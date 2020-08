Twistringen. Darauf kann der Fußball-Bezirksligist SC Twistringen sicherlich aufbauen! Gegen den eine Liga höher angesiedelten Landesligisten TuS Sulingen hinterließen die Blaumeisen eine Woche vor dem Saisonstart beim Aufsteiger SV Bruchhausen-Vilsen zumindest in den ersten 45 Minuten einen hervorragenden Eindruck. Nach der 1:0-Halbzeitführung wurden die Beine nach einer intensiven Trainingswoche etwas schwerer, sodass man dem Favoriten aus der Sulestadt am Ende doch noch klar mit 1:4 unterlag.

"Vom Endergebnis her war das natürlich nicht zufriedenstellend. Dennoch haben wir eine super erste Halbzeit gespielt", resümierte Twistringens Co-Trainer Michael Schultalbers. Bereits nach drei Minuten lag die Führung für die Gastgeber in der Luft. Saimir Dikollari, spielender Co-Trainer beim SCT, verstolperte zunächst zwei Meter vor dem Tor und wurde anschließend beim zweiten Versuch erfolgreich geblockt. Kurze Zeit später schlug es dann jedoch im Kasten der Sulinger ein. Ein Freistoß von Dikollari wurde von der TuS-Abwehr nicht weit genug aus der Gefahrenzone befördert. Lennart Bors nagelte die Kugel daraufhin aus zehn Metern unter die Latte (7.). "Wir haben zurückgezogen agiert und dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Nach der Pause machte sich die intensive Trainingswoche bei uns bemerkbar. Sulingen legte zudem eine Schippe drauf und deren individuelle Klasse und Qualität setzte sich am Ende durch, beobachtete Schultalbers.

Mit einem Flachschuss aus 20 Metern glich Julian Fehse zunächst aus (55.). Chris Brüggemann schraubte das Resultat mit einem Doppelpack in die Höhe. Zunächst traf der Gästespieler aus zehn Metern, wobei der zur Halbzeit eingewechselte SCT-Keeper Fabien Gruschke etwas unglücklich aussah (64.). Drei Minuten später konnte Gruschke zwar erst einen Kopfball eines Sulingers parieren, doch Brüggemann köpfte im zweiten Versuch ein. Ein Schuss des TuS-Kapitäns Pierre-Maurice Neuse landete eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zudem am Pfosten. Schließlich war es Niklas Klare, der dem Torreigen mit einem Abstauber aus dem Gewühl heraus ein Ende setzte (85.). „In der guten ersten Hälfte haben wir viel Selbstvertrauen getankt. Aus den Fehlern der zweiten Halbzeit müssen wir unsere Lehren ziehen. Beim Auftakt in Vilsen werden wir dann auch die nötige Spritzigkeit haben“, sagte Schultalbers.