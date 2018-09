Mit einem Schrei führt Daniel Korobko die Übung aus. So sollen die Kampfrichter überzeugt werden. (fotos: Michael Braunschädel)

Syke. In der Mitte des Raumes liegt auf dem Boden eine große türkis-orange Matte. An der Wand der hellen Sporthalle der Realschule stehen Bänke, auf denen Sporttaschen und Wasserflaschen aufgereiht sind. Auf der Matte befindet sich eine Gruppe Kinder. Geordnet in Reih und Glied warten die Jungs auf die Anweisungen ihres Trainers. Björn Strote steht vor ihnen und erklärt die kommenden Übungen. Abseits davon: Daniel Korobko. Konzentriert macht er seine Aufgaben allein.

Dabei startet seine Trainingseinheit erst in einer halben Stunde. Doch Korobko trainiert eifrig und entschlossen, will immer besser werden. Dafür nimmt er einiges in Kauf: „Ich trainiere jeden Tag in Syke, und ab und zu fahre ich donnerstags nach Verden zu einem befreundeten Verein.“ Das liegt daran, dass es in der Hachestadt zu wenig Trainingspartner für ihn gibt. Am Wochenende kommen dann noch Turniere hinzu, sodass der 15-Jährige nahezu jeden Tag für seine Leidenschaft unterwegs ist. Insgesamt trainiere er zwölf Stunden pro Woche in der Halle, rechnet er vor. Zu Hause kommen noch einmal drei dazu. Mit Erfolg: Daniel Korobko darf zur Karate-Nachwuchs-Europameisterschaft im Februar nach Dänemark reisen.

Während die Kinder nach den Übungen Pause machen und zu ihren Trinkflaschen laufen, dehnt sich das Nachwuchstalent des Karatevereins Skip Syke ausgiebig. Schließlich beginnt die eigentliche Trainingseinheit erst noch. Doch Korobko will mehr, will besser werden, will mehr Erfolge. Das zeichnet den jungen Sportler aus: die Gier nach mehr. Und diese Entschlossenheit und dieser Wille haben dafür gesorgt, dass der Gymnasiast vor Kurzem in den Karate-Bundeskader aufgenommen wurde. Nur wenige Sportler werden dafür nominiert. Korobko startet in der Altersklasse U18. Eine große Ehre, nicht nur für ihn – auch für den Verein. „Noch nie hat ein Syker den Bundesadler getragen. Das ist auch etwas Besonderes für uns“, sagt sein Trainer Björn Strote.

Er war es auch, der das Potenzial in Korobko erkannte, als dieser noch auf der Matte und nicht daneben trainierte. 2015 war das. „Ich habe vor neun Jahren mit dem Grundschultraining angefangen“, erinnert sich der 15-Jährige an seine ersten Stunden. Diese hatten weniger etwas mit der Schule an sich zu tun, sondern eher damit, dass zu Anfang die Karateka nicht gegen einen Partner kämpfen.

Später kamen die Partner dazu – im Fachjargon: Kumite –, und damit schlichen sich nach und nach die Erfolge ein. Nun trägt Korobko einen weißen Karateanzug mit dem deutschen Bundesadler auf der linken Brust.

Mittlerweile stehen auf den Bänken der Sporthalle andere Taschen und andere Trinkflaschen. Die nächste Gruppe trainiert. Diesmal steht der Syker auch auf der Matte. Ihn umgeben zahlreiche andere Nachwuchs-Karateka. Er leitet das Aufwärmprogramm, danach übernimmt Strote. Jede Anleitung seines Trainers saugt er in sich auf und versucht, diese möglichst perfekt umzusetzen – um besser zu werden. „Die Erfolge motivieren mich weiterzumachen“, sagt Korobko nicht ohne Stolz in der Stimme.

Das nächste Ziel für das Talent ist ganz eindeutig die Europameisterschaft im dänischen Aalborg. „Alles danach ist erst einmal egal“, sagt er, der alles auf das größte Turnier seiner Karriere ausrichtet. Er werde sogar nach einem eigenen Plan trainieren, und ab Oktober gibt es am Wochenende extra Kadertraining in Thüringen. „Das ist ein bisschen anstrengend“, gibt Korobko, der auch schon am Youth-League-Turnier des Weltkarateverbandes in Kroatien teilgenommen hat, zu. Vonseiten des Gymnasiums legt man ihm keine Steine in den Weg. Wenn der 15-Jährige die Schule verlassen müsse, dann sei alles geklärt, sagt er. „Und die Noten passen auch“, fügt er schnell hinzu und lacht schüchtern.

Im Kampf zeigt Korobko seine andere Seite, denn er muss den Kampfrichtern die Treffer verkaufen, wie Strote sagt. Mit einem überzeugenden Schrei könnten die Richter auch einen Punkt für Korobko geben, selbst wenn er gar nicht getroffen hat. Auch das gehört zum Training in der Sporthalle dazu. Das Nachwuchstalent muss konzentriert sein, seinen Gegner lesen. Nervosität verspürt er währenddessen nicht. Die bahnt sich ihren Weg erst beim Aufwärmen und verfliegt wieder, wenn der Kampf unmittelbar bevorsteht. Die Nervosität weicht dann der Konzentration. Die Gier kommt wieder zum Vorschein, der entschlossene Blick ebenso: „Dann fokussiere ich mich voll auf meinen Gegner“, sagt Korobko und tritt zu.