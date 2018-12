Findorff/Landkreis Diepholz. Ein Lebenszeichen im Abstiegskampf der Frauen-Korbball-Bundesliga hat die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst gesendet. Am vorletzten Spieltag in Findorff gab sie mit zwei Siegen den Abstiegsplatz an Brake ab. Auch der TuS Sudweyhe holte vier Punkte und sprang auf den dritten Rang, der zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft berechtigt. Während der TSV Barrien mit einem Sieg gegen die SG Findorff überraschte, ging der TSV Heiligenrode leer aus. Die Entscheidungen um die Vergabe der DM-Tickets und im Abstiegskampf fallen somit erst am letzten Spieltag in zwei Wochen in Brinkum.

TSV Barrien – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 8:9 (5:5). Die Barrierinnen starteten furios und gingen mit 5:1 in Führung (12.). „Leider hat sich dann der Schlendrian bei uns eingeschlichen. Eine völlig unnötige Niederlage mit einer enttäuschenden Gesamtleistung von uns“, konstatierte Barriens Trainer Manfred Otto. Auf der anderen Seite waren die Seckenhauserinnen erleichtert. „Das war ein tolles, wichtiges Spiel, das wir mit einer super Mannschaftsleistung und einer Menge Spaß gewonnen haben“, atmete TSG-Trainerin Camilla Hahn auf. B-Juniorin Svenja Wegner vertrat Tabea Ströhemann stark am Korb. Den entscheidenden Treffer erzielte Lena Meyer.

SG Findorff – TSV Barrien 2:5 (0:1). Nach der enttäuschenden Niederlage gegen Seckenhausen präsentierte sich Barrien von seiner Sonnenseite. „Meine Mannschaft hat das umgesetzt, was wir besprochen hatten. Die Findorfferinnen hatten kaum Gelegenheit, ihre Stärken auszuspielen. Ihr Konterspiel haben wir sehr gut unterbunden“, freute sich Manfred Otto. Die Partie stand nach der 1:0-Führung lange Zeit auf des Messers Schneide. In der 30. Minute verkürzte Findorff auf 1:2, doch nach zwei schnellen Kombinationen am Kreis erhöhten die Barrierinnen vorentscheidend auf 4:1.

TuS Sudweyhe – TSV Heiligenrode 7:4 (5:4). Drei kranke Spielerinnen fehlten Sudweyhe, zudem war Mannschaftsführerin Sandra Nolte angeschlagen. Trainerin Andrea Bothmer füllte den Kader mit den A-Juniorinnen Merrit Eilers, Alina Hinners und Linda Brings auf. Jessica Schmidt, die in der dritten Mannschaft pausiert und nur als Zuschauerin nach Findorff gekommen war, sprang ebenfalls ein. Es war aber nicht zu erkennen, dass die Sudweyherinnen ein „zusammengewürfelter Haufen“ waren. „Das liegt daran, dass wir mit der A-Jugend zusammen trainieren“, so Bothmer. Bis zum 3:3 war die Partie ausgeglichen. Zur Pause setzten sich die Sudweyherinnen leicht ab. Als sie in zwei Minuten zwei Treffer erzielten, war das Spiel entschieden. Der TSV scheiterte an seiner Abschlussschwäche.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – SV Brake 9:8 (2:4). In der ersten Halbzeit kamen die Seckenhauserinnen nur durch zwei Sechsmeter zum Erfolg. In der zweiten Hälfte traten sie dann wie verwandelt auf. „Ein Sonderlob geht an Luise Budig. Sie hat Würfe wie aus dem Lehrbuch ausgepackt und sechs unhaltbare Dinger im Braker Korb versenkt. Klasse!“, schwärmte Trainerin Camilla Hahn. Auch Korbfrau Svenja Wegner lieferte ein tolles Spiel ab. Nach dem 2:4-Rückstand glichen die Seckenhauserinnen zum 4:4 aus und setzten sich über 5:5 auf 9:5 ab. Acht Minuten musste Hahn zittern, der achte Gegentreffer fiel 80 Sekunden vor dem Abpfiff. Zu mehr reichte es für Brake nicht. „Jetzt haben wir es am letzten Spieltag selbst in der Hand, die Klasse zu halten. Wir freuen uns und werden unser Bestes geben“, versprach TSG-Akteurin Sarah Kienker.

TSV Heiligenrode – TSV Thedinghausen 3:8 (2:6). Bis zur achten Minute blieben die Heiligenroderinnen durch Treffer von Meike Solte und Malin Kortkamp mit 2:3 dran. Dann setzte sich Thedinghausen ab. „In der zweiten Halbzeit stimmte unsere Abwehr. Die Spielzüge im Angriff waren auch da, die Qualität unserer Würfe wurde deutlich besser“, befand Trainerin Dagmar Schnelle. Dennoch gelang erst in der 38. Minute der dritte Korb – Meike Solte markierte den 100. Saisontreffer. „In den nächsten zwei Wochen werden wir viel werfen, damit unsere Wurfqualität wieder steigt“, so Schnelle.

SV Brake – TuS Sudweyhe 6:8 (1:2). Der Schwung und die Begeisterung aus dem ersten Spiel fehlten den Sudweyherinnen. „Wir konnten uns erst in der Pause richtig pushen“, erklärte Trainerin Andrea Bothmer. Nach Wiederanpfiff erzielten ihre Schützlinge schnell vier Körbe. „Da unsere Korbfrau Luisa Schlemm unter heftigsten Rückenschmerzen litt, haben wir sie dann entlastet. Im Angriff haben wir ohne sie gespielt und hinten noch mehr gearbeitet“, verriet Bothmer. Am Ende wurde es noch einmal eng, aber 30 Sekunden vor dem Abpfiff machte Nina von Weyhe alles klar.