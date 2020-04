Der TSV Bassum III ist die Mannschaft von Martin Scharf (hintere Reihe ganz links). Der Coach hofft, dass sich der NFV am Votum seiner Vereine orientiert. (Thorin Mentrup)

Landkreis Diepholz. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) ist unter Zugzwang: Seine Vereine haben den Vorschlag, die Saison zu verlängern, mit einer allzu großen Mehrheit abgeschmettert. 29 der 33 Kreise waren gegen eine Fortsetzung. Von den 1649 Vereinen, die ihre Stimme abgaben, waren 1119 Klubs gegen die Verbandsidee und nur 448 dafür. Das wirft die Frage auf: Was nun, NFV?

Klar ist: Der Verband muss Antworten finden. Er hat seine Basis zu einer Meinungsbildung mit ins Boot geholt – ein für den Fußball durchaus außergewöhnlicher Vorgang – und eine klare Ansage erhalten. Einfach übergehen können die führenden Köpfe des Verbandes sie nicht, wenn sie am Dienstag wieder zusammenkommen. Das findet zumindest Martin Scharf. Er ist Trainer beim TSV Bassum und dort verantwortlich für die dritte Herrenmannschaft in der 3. Kreisklasse. Sein Team spielt ganz unten, bildet sozusagen die Basis der Basis. Und schaut ganz genau hin, was beim Verband passiert. „Nur weil wir in der 3. Kreisklasse spielen, heißt das nicht, dass uns alles egal ist und dass wir alles mittragen“, sagt Scharf. Das Vorgehen des Verbandes in der Corona-Krise bezeichnet er als „nicht glücklich“. Dass unter anderem die Öffentlichkeit noch vor den Vereinen über die Verlängerungs-Pläne Bescheid wusste, ist ihm und vielen anderen Fußballern sauer aufgestoßen. Sie fühlten sich übergangen. „Der NFV müsste das Bedürfnis haben, mit seinen Vereinen besser zusammenzuarbeiten“, findet Scharf klare Worte.

Dementsprechend hat er klare Erwartungen an die Verbandsspitze, die am Dienstag beraten will, wie es weitergeht. „Ich erwarte, dass sich der NFV der Mehrheit seiner Vereine anschließt“, fordert der Bassumer, dass sich der Verband am Votum seiner Mitglieder orientiert und nach diesem auch handelt. Da geht es auch um das Thema Glaubwürdigkeit. „Sonst hätte man uns auch nicht fragen müssen“, findet Scharf, der seit Jahrzehnten im Fußball tätig ist. Er selbst plädiert dafür, die Saison ab der Oberliga abwärts abzubrechen, auf Absteiger zu verzichten, aber Aufsteiger zuzulassen. Ganz unten, in der 3. Kreisklasse, würde das bedeuten, dass in der Folgesaison zwei Vereine fehlen würden. Nur noch elf Mannschaften würden am Spielbetrieb in der Bassumer Klasse teilnehmen. „Wenn die Saison ohnehin nicht pünktlich starten kann, vielleicht erst im September, ist das gar nicht so schlecht“, findet Scharf. Ein Ausbluten der Klassen befürchtet er nicht. Nur etwas mehr Zeit könnte man brauchen, um sein Team wieder fit zu bekommen. „Die Jungs im Bezirk machen da schon viel“, weiß er unter anderem von seinem Sohn Ole, der in der Bassumer Ersten in der Bezirksliga spielt, „aber in den Kreisklassen ist das nicht überall so. Wir könnten zwei, drei Wochen brauchen und können dann ruhig später starten.“

Sorgen um seine Jungs macht sich Scharf eher weniger: „Sie sind in den letzten 20 Tagen 2000 Kilometer gelaufen. Das ist eine Challenge, die wir uns überlegt haben.“ Fußball spielt auch in der Corona-Pause bei einem Team aus der 3. Kreisklasse also eine wichtige Rolle. Das sollte der NFV nicht vergessen. Mit der Meinungsbildung bei den Vereinen in seinen Kreisen hat er gezeigt, dass er bereit ist, Basisdemokratie zu betreiben. Scharf hofft darauf, dass die Stimme dieser Basis nun auch zählt. Vor allem wünscht er sich eine schnelle Entscheidung: „Dieses Hingehalte ist das Schlimmste.“

Wie es weitergeht, das weiß man auch quasi eine Etage höher noch nicht. Thorsten Schuschel, dem Spielausschussvorsitzenden des Bezirks Hannover, ist aber bewusst, dass die Situation „durchaus kompliziert“ ist. Er selbst ist mit seinen Ausschusskollegen im Wartestand: „Wir brauchen einen Arbeitsauftrag, wie es weitergehen soll“, erklärt er. Bei einem Abbruch, wie ihn Scharf fordert, würde in den Bezirks- und Landesligen viel Arbeit warten. Die Landesliga Hannover etwa würde mit einem happigen Überhang von 19 statt 16 Teams spielen. Und wie soll die Relegation zur Bezirksliga geregelt werden? „Damit befassen wir uns noch nicht. Wir werden eine Lösung finden“, möchte sich Schuschel an Planspielen nicht beteiligen. Erst einmal müsse man die Grundsatzfrage Fortsetzung oder Abbruch klären, ehe man über begleitende Szenarien rede. „Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen“, fordert er. Gutes Krisenmanagement sei gefragt. In dieser Hinsicht ist er mit Scharf voll auf einer Linie.