Selbstkritisch nach seiner Niederlage: Bendix Schröder. (UDO MEISSNER)

Barrien. Jetzt ist es passiert: Die Tennis-Herren des Barrier TC haben ihre erste Saisonniederlage kassiert. Auf eigener Anlage verloren sie am Sonntagvormittag ihre Landesliga-Partie gegen den SC SW Cuxhaven mit 2:4.

„Das ist kein Beinbruch. Den Klassenerhalt haben wir ja schon länger sicher. Zudem sind die Cuxhavener mit ihrer bestmöglichen Aufstellung angetreten“, erklärte BTC-Kapitän Bendix Schröder. Dennoch war mehr drin für ihn und seine Mitspieler. Verlass war einmal mehr auf den Spitzenspieler Oleksander Kyrychenko – obwohl er dieses Mal wesentlich mehr Mühe hatte als erwartet. „Sein Gegner hat schon Spieler aus den Top 300 in Deutschland besiegt. Er war wirklich sehr stark. Von der Härte der Schläge her konnte Oleksander nicht mithalten“, analysierte Schröder. Der Ukrainer blieb aber ruhig, achtete mehr auf die Länge und Höhe seiner Grundlinienschläge. Das war das richtige Konzept, denn so bezwang er Felix Palmen am Ende deutlich. Volker Zorn stand ebenfalls ganz dicht vor dem Matchgewinn. Nach verlorenem ersten Satz drehte er die Partie gegen Daniel Reiß (Leistungsklasse zwei) und ging mit 6:4 und 4:2 in Führung. Beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag war der Sieg für ihn greifbar nahe. Doch Reiß agierte nun clever, spielte druckvoll und achtete auf Sicherheit. Zorn verlor den Faden und musste sich noch mit 5:7 geschlagen geben. An Rang drei war Tarek Erlewein ohne reelle Siegchance. Der sieben Leistungsklassen besser notierte Matthias Reichert spielte gegen das Barrier Talent seine ganze Erfahrung aus. Verärgert war Bendix Schröder über seinen eigenen Auftritt. „Ich hatte mehr von mir erwartet. Ich hätte gewinnen können“, übte er nach seiner 2:6, 5:7-Niederlage gegen Christian Winter Selbstkritik.

Beim Stande von 1:3 mussten die Barrier die beiden abschließenden Doppel gewinnen, um zumindest noch ein Unentschieden zu erreichen. Doch das war eine zu hohe Hürde. Zwar siegte das Duo Kyrychenko/Erlewein nach einer sehr guten Leistung mit 7:6 und 6:2, doch die Kombination Zorn/Schröder fand nie in ihren Rhythmus und zu ihrem Kampfgeist. So war die Enttäuschung nach der glatten 2:6, 1:6-Pleite gegen Reichert/Mangels entsprechend groß.