehlstart hin. „Die zweite Stabübergabe ging voll daneben“, schilderte Buchwald das Aus für das hoch gehandelte Quartett, das nun bei den Norddeutschen Meisterschaften die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften packen muss.

Mit Elvio Kremming und Lasse Pixberg gehörten zwei Stuhrer der Staffel an. Das Duo hatte zuvor erkennen müssen, dass die U20 ein anderes Kaliber als die U18 ist, in der es im vergangenen Jahr noch dominiert hatte. Über 60 Meter verpassten beide trotz guter Resultate das Finale, Pixberg lief in 7,43 Sekunden aber Bestzeit. Auch über 200 Meter landete Kremming vor seinem Vereinskollegen. Zudem stürmte er über die Hürden-Strecke zu Silber. Das freute Trainer Helge Ellwart: „Hier hat sich Elvio letztes Jahr verletzt“, erinnerte er an den Schlüsselbeinbruch des Sprinters. „Da ist es umso wichtiger, jetzt wieder in den Wettkampf reinzufinden“, freute er sich, dass der junge Athlet ohne Angst und sehr routiniert lief. Generell, so Ellwart, seien die Landesmeisterschaften ein Teil des langfristigen Aufbaus der Sportler. Unter diesem Aspekt konnten die Stuhrer aber durchaus zufrieden sein. Das galt besonders für Jannick Voß: Der Stabhochspringer erwischte nach einem schwarzen Freitagabend ohne gültigen Versuch in der U20 einen besseren Sonntag in der Männerkonkurrenz. Mit übersprungenen 4,20 Metern holte er sich Silber, aber vor allem „das Gefühl, dass es noch geht“, wie er selbst sagte. „Das tut einfach gut.“ Auch im Kugelstoßen gewann Voß Bronze, Pixberg wurde Vierter. In der U18 verkauften sich Bent Johnßen und Fynn Klinke über 800 Meter sehr ordentlich.

Für den FTSV Jahn Brinkum endeten die Titelkämpfe ohne Medaille. Sprinttalent Samira Heygster (W15) schaffte es trotz ihrer Erkältung ins Finale, war dort aber ohne Chance auf einen Treppchenplatz. Beeindruckt war Trainer Klaus Lange trotzdem. „Nach zehn Tagen ohne Training hat Samira das toll gemacht und wirklich auf die Zähne gebissen. Das muss man ihr hoch anrechnen.“ Stark war auch der Auftritt in der Staffel in der Startgemeinschaft mit Asendorf. Der sechste Rang war ein Ausrufezeichen. „Wir haben erst eine Stunde vor dem Rennen im Sprintschlauch die Übergabe geübt. Dafür hat es richtig gut funktioniert. Es geht noch mehr, aber der Anfang war vielversprechend. Der sechste Platz war ein schöner Abschluss des Wettkampfs“, fand Lange. Ben Schüttenberg sammelte bei seiner Landesmeisterschafts-Premiere über 800 Meter wichtige Erfahrung, Fenja Schäfer war dagegen nicht ganz zufrieden mit ihren Leistungen. Das sei aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen, so Lange.

Im Trikot des SV Werder Bremen zeigten Kim-Michelle Schwenke und Hannah Fricke starke Leistungen: Die Barrierin Schwenke gewann souverän den Stabhochsprungwettkampf der Frauen, Fricke (W14) brachte gar drei Medaillen mit nach Neubruchhausen: Gold über 60 Meter Hürden und im Weitsprung sowie Silber im Hochsprung.