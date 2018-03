Freud und Leid lagen eng beieinander: ShpetimBerisha (r.) freut sich über den Sieg der Philadelphia Eagles, während Ridvan Düsma es nicht fassen kann. (Thorin Mentrup)

Syke. Shpetim Berisha springt auf, die Arme ausgebreitet, die Hände zu Siegerfäusten geballt. Es ist Montagmorgen, kurz vor 4.30 Uhr. Müde wirkt der Bassumer allerdings nicht. Er strahlt über das ganze Gesicht. Gerade haben die Philadelphia Eagles die 52. Auflage des Super Bowls, das Finale im American Football, gewonnen. 41:33 haben sie den Titelverteidiger, die New England Patriots, geschlagen. „Yes! Wahnsinn!“, ruft Berisha durch die Sportsbar „La Copa“ in Syke, in der er mit ein paar Freunden das größte Einzelsportereignis der Welt verfolgt hat.

Direkt neben Berisha ist die Stimmung trüb: Ridvan Düsme, der zum „La Copa“-Team gehört, vergräbt das Gesicht zwischen den Händen. Er war für die Patriots. „So eine Scheiße – und das am frühen Montagmorgen“, entfährt es ihm. Seinen Frust verbirgt er nicht. Warum auch? Seit dem Spielbeginn um 0.30 Uhr hat er mit seinem Team mitgefiebert. Er und Berisha verfolgen den Super Bowl am intensivsten. Die letzten Minuten des Spiels ziehen auch Ridvans Neffen Naif Düsme, Shpetims Bruder Leotrim und Tobias Schmiegel, der ebenfalls in der Bar arbeitet, vollkommen in ihren Bann. Sie sind nicht mit allen Regeln vertraut. Aber das macht nichts. Der Spaß am gemeinsamen Verfolgen der Partie steht für sie im Vordergrund.

Bei Kaffee und Salzstangen verfolgen Naif Düsme (v. l.), Tobias Schmiegel, Leotrim Berisha, Ridvan Düsme und Shpetim Berisha den Super Bowl im "La Copa". (Thorin Mentrup)

Zu nachtschlafender Zeit

Neun Fernseher hängen in der Bar, die 60 Gästen Platz bietet. In der Super-Bowl-Nacht reicht einer aus. Außer der Gruppe ist das „La Copa“ verwaist. „Wir lassen aber alle Geräte laufen“, sagt Düsme. „Falls noch jemand kommt.“ Aber der Ansturm bleibt aus. Kurz vor Mitternacht spielen noch einige Gäste Darts, noch vor Spielbeginn verabschieden sie sich. „Der Termin ist schwierig“, weiß Düsme. Er hat am Montag Urlaub. Viele andere Sportfans müssen aber früh raus. Für sie kommt ein Kneipenbesuch zu nachtschlafender Zeit bis fast 5 Uhr nicht infrage. „Wirtschaftlich wäre es für uns besser, wenn das Spiel freitags oder samstags stattfinden würde“, sagt Düsme. Aber rein wirtschaftlich betrachtet er den Abend nicht. „Ich würde das Spiel auch zu Hause gucken. Aber hier mit meinen Freunden macht es mehr Spaß“, findet er.

Eine typische Super-Bowl-Party mit Chicken Wings, Burgern und Bier veranstaltet das Quintett nicht. Im Gegenteil: Das erste Mal wird kurz vor der Pause ein Snack „aufgefahren“. Es gibt Salzstagen – viel anti-amerikanischer geht es nicht. Und Kaffee. Das Koffein belebt den Geist, um 2 Uhr eine gute Idee. „Genau das brauchen wir“, freut sich Leotrim Berisha, während die Halbzeitshow mit Justin Timberlake läuft. Diese ist jedoch eher eine Randnotiz. Es geht um das Spiel. Besonders für Ridvan Düsme. Der 30-Jährige ist ein großer Sportfan und verfolgt American Football seit einigen Jahren. Vor allem die Patriots. „Ich bin ein großer Fan von Tom Brady“, schwärmt er von dem Quarterback, dem Spielmacher. „Was Cristiano Ronaldo im Fußball ist, ist er im Football.“ Als die schillernde (Reiz-)Figur am Ende eine ihrer schmerzhaftesten Niederlage verkraften muss, leidet Düsme mit. „Das tut weh“, gewährt er einen kleinen Einblick in sein Seelenleben. Nur kurz hat er sich auf der Siegerstraße gewähnt und nach Rob Gronkowskis Touchdown zum 33:32 den Tanz des New-England-Stars nachgeahmt. Ein klassischer Fall von zu früh gefreut.

Für Düsme findet die Nacht kein gutes Ende. Für Shpetim Berisha schon. Ihm sind die Patriots, die in Deutschland ähnlich wie der FC Bayern München im Fußball entweder geliebt oder gehasst werden, ein Dorn im Auge. „Alle reden immer nur über die. Ich bin für die Außenseiter“, bezieht er klar Stellung. Trotz des Top-Auftritts seines Favoriten zweifelt er aber. „New England dreht das noch“, ahnt er immer wieder Böses. Erst als der Sieg feststeht, löst sich seine Anspannung im Jubel auf. Nach der ersten Freude bricht sich die Müdigkeit aber doch Bahn. Er verlässt mit seinem Bruder die etwas andere Super-Bowl-Party. „Beim nächsten Mal, Freundchen“, neckt er Düsme zum Abschied. Der grinst herausfordernd zurück. Sein Blick strahlt eine klare Botschaft aus: „Worauf du dich verlassen kannst.“ Spätestens beim kommenden Super Bowl im Februar 2019 werden sie wieder beisammen sitzen. Vielleicht zu fünft, vielleicht auch mit mehr Fans. Düsme glaubt, dass in Zukunft mehr Gäste kommen werden. An seiner Überzeugung konnte die Niederlage der Patriots im Final-Thriller nicht rütteln: „Den Super Bowl muss man einfach sehen.“