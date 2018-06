Stolz und glücklich nach dem Sieg in Limmer: Oliver Sebrantke. (FR)

Hannover-Limmer/Stuhr. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, nur einen einzigen Ironman in seinem Leben zu laufen, doch jetzt hat Oliver Sebrantke von den Tri-Wölfen des LC Hansa Stuhr bereits seinen dritten in zehn Monaten absolviert. Nach Hamburg und der Weltmeisterschaft auf Hawaii startete er nun beim Wasserstadt-Triathlon in Hannover-Limmer. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen stoppte die Uhr für ihn im Ziel bei 9:03:10 Stunden – der Gesamtsieg in einer echten Fabelzeit.

Mit seiner Top-Leistung überraschte sich Sebrantke selbst. Denn das Programm, das er in den Tagen und Wochen zuvor abgespult hatte, war immens: Allein im Mai hatte er sechs Wettläufe in den Beinen, darunter den Marathon im lettischen Riga und nur wenige Tage vor dem Triathlon in Hannover-Limmer den B2Run in Bremen. Einen Platz unter den besten fünf Startern peilte Sebrantke dennoch an. „Aber dass ich so einen raushauen würde, hatte ich nicht erwartet“, freute sich der 42-Jährige. „Es gibt so Tage, da läuft es einfach.“ Allerdings sei er auch froh darüber, sich nun etwas Erholung gönnen zu können.

Die Freude am Ironman sei über den Erfolg gewachsen, sagte Sebrantke. In Hamburg hatte er damals direkt die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii geschafft. Damit war der zweite Triathlon Pflicht, denn der Ironman auf der Insel im Zentralpazifik genießt Kultstatus. „Die Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Das ist der Traum jedes Triathleten“, wusste der Tri-Wolf, der merkte, dass ihm diese sportliche Herausforderung gut liegt. Die Langdistanzläufe sind seit Langem eines seiner Steckenpferde, im Schwimmen und Radfahren hat er sich zuletzt kontinuierlich verbessert. Etwa 15 Minuten schneller ist er auf dem Rad geworden, beim Schwimmen steigt er nun rund fünf Minuten früher aus dem Wasser als beim ersten Mal. „Das sind Welten, darüber bin ich super glücklich“, betonte Sebrantke, der für seinen Erfolg jeden Tag trainiert. Die Schwimmeinheiten jeden zweiten Tag beginnen bereits um 6.30 Uhr. Für den Erfolg nimmt Sebrantke das in Kauf. Seine Top-Zeit in Hannover-Limmer bestätigte ihn erneut: Sein Training trägt Früchte. Nach dem Schwimmen und dem Radfahren lag er auf dem dritten Rang und spielte dann seine Laufstärke aus. Bei Kilometer 30 übernahm er die Führung, drosselte dann etwas das Tempo und lief dem sicheren Sieg entgegen. Mehr als acht Minuten betrug sein Vorsprung auf den Gesamtzweiten Heiko Pietsch (Sisu Berlin, 9:11:18 Stunden).

Schon auf dem Rad habe er gemerkt, dass eine Top-Zeit möglich sei, erklärte Sebrantke. Unter der Neun-Stunden-Marke blieb er nicht ganz. „Das ist schon so eine magische Grenze“, sagte er. Ein Ziel für die Zukunft sei das allemal. Und auch die zweite Teilnahme am Ironman auf Hawaii hat er noch nicht abgeschrieben, ohne sich aber diesbezüglich unter Druck zu setzen. Eventuell werde er im niederländischen Maastricht starten, um dort die Qualifikation zu schaffen. Denn die Freude am Ironman ist riesengroß – das hat der Top-Athlet in Hannover-Limmer eindrucksvoll bewiesen.