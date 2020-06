Florian Dill wird als Nummer eins an den Start gehen. Auftaktgegner ist der SC Victoria Hamburg. (Michael Braunschädel)

Barrien. Die Corona-Zwangspause war lang. Erst mit Verspätung durften die heimischen Tennisspieler mit dem Training auf der roten Asche beginnen. Trotzdem war lange Zeit nicht klar, ob es eine Punktspielsaison geben wird und wie diese aussehen könnte. Nun sind aber alle Unwägbarkeiten geklärt und die Herren 30 des Barrier TC brennen auf den Saisonstart in der Regionalliga. Am Sonntag (11 Uhr) empfangen sie zum ersten Ligaspiel den SC Victoria Hamburg.

Dass die Barrier ihre Mannschaft aufgrund der Corona-Krise zurückziehen, „war eigentlich kein Thema“, verrät Kapitän Erik Trümpler. „Natürlich haben wir alle die immer wieder aktualisierten Regelungen und Vorschriften verfolgt. Zunächst hieß es, dass ausdrücklich ohne Doppel gespielt wird, dann vielleicht mit Doppel und jetzt sind die Doppel erlaubt. Besser geht es doch fast nicht. Natürlich sind es besondere Rahmenbedingungen, aber wir müssen uns eben darauf einlassen. Gemeinsam schaffen wir das.“ Diese Meinung teilen fast alle Mannschaften aus der Regionalliga, lediglich der TC 1899 Blau-Weiss Berlin hat innerhalb der verlängerten Frist zurückgezogen. Die Mannschaft hatte an den vorderen Positionen sechs ausländische Akteure aus vier verschiedenen Nationen aufgeboten und zum Favoritenkreis gehört.

Also ein Konkurrent weniger für die Barrier, deren Traum es immer noch ist, in die Herren-30-Bundesliga aufzusteigen. Nach der sensationellen Vizemeisterschaft in der ersten Saison sowie einem guten dritten Rang (punktgleich mit dem Zweiten) im Folgejahr soll nun der große Coup folgen. „Das ist unser Traum, aber die Konkurrenz schläft nicht“, weiß Trümpler. Als haushohen Favoriten nennt er den TTK Sachsenwald, der am 30. August in Barrien zu Gast sein wird. Mit dem Schweden Rickard Halmstrom hat der Gegner einen Spieler in seinen Reihen, der auf der Profi-Tour unterwegs war und es im Jahr 2006 bis auf Platz 750 der Weltrangliste schaffte. Im Doppel war seine höchste Platzierung in der Weltrangliste Position 562 (2004).

Auch Philipp Hammer, Sebastian Fitz und Stefan Heinkel sind keine unbeschriebenen Blätter, alle sind ehemalige Profis. Hammer hatte als 17-Jähriger sogar ein Angebot von Boris Becker erhalten, in dessen Mercedes-Junior-Team zu kommen. Sogar zu einem Lehrgang nach Monte Carlo lud der dreimalige Wimbledon-Champion den Gymnasiasten ein. Die damalige Nummer 40 der Junioren-Weltrangliste sollte unter Beckers Fittichen eine Profi-Karriere starten. Hammer lehnte jedoch ab, denn die Schule wollte er nicht abbrechen. Trotzdem versuchte sich Hammer später auf der Profi-Tour und erreichte 2005 Platz 338 in der Weltrangliste. Sebastian Fitz schaffte es sogar bis auf Position 257. In der Vergangenheit war er auch einige Jahre als Sparringspartner beim Porsche Tennis Grand Prix Turnier in Stuttgart dabei und wurde dabei unter anderem von Elena Dementieva, Patty Schnyder, Agnieszka Radwanska, Victoria Azarenka und der aufstrebenden Angelique Kerber als Trainingspartner gebucht. Vor drei Jahren wurde Fitz Deutscher Meister in der Altersklasse Herren 35. Auch der SV Reinickendorf mit Spitzenspieler Timo Fleischfresser ist ein starker Gegner (auswärts am 23.8.). Weitere Kontrahenten sind der Rahlstedter HTC (heim am 6. September) und der THC von Horn und Hamm (13. September).

Doch vor großen Namen müssen sich die Barrier nicht fürchten, schließlich haben sie selber einen starken Kader zusammen. Neu dabei ist Matthias Kidler, der beim Bremer TC von 1912 lange Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt hat und bereits im Winter die Herrenmannschaft der Barrier verstärkte. „Matthias ist ein Riesengewinn für uns, menschlich und sportlich passt er super zu uns. Er ist immer beim Training und hat im Winter die Youngster als Führungsspieler begleitet. Ein Supertyp!“, schwärmt Trümpler. Bei den Herren 30 ist Kidler an Position drei gemeldet. Vor ihm steht der Italiener Massimo Ocera. „Massimo wird ein paar Mal spielen. Die Flüge aus Italien sind gebucht. Freitagabend werde ich ihn vom Flughafen abholen“, verrät Barriens Mannschaftsführer. In Topform befindet sich auch Florian Hartje. „Flo hat die Corona-Zeit genutzt und ein mehrwöchiges Fitnessprogramm durchgezogen“, lobt Trümpler. Auch Markus Andresen und Mike Uhde fiebern dem Saisonstart entgegen. „Sand ist der Lieblingsbelag von Markus, auch Mike hat viel trainiert“, betont der BTC-Kapitän. Vollkommen ungewohnt war die Tennis-Zwangspause für Florian Dill. „Florian spielt sonst immer viele Turniere, sammelt wertvolle Matchpraxis und ist damit einigen Gegnern zum Saisonstart voraus“, weiß Trümpler. Dill hat aber viel trainiert, ebenso wie Volker Neumann.

Kuhlmann und Heilshorn fehlen

Dagegen sind Tobias Kuhlmann und Till Heilshorn (noch) nicht im Schlag. „Till hat nach seiner langen Verletzungspause einmal mittrainiert und dann wieder Schmerzen im Handgelenk gehabt. Er wird diese Saison wohl nicht spielen“, befürchtet Trümpler. Kuhlmann hat ebenfalls eine lange Pause hinter sich. „Tobi arbeitet viel, zudem ist er Vater geworden. Jetzt ist er aber seit drei Wochen wieder am Ball, worüber wir uns sehr freuen“, betont der Kapitän.

Ein Testlauf für die Saison verlief gut, denn vor kurzem gab es ein vereinsinternes Generationenduell mit der Herrenmannschaft, das die Oldies für sich entscheiden konnten. Insgesamt hat Trümpler „acht bis neun Spieler, im Doppel ist auch Florian Zeichner eine gute Option“, bekräftigt der Mannschaftsführer, der somit die Qual der Wahl hat. „Alle drängen ins Team, alle wollen spielen. Das ist absolut verständlich. Es wird nicht leicht für mich zu entscheiden, wer spielen darf. Ich wünsche mir, dass keiner bockig ist, wenn er mal nicht aufgestellt wird. Aber unser Teamgeist ist intakt. Und schließlich haben wir ja alle einen gemeinsamen Traum!“

Die Aufstellung: 1. Florian Dill, 2. Massimo Ocera, 3. Matthias Kidler, 4. Tobias Kuhlmann, 5, Till Heilshorn, 6. Markus Andresen, 7. Florian Hartje, 8. Mike Uhde, 9. Volker Neumann, 10. Benjamin Birkmann, 11. Florian Zeichner