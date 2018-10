Yvonne Hügen, Kapitänin des SC Weyhe, blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn zurück. Sie erlebte mit dem TV Jahn Delmenhorst den Aufstieg in die 2. Bundesliga. (Braunschädel)

Die heftige 0:6-Niederlage gegen den Regionalliga-Absteiger ATS Buntentor hatte Yvonne Hügen, Kapitänin des SC Weyhe, immer noch nicht ganz verarbeitet. „Wir hatten uns mehr erhofft. Wären wir in voller Montur angetreten, hätten wir eine Chance gehabt,“ sagt die 28-jährige Fußballerin. Gerade mal 13 Spielerinnen waren nach Bremen gefahren. Dazu verletzte sich die SCW-Torhüterin noch beim Aufwärmen, sie zog sich einen Muskelfaserriss zu.

Es war ein Tag zum Vergessen. Doch die Weyherinnen können bisher trotzdem auf eine gute Saison blicken: Nach fünf Spieltagen steht die Mannschaft mit zwölf Punkten auf Rang zwei. Trotz der vielen Abgänge in der vergangenen Saison hat sich die Elf um das Trainerduo Danny Lumpe und Torsten Döpke schnell von diesem Aderlass erholt. „Bei uns läuft es momentan super, und die Mannschaft versteht sich untereinander gut“, stellt Yvonne Hügen klar. In naher Zukunft möchte sie mit dem SC Weyhe den Aufstieg anpeilen, „doch dafür brauchen wir eine zweite Mannschaft“, sagt die 28-Jährige, die seit zwei Jahren beim SCW kickt und auf eine ziemlich erfolgreiche Laufbahn als Fußball­erin zurückschauen kann.

Beim TSV Barrien erlernte sie im Alter von sechs Jahren die ersten Schritte und spielte zu Beginn mit den Junioren. Als sie dann zu den Frauen wechseln musste, legte sie zunächst eine Pause ein. „Eigentlich wollte ich mit den Jungs weiterspielen. Ab einem gewissen Alter geht das aber nicht mehr, und da ich mit den Mädchen nicht spielen wollte, ging ich zum Handball“, erzählte Hügen, die nach einem Jahr zurückkehrte und von da an für die B-Juniorinnen des TSV auflief. Danach zog es die junge Spielerin zum TSV Weyhe-Lahausen, wo sie bis 2007 von ihrem Vater Thomas Schidlowski trainiert wurde. Gleichzeitig spielte sie für die U14- und U15-Niedersachsenauswahl der Mädchen und kam dadurch viel herum. „Als wir mit der Familie nach Bremen gezogen sind, hätte ich wechseln müssen, doch zu diesem Zeitpunkt war mir die Schule wichtiger, und so bin ich aus der Mannschaft zurückgetreten“, erzählt Yvonne Hügen.

Im Frühjahr 2007 bewarb sich Hügen mit 160 anderen Frauen um die Aufnahme in die erste Frauenmannschaft von Werder Bremen. Als eine von 20 Spielerinnen setzte sie sich bei einem Sichtungstermin durch und wechselte im Sommer 2007 vom Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen zu Werder. Drei Jahre spielte sie im Trikot der Grün-Weißen, kehrte der Mannschaft nach dem Regionalliga-Aufstieg den Rücken und wechselte zum TV Jahn Delmenhorst. „Unser damaliger Trainer Frank Schwalenberg ist nach Delmenhorst gegangen, und da ich einen ganz guten Draht zu ihm hatte, bin ich ihm ein halbes Jahr später gefolgt“, erklärt Hügen.

Aufstieg in die 2. Bundesliga

Zehn Jahre kickte sie mit den Delmenhorsterinnen zusammen und war unter anderem für den Aufstieg in die 2. Bundesliga verantwortlich. „Allerdings war mir das auf Dauer zu stressig. Viermal die Woche haben wir trainiert. Dazu kam noch die Arbeit. Ich war meistens erst um 22 Uhr zu Hause“, erinnert sich die 28-Jährige an eine spannende, aber auch intensive Zeit.

Durch Sarah-May Evers, die mit Yvonne Hügen damals beim TSV Weyhe-Lahausen spielte, ist der Kontakt zum SC Weyhe entstanden. „Ich wollte nicht ganz aufhören, wusste zu diesem Zeitpunkt aber nicht so recht, wohin mich der Weg führt. Kurzzeitig habe ich darüber nachgedacht, wieder Handball zu spielen. Doch dann traf ich auf meine ehemalige Mannschaftskameradin“, berichtet die Kapitänin, die seit zwei Jahren im Trikot des SC Weyhe aufläuft und mit der Mannschaft in naher Zukunft den Aufstieg in die Regionalliga anpeilt. „Da wir momentan keine zweite Mannschaft haben, ist es aber nicht möglich, und mit Buntentor in derselben Liga, denke ich aktuell nicht an den ersten Platz.“

Dennoch möchte sie mit ihrem SCW so viele Punkte wie möglich einfahren. Am besten direkt im kommenden Spiel am Sonntag ab 15 Uhr vor heimischer Kulisse gegen die Drittvertretung des ATS Buntentor.