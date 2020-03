Korbball ist beim TuS Sudweyhe (links: Sandra Nolte) eine Herzensangelegenheit. In diesem Jahr sollte der Verein zum ersten Mal nach 2000 wieder die Deutschen Meisterschaften ausrichten. (Michael Braunschädel)

Sudweyhe/Leeste. Der Coronavirus hat nun auch den Korbballerinnen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht: Die Deutsche Meisterschaft, die der TuS Sudweyhe am 9./10. Mai in Leeste ausrichten wollte, wurde am späten Donnerstagabend abgesagt.

„Darüber sind wir natürlich sehr traurig, wir haben aber auch Verständnis dafür“, sagt Torsten Hollendiek, Leiter der Korbballsparte des TuS Sudweyhe. Klaus Tropsch, Vorsitzender des Technischen Komitees, hatte ihn zuvor telefonisch über die Entscheidung informiert. Der Hintergrund: Der Deutsche Turnerbund, dem der Bereich Korbball angehört, hatte aufgrund der aktuellen Situation in Deutschland alle nationalen Wettkämpfe bis zum 4. April abgesagt. In dieser Zeit wären die Landesmeisterschaften der Schülerinnen und A-Jugend ausgetragen worden. Die Meister hätten sich für die DM qualifiziert. „Es steht in den Sternen, ob die Landesmeisterschaften hätten nachgeholt werden können, denn keiner weiß, wie sich die Lage in Deutschland entwickeln wird. Daher ist es besser, lieber schon jetzt abzusagen – auch, um nicht noch weiter so viel Arbeit in ein Turnier zu investieren, das dann doch nicht stattfinden kann. Und Fakt ist: Ohne Landesmeister keine DM-Teilnehmer. Daher musste die Entscheidung so gefällt werden“, erklärt Hollendiek.

Aus Sicht der Sudweyher Bundesliga-Korbballerinnen mag das sogar ein kleines Trostpflaster sein, denn sie hatten ihr Saisonziel, die Teilnahme an der Heim-DM, durch den vierten Platz in den Playoffs verpasst. „Ich kann mit dieser Nachricht noch gar nicht richtig umgehen. Einerseits kommt einem der Gedanke: Gut, dass wir uns nicht qualifiziert haben. Anderereits ist es sehr schade, dass die Wettkämpfe nicht stattfinden“, bedauert Andrea Bothmer, Trainerin des Bundesligateams, und hat sogar Mitleid: „Der TB Stöcken tut mir richtig leid! In den letzten beiden Jahren war die Mannschaft zweimal knapp gescheitert, in dieser Saison hat sie vorzeitig das Ticket für die DM gelöst. Und jetzt werden sie dafür doch nicht belohnt.“

Aus sportlicher Sicht ist die Absage sehr bedauerlich. Aber auch die vielen Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen sind sehr enttäuscht, schließlich hatten sie bereits sehr viel Arbeit investiert. „Ungefähr 30 bis 40 Personen waren dabei, zusammen haben wir bestimmt schon über 1000 Arbeitsstunden in dieses Projekt gesteckt, alles ehrenamtlich“, betont Torsten Hollendiek.

Trainerin Andrea Bothmer musste die Nachricht erst einmal sacken lassen. (Michael Braunschädel)

Im Frühjahr letzten Jahres hatte sich der TuS Sudweyhe für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft 2020 beworben. „Die Korbballsparte unseres Vereins wurde 1970 gegründet. Anlässlich unseres 50-jährigen Jubiläums wollten wir gerne wieder die Titelkämpfe ausrichten“, erklärt der Abteilungsleiter. Zuletzt hatte der Wettbewerb im Jahr 2000 in Leeste stattgefunden, damals hatte die Sudweyher A-Jugend die Goldmedaille gewonnen. Als der TuS den Zuschlag für die DM bekam, begannen die Planungen. „Im Sommer haben wir uns erstmals zusammengesetzt“, verrät Hollendiek. Mit seiner Stellvertreterin Anna Pioch und Verena Nullmeyer übernahm er federführend die Leitung des Organisationsteams. „Wir haben dann drei Arbeitskreise gebildet, die sich regelmäßig zu Planungstreffen getrofen haben: Leibliches Wohl, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Halle/Durchführung“, beschreibt Hollendiek. Die Gruppe „leibliches Wohl“ kümmerte sich um die Organisation von Ständen und Caféteria, Geschirrmobil und Kühlhaus, erstellte Listen. Die Gruppe Halle/Durchführung hatte mehrere Besichtigungstermine mit dem Hausmeister der KGS Leeste, kümmerte sich um Fragen nach Bestuhlung/Extratribüne, Halleneinteilung, bestellte neue Körbe. Der Arbeitskreis Presse/Öffentlichkeitsarbeit erstellte die Ausschreibung und Plakate für die DM, besorgte frühzeitig Präsente für die 18 teilnehmenden Teams. „Wir haben von vielen Firmen aus dem Umkreis große Unterstützung erhalten. Auch Geld ist bereits geflossen, sowohl Einnahmen als auch Ausgaben, etwa für die Präsente und für die Körbe, die über 1000 Euro kosten. Da ist jetzt die Frage, wie wir alles regeln können. Das werden wir bei unserem nächsten Treffen in Ruhe besprechen“, erklärt Hollendiek.

Auch wenn er und sein Team bisher viel Arbeit hatten, etwas Positives nimmt er definitiv mit: „Aus der Korbballsparte und vom Gesamtverein TuS Sudweyhe haben wir viel Unterstützung und Rückenwind erhalten. Es ist eine sehr schöne Erfahrung, dass der Zusammenhalt in unserem Dorfverein – auch wenn wir gar nicht so klein sind – sehr, sehr groß ist und viele Personen dazu beitragen wollten, dass wir eine tolle Meisterschaft auf die Beine stellen“, schwärmt Hollendiek.

Nach der Absage der diesjährigen DM kam bereits die Frage auf, ob der TuS Sudweyhe denn im kommenden Jahr die Deutschen Titelkämpfe ausrichten möchte? Die Planungen waren ja sehr fortgeschritten, die To-do-Listen und alles Weitere sind bereits vorhanden. „Die Stimmung in unserem Team ist da etwas geteilt. Einige sind verständlicherweise noch sehr enttäuscht, weil sie so viel Arbeit investiert haben. Wir müssen alles erstmal sacken lassen. Aber warum nicht? Das werden wir sicher bei einem unserer nächsten Treffen besprechen“, kündigt Hollendiek an.