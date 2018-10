Ron König, hier nach einem seiner beiden Treffer beim 4:3 gegen Weyhe-Lahausen II, zählt beim TV Stuhr II zu den absoluten Leistungsträgern. (Michael Braunschädel)

Stuhr. Früh hatte er die Bezirksliga im Blick: Als Jungspund, der noch in der A-Jugend spielen durfte, sammelte Ron König bereits erste Erfahrungen in der siebthöchsten Spielklasse. Sein Glück hat er jedoch zwei Ligen tiefer gefunden. Bei der zweiten Mannschaft des TV Stuhr in der 1. Fußball-Kreisklasse zählt König zu den absoluten Leistungsträgern – und hat mit seiner Mannschaft in naher Zukunft noch einiges vor.

Auf die Höhe der Liga kommt es laut König wirklich nicht an. „Das ist im Amateurbereich nicht alles“, erklärt er. Der Rechtsaußen, der mit Tempo und Kampfgeist ein kaum zu stoppender Wirbelwind für die Verteidiger der 1. Kreisklasse ist, weiß genau, wovon er spricht. Denn schon in der Saison 2016/17 trug er in der Bezirksliga das Trikot der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. „Es war damals eine tolle Erfahrung für mich, die ich nicht missen will“, erklärt der KFZ-Mechatroniker. Von Trainer Dirk Hofmann habe er sehr viel gelernt. So richtig warm wurde er mit der TSG allerdings nicht. „Es hat einfach nicht so gepasst“, sagt er. „Aber da mache ich auch niemandem einen Vorwurf.“ Dennoch war klar: König, der seine Laufbahn beim Brinkumer SV begonnen hatte und über Heiligenrode und noch einmal Brinkum nach Seckenhausen und dann später in die JSG Stuhr gekommen war, brauchte eine neue Herausforderung. Er blieb der Gemeinde Stuhr treu: Sein Jugendtrainer René Hinrichs lockte ihn zum TV Stuhr. „Hier habe ich den Spaß am Fußball noch einmal neu für mich entdeckt“, hat König den Schritt zum TVS noch nicht eine Sekunde lang bereut. „Hier passt es fußballerisch perfekt – und menschlich auch.“ Ein größeres Lob kann ein Hobbyfußballer nicht aussprechen.

König ist mit seiner Rolle im Stuhrer Team absolut zufrieden. Trotz seiner gerade einmal 20 Jahre zählt er zu den Führungsspielern der jungen Elf um Trainer Steffen Herrmann und „Co“ Ronald Görgen. Zuletzt führte er das Team sogar als Kapitän auf den Platz. „Ich möchte Verantwortung übernehmen“, sagt König, der sich auch im Tischtennis und Handball ausprobierte, ehe er im Fußball „seinen“ Sport fand. Bei der TVS-Reserve ist er momentan mit sechs Treffern der erfolgreichste Torschütze. „Aber das ist mir persönlich nicht so wichtig“, sagt er. Wichtiger sei, dass seine Tore dem Team helfen. Das haben sie bislang auf jeden Fall: Nach nur vier Punkten aus den ersten sechs Spielen hat sich der TVS gefangen und sich bis auf Rang acht vorgearbeitet. „Aber es geht noch mehr“, glaubt König.

Bald schon oben angreifen

Sportlich vorankommen, das ist für ihn ein Thema. Am liebsten beim TVS. In der ersten Mannschaft in der Landesliga zu spielen, das sei durchaus reizvoll für ihn. Allerdings schreckten ihn die weiten Fahrten ab. Ein Unbekannter wäre er im Team von Christian Meyer und Stephan Stindt nicht gewesen: Für Seckenhausen hat er in der Saison 2016/17 zweimal gegen Fynn Rusche, Adrian Herrmann, Riccardo Azzarello und Co. gespielt. Doch auch in der Stuhrer Zweiten fühlt sich König pudelwohl. Wenn es nach ihm geht, muss die 1. Kreisklasse nicht Endstation für ihn und sein Team sein. „Wir haben viele junge, sehr gut ausgebildete Spieler. Da macht das Fußballspielen Spaß. Wenn wir alle noch ein bisschen reifen, dann können wir oben angreifen“, glaubt König. Er selbst will dabei helfen – als für jeden Verteidiger der Liga unangenehmer Außenbahnspieler, der auch in jungen Jahren schon Verantwortung übernimmt.