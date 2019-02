Florian Peters sicherte der HSG Stuhr das Remis. (Jonas Kako)

Brinkum. In einem packenden Match haben die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr den Gästen vom TV Schiffdorf einen Punkt abgenommen. Obwohl die Sieben von Trainer Sven Engelmann zur Halbzeit noch mit 16:10 geführt hatte, war es in der Brinkumer KGS-Sporthalle am Ende ein gewonnener Zähler für die HSG. Denn nach dem Wechsel wurde die Partie von den Gästen dominiert. Kurz vor Schluss drohte den Stuhrern beim Stand von 22:24 (57.) sogar die zweite Niederlage in Folge. Mit seinen Toren Nummer sieben und acht traf Florian Peters schlussendlich noch zum gerechten 24:24-Endstand.

Seine Mannschaft habe eine „richtig geile erste Halbzeit“ abgeliefert, resümierte Sven Engelmann. Nach dem blamablen Auftritt in der Vorwoche beim TSV Daverden (11:31) sei es genau die Antwort gewesen, auf die er gehofft hatte. „Wir spielen eine gute Deckung und wenn mal etwas durchkommt, dann war Ashkan Sadeghi zur Stelle“, schilderte Engelmann den Verlauf der ersten 30 Minuten. Die Pause sei dann allerdings zur Unzeit gekommen. Das Niveau der ersten Halbzeit habe seine Mannschaft nicht halten können. „Wir waren das eine oder andere Mal in der Abwehr zu träge und auch im Umschaltspiel hat das Tempo aus dem ersten Abschnitt gefehlt“, musste Engelmann registrieren, wie sich der TV Schiffdorf Tor um Tor an seine Sieben heranschob.

Zehn Minuten vor dem Ende war es dann passiert: Mit seinem zweiten Treffer glich Schiffdorfs Mirco Koltrowitz zum 20:20 aus. Doch auch nachdem die Führung wenig später zu den Männern aus dem Landkreis Cuxhaven gewandert war, hielten die Gastgeber dagegen. „Am Ende“, resümierte Engelmann, „haben sich die Jungs dafür belohnt, dass sie nicht aufgegeben haben.“ Mit 21:11 Punkten bleibt die HSG Stuhr Tabellenfünfter, Schiffdorf geht als Dritter am kommenden Wochenende mit zwei Zählern Rückstand in das Topduell mit Spitzenreiter TSV Daverden.

Weitere Informationen

Landesliga Männer

HSG Stuhr - TV Schiffdorf 24:24 (16:10)

HSG Stuhr: Sadeghi, Germanus - Peters (8/5), Blume (3), Beckmann (3), Schwarze (3), Burgdorf (3), Link (1), , Stapper (1), Hamsch (1), Rauer (1), Gums, Oswianowski, Schneider

Siebenmeter: HSG Stuhr 5/5, TV Schiffdorf 7/4

Zeitstrafen: HSG Stuhr 2, TV Schiffdorf 4 PRÜ