Bei der Ehrung anwesend (v.l.): Jannick Voß, Lea Jarkovic, Elvio Kremming und Lasse Pixberg. (Michael Braunschädel)

Brinkum. Wenn der Orangensaft in Windeseile vom Tablett des Kellners verschwindet und der Sekt dagegen zu großen Teilen noch vorhanden ist, lockere Sprüche und eine Menge Lobgesang stets die Veranstaltung begleiten, dann ist klar: Hier findet gerade eine Sportlerehrung statt. So geschehen am Dienstagabend, als sich Trainer, Athleten und weitere Verantwortliche des LC Hansa Stuhr in gemütlicher Runde im Hotel Bremer Tor in Brinkum niederließen. "Hier ist es vielleicht nicht ganz so feierlich wie beim FC Bayern München, aber trotzdem ganz schön“, eröffnete Leichtathletik-Spartenleiter Berthold Buchwald seine Empfangsrede. Er ging erst einmal nur kurz auf die bisher erfolgreiche Saison ein und betonte, wie stolz er und seine beiden Trainerkollegen Helge Ellwart und Klaus Düerkop auf ihre Athleten seien.

Bevor er sich dann aber früh in einen Rausch redete, ergriff dann lieber Wilfried Becker, erster Vorsitzender des Kreisleichtathleltik-Verbandes (KLV) Diepholz, das Wort. „Der LC Hansa Stuhr ist eine wichtige Stütze des KLV. Hier stehen die besten Athleten aus dem gesamten Landkreis zusammen“, schwärmte Becker von den Sportlern. „Und das sage ich nicht nur, weil es etwas zum Trinken und Essen gibt, sondern weil ich es wirklich ernst meine“, schob er zum Abschluss seiner Rede lachend hinterher.

Seine lobenden Worte waren an Elvio Kremming, Lasse Pixberg, Lea Jerkovic, Jannick Voß, Gerd Kamp und Sebastian Kohlwes gerichtet. Letzterer konnte selber nicht an der Ehrung teilnehmen, weil der Langläufer sich zurzeit mit seinem Trainer Hartmut Selz im Trainingslager auf Mallorca befindet.

Insbesondere dieses Sextett sorgte dafür, dass der LC Hansa Stuhr in der Vereinsgesamtwertung im Kreis Diepholz die Krone auf hat. Insgesamt 397 Punkte sammelte der Verein im Jahr 2018 zusammen. Zum Vergleich: Auf Platz zwei rangiert der FTSV Jahn Brinkum mit 203 Zählern. „Der LC Hansa Stuhr ist hier in der Region ein Leuchtturm der Leichtathletik. Der Verein genießt im Kreis einen ganz besonderen Stellenwert“, schwärmte auch Peter Schnabel, erster Vorsitzender des Kreissportbundes Diepholz, und verteilte Urkunden an die Athleten.

Zum Abschluss der Veranstaltung ergriff Buchwald nochmals das Wort. In seiner Laudatio ging er auf jeden einzelnen Athleten ein und redete in den höchsten Tönen von den Leistungen der Sportler. Natürlich kam auch ein lobendes Feedback zurück. „Ohne euch Trainer wäre solch eine Leistung nicht möglich gewesen“, betonte Pixberg. Jerkovic ergänzte: „Der Verein ist wie eine zweite Familie für mich. Ich freue mich mittlerweile auf jedes Training und bin jetzt schon gespannt auf die neue Saison.“

Doch ganz zurücklehnen können sich die Ausnahmesportler des LC Hansa Stuhr noch nicht. Denn Ende August stehen noch die Landesmeisterschaften der U20-Jugend an. Und da darf das Aushängeschild natürlich nicht fehlen.