Drakenburg/Heiligenfelde. Torben Budelmann hatte vor dem Aufeinandertreffen seines SV Heiligenfelde mit dem TuS Drakenburg den Ausdruck Spitzenspiel vermieden, obwohl sich der Tabellenführer und der erste Verfolger gegenüberstanden. Nach dem 2:1 (1:0)-Sieg des TuS musste der Coach trotz seiner ersten Niederlage in der Fußball-Bezirksliga konstatieren, dass die Partie den Erwartungen, die der Blick auf die Tabelle geweckt hatte, durchaus gerecht wurde: "Das war schon ein gutes Niveau von beiden Mannschaften."

Das gute Spiel verringerte den kleinen Frust über die Niederlage allerdings nicht. "Wir haben die Gegentore durch individuelle Fehler kassiert. Die müssen wir abstellen", sagte er, fand aber auch: "Wir müssen den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben eine gute Leistung gezeigt." Drakenburg zeigte sich wie erwartet kampfstark und gut organisiert. Dasselbe galt jedoch auch für die Heiligenfelder, die wenig zuließen, aber auch wenige Chancen kreierten. Bis zur Führung der Gastgeber tat sich vor beiden Toren kaum etwas. Weil die Gäste dann einen Einwurf nicht gut verteidigten, legte der TuS vor: Yannick Töpler brachte Drakenburg in Führung (38.). Als Kai Rieckhof kurz nach dem Seitenwechsel den Vorsprung ausbaute, wurde es eng für den SVH (51.). Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kamen in der Schlussphase durch Daniel Köhler heran, der seinen Fuß in einen Schuss Björn Isensees hielt und ihm die entscheidende Richtungsänderung gab (87.). Doch auch in der fünfminütigen Nachspielzeit gelang den nun drückend überlegenen Gästen nicht mehr der Ausgleich.